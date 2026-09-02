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De la eroine ale luptei anti-Stat Islamic la marginalizare: cum încearcă femeile kurde să-și păstreze locul în Siria post-război

Data publicării:
YPJ Fighters In Kobane Amid Syria'S Military Transition, Syrian Arab Republic - 01 Sep 2026
Luptătoare din Unitățile de Protecție a Femeilor Kurde (YPJ) sunt surprinse în Kobane, în nordul Siriei. Forțele YPJ au jucat un rol important în lupta împotriva Statului Islamic (ISIS) pentru controlul orașului Kobane în anii 2014 și 2015. Viitorul lor este acum legat de negocierile în curs privind statutul și integrarea Forțelor Democrate Siriene (SDF), conduse de kurzi, în cadrul structurii militare siriene în continuă evoluție. Foot: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Din articol
Rolul femeilor luptătoare este acum incert Neîncrederea kurzilor persistă

Luptătoarele kurde, care au devenit simboluri mondiale ale luptei împotriva Statului Islamic, poartă negocieri cu noile autorități siriene pentru a-și păstra rolul de luptătoare, după ce o reorganizare a guvernului le-a lăsat viitorul incert, scrie Reuters.

Unitățile de Protecție a Femeilor, cunoscute sub numele de YPJ, au luptat alături de Forțele Democratice Siriene (SDF), susținute de SUA, în timpul războiului civil din Siria, contribuind la alungarea Statului Islamic din mari părți ale nordului și estului țării.

Grupul a devenit una dintre cele mai recunoscute forțe de luptă ale conflictului, atrăgând atenția internațională prin rândurile sale formate exclusiv din femei în bătăliile împotriva militanților Statului Islamic.

Cu toate acestea, viitorul forței a fost aruncat în incertitudine odată cu căderea fostului președinte Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024 și apariția unui nou guvern condus de rebeli islamiști.
Noile autorități au încercat să integreze grupurile armate, anterior autonome, în instituțiile statului.

Săptămâna trecută, SDF a fost dizolvată oficial, comandantul său, Mazloum Abdi, fiind numit consilier al președintelui Ahmed al-Sharaa, iar alți membri ai SDF alăturându-se Ministerului Apărării.

Însă în noul Minister al Apărării din Siria nu există femei, iar comandanta YPJ, Nowruz Ahmed, a declarat că i s-a spus în cadrul întâlnirilor cu Sharaa de săptămâna trecută de la Damasc că luptătoarele sale nu au loc în armată.

„Ne propuneam să ne alăturăm armatei, deoarece forțele noastre dispun de experiență și expertiză care le-ar permite să se apere în mod organizat, sub forma unei brigăzi sau a unui batalion independent”, a declarat ea pentru Reuters la o bază militară din orașul Qamishli, situat în nord-estul Siriei.

„Condiția noastră principală era ca această forță să fie organizată, să nu fie detașată în niciun loc și să nu fie împărțită în grupuri mici. Ei au respins această propunere.”

Rolul femeilor luptătoare este acum incert

YPJ se află acum în discuții cu Ministerul de Interne al Siriei, căutând o cale alternativă pentru a menține o forță de luptă organizată. Discuțiile au loc în contextul în care noua administrație reorganizează instituțiile de securitate ale Siriei după încheierea unui război care a durat mai mult de un deceniu.

Ministerul de Interne include deja personal feminin prin intermediul unei forțe de poliție turistică. La începutul acestui an, autoritățile centrale siriene au propus ca luptătoarele YPJ să se alăture acelei unități, potrivit unor surse informate cu privire la deliberări.

Propunerea a fost respinsă de YPJ, au afirmat sursele. Un purtător de cuvânt al YPJ a negat că o astfel de ofertă ar fi fost făcută vreodată.

Women's Protection Units YPJ Military Parade - Syria
Membrele Unităților de Protecție a Femeilor (YPJ) țin puști AK-47 în mâini, aliniate în formație, în timpul unei parade militare organizate cu ocazia celei de-a treisprezecea aniversări a înființării forțelor, la Qamishli, în nordul Siriei, pe 4 aprilie 2026. Înființată în 2013, această forță kurdă formată exclusiv din femei a jucat un rol major în războiul împotriva ISIS din Siria Foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ahmed a declarat pentru Reuters că YPJ a propus, în schimb, să se alăture forțelor de operațiuni speciale ale Ministerului de Interne, care reflectă mai bine capacitățile unităților sale și ar putea contribui la creșterea reprezentării femeilor în cadrul unor forțe altfel dominate de bărbați.

„Când am discutat cu Ministerul de Interne, le-am spus că forțele noastre cuprind peste 1.500 de luptătoare și am întrebat dacă toate aceste forțe vor fi comasate sau nu”, a spus ea. Ahmed așteaptă un răspuns „în zilele următoare”.

Ministerele Apărării și de Interne din Siria nu au răspuns imediat la întrebările agenției Reuters cu privire la discuții.

Într-o declarație acordată vineri publicației kurde Rudaw, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Noureddine al-Baba, a afirmat că luptătoarele YPJ vor fi binevenite în rândurile ministerului, dar nu a oferit detalii cu privire la rolul lor potențial. Baba a precizat că unitățile vor fi dislocate pe întreg teritoriul Siriei și nu se vor limita la o singură zonă geografică.

Neîncrederea kurzilor persistă

Discuțiile au loc pe fondul unei neîncrederi persistente a kurzilor față de noii conducători ai Siriei.

Mulți kurzi rămân circumspecți față de noile autorități siriene, invocând violențele în masă comise de forțele afiliate guvernului împotriva minorităților în 2025, precum și fostul rol al lui Sharaa ca șef al filialei siriene a Al-Qaeda, înainte de a rupe legăturile cu gruparea militantă.

Chestiunea viitorului YPJ are o semnificație mai amplă pentru multe femei kurde, care privesc această forță ca pe un simbol al câștigurilor politice și sociale obținute cu greu în timpul conflictului.

„Ei le consideră întotdeauna pe femei slabe. Noi, ca femei, nu ne tragem puterea de la bărbați și nici de la statul actual”, a declarat Goksu Ciyager, o luptătoare YPJ în vârstă de 20 de ani.
„Desigur, vrem să fim un caz special și insistăm asupra acestui lucru.”

Penaber Baran, o comandantă de unitate a YPJ în vârstă de 31 de ani, a afirmat că Constituția Siriei ar trebui să garanteze în mod explicit un rol pentru această forță. „Până astăzi, nu am așteptat niciodată ca cineva să ne apere”, a spus ea. „Noi, ca femei, ne-am apărat singure.”

Editor : B.E.

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