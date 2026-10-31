După o înfrângere neașteptată în primul tur, Luiz Inacio Lula da Silva și-a schimbat radical strategia pe rețelele sociale. O rețea de aproape 11 milioane de susținători, mobilizată prin WhatsApp, a contribuit la creșterea vizibilității mesajelor sale și la victoria în fața lui Flavio Bolsonaro, potrivit The Guardian.

Există numeroase explicații pentru victoria președintelui în exercițiu în fața lui Flavio Bolsonaro, însă analiștii - și chiar Lula însuși - subliniază rolul pe care l-a avut reinventarea strategiei sale de comunicare pe rețelele sociale.

Cu patru zile înainte de revenirea sa electorală spectaculoasă, Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei, și-a cumpărat primul smartphone.

Lula, care a împlinit 81 de ani marțea trecută, spunea de mult timp că voia să evite un flux nesfârșit de apeluri telefonice în rarele momente de pauză. De aceea, și-a început campania prezidențială păstrând un obicei mai vechi: folosea telefoanele asistenților săi, doar atunci când era necesar.

Apoi, a suferit o înfrângere neașteptată în primul tur în fața senatorului de extremă dreapta Flavio Bolsonaro, care nu avea nici carisma tatălui său, Jair Bolsonaro, nici o experiență legislativă notabilă, în ciuda celor două decenii petrecute în politică. Lula și-a dat seama atunci că pierduse teren atât la urne, cât și în arena digitală.

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva Foto: Profimedia

Veteranul de stânga, care a candidat pentru prima dată la alegeri în urmă cu mai bine de 40 de ani, și-a revizuit strategia digitală și a început să înregistreze videoclipuri în stil selfie. În cele din urmă, a reușit să-l învingă pe Bolsonaro cu o diferență de peste 4,4 milioane de voturi.

Există numeroase explicații pentru modul în care Lula a reușit să crească prezența la vot și să atragă alegătorii celorlalți candidați. Unii analiști indică mobilizarea spontană a studenților, care au organizat proteste de amploare în toată Brazilia. Alții menționează pachetul de ajutoare sociale aprobat de Lula în ultimul moment, într-o încercare evidentă de a câștiga simpatia electoratului prin majorarea cheltuielilor guvernamentale.

Însă mulți analiști, la fel ca președintele însuși, consideră că reinventarea modului în care Lula a folosit rețelele sociale a fost unul dintre factorii-cheie ai victoriei sale.

Interesant este că nici echipa de campanie a lui Lula nu a creat și nici nu a administrat ceea ce avea să devină principalul motor al acestei schimbări: un grup de WhatsApp numit „Armata lui Lula”.

În zilele premergătoare votului, cei aproape 11 milioane de membri ai grupului - al căror număr crescuse de la doar 60.000 după primul tur - au primit zilnic „misiuni”. Acestea aveau scopul de a-i convinge pe alegători să-l susțină pe Lula și de a asigura o vizibilitate cât mai mare mesajelor favorabile acestuia pe rețelele sociale.

La conducerea „armatei” se afla omul pe care Lula l-a lăudat în discursul său de victorie, numindu-l „generalul nostru”. Rolul său era, după cum spunea președintele, „să ridice moralul trupelor noastre în fiecare zi”. Era vorba despre deputatul Andre Janones, în vârstă de 42 de ani.

„Nu am nicio îndoială că Armata lui Lula a determinat rezultatul alegerilor”, a declarat Janones. El a adăugat că nu este modest, „pentru că modestia se apropie uneori foarte mult de ipocrizie. Știu cât de mult m-am ridicat la nivelul așteptărilor în urma acestor alegeri”.

În opinia sa, competiția s-a desfășurat pe trei fronturi principale. Primul a fost confruntarea directă dintre candidați, „iar pe acest front Lula câștiga cu o diferență uriașă, deoarece avea mult mai multă experiență”. Al doilea a fost mobilizarea în stradă, „iar noi adunam mult mai mulți oameni la proteste”.

Însă, în privința celui de-al treilea front, situația era diferită. „Nu trebuie să fii foarte deștept ca să-ți dai seama că pierdeam pe rețelele sociale”, a spus Janones.

Lula da Silva, președintele Braziliei. Foto: Profimedia Images

Deși Lula avea mai mulți urmăritori, postările lui Bolsonaro generau un nivel de interacțiune de până la cinci ori mai mare.

Campania președintelui în exercițiu a depus, de asemenea, o plângere la Curtea Electorală, acuzând Meta de presupusă intervenție în favoarea senatorului. Printre acuzații s-a numărat și faptul că Lula nu a putut promova reclame pe Instagram timp de 24 de ore. Compania a recunoscut ulterior incidentul, dar l-a atribuit unei erori tehnice.

Janones a spus că a înțeles atunci că soluția era să stimuleze interacțiunea organică a susținătorilor lui Lula cu mesajele campaniei.

Una dintre cele mai de succes strategii a fost pusă în aplicare cu o săptămână înainte de alegeri. Susținătorilor din grup li s-a cerut să posteze fotografii în care să formeze litera „L”, de la Lula, cu degetul mare și arătătorul. Aceștia trebuiau să poarte tricoul galben al echipei naționale de fotbal a Braziliei, un simbol național care fusese asociat în ultimul deceniu cu susținătorii lui Bolsonaro.

Sidneia dos Santos Araujo, în vârstă de 63 de ani, angajată în domeniul serviciilor casnice, a participat la acțiune.

„Am făcut asta pentru că tricoul susținătorilor lui Lula este cel al Braziliei. Susținătorii lui Bolsonaro ar trebui să poarte tricoul Statelor Unite”, a declarat ea săptămâna aceasta. Araujo a făcut referire la ceea ce consideră a fi „supunerea” familiei Bolsonaro față de președintele american Donald Trump și a amintit că senatorul a fugit la Miami.

La o zi după victoria lui Lula, Araujo a creat un șablon pe Google Drive, care le-a permis membrilor „armatei” să-și realizeze propriile certificate. Documentele atestau că, pe durata „serviciului militar”, aceștia „au avut performanțe excelente și o conduită exemplară” și, prin urmare, meritau distincția de „soldat”.

Certificatele au devenit virale și erau însoțite de reproduceri ale semnăturilor „mareșalului” Lula și ale „comandantului” Janones.

Janones a declarat că, mai presus de toate, a vrut să creeze un „sentiment de comunitate: sentimentul că nu suntem singuri”.

Potrivit Raquel Recuero, cercetătoare la Universitatea Federală din Pelotas, aceasta a fost una dintre cele mai importante realizări ale grupului: le-a oferit alegătorilor „un scop și șansa de a-și canaliza energia pentru a face ceva care să-l ajute pe Lula”.

Și alți politicieni tineri, familiarizați cu mediul digital, au fost apreciați pentru contribuția lor la schimbarea strategiei lui Lula pe rețelele sociale. Printre aceștia s-a numărat Ana Elisa Santos, în vârstă de 21 de ani, cunoscută sub numele de Ana Elisa, care a devenit cea mai tânără deputată aleasă din statul Minas Gerais în urma acestor alegeri.

Prim-ministrul Indiei Narendra Modi strânge mâna cu președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva înaintea summitului liderilor G20 de la New Delhi, pe 9 septembrie 2023. Sursa foto: Profimedia Images

În noaptea de după înfrângerea lui Lula în primul tur, Elisa a înregistrat un videoclip care a devenit extrem de popular. În mesajul său, ea spunea că stânga trebuie să fie mai „umilă” și să „învețe” cum să folosească rețelele sociale, deoarece „nu mai există nicio separare între rețelele sociale și stradă… Oamenii de rând sunt și ei pe Instagram și TikTok”.

Ea a fost invitată la o întâlnire cu Lula și, potrivit relatărilor, l-a convins pe președinte să înregistreze videoclipuri în stil selfie, pe care acesta refuzase anterior să le realizeze.

Între timp, Janones le-a cerut fiecărui membru al grupului de WhatsApp să mai aducă o persoană. Într-o zi, în timp ce înregistra un videoclip alături de președinte, deputatul a spus că, dacă grupul va ajunge la cinci milioane de membri, Lula își va cumpăra un telefon mobil și se va alătura „armatei”.

„Oamenii cred că spunem asta doar pentru camere, dar este adevărat: Lula chiar nu avea un telefon mobil”, a spus Janones.

Grupul și-a atins obiectivul, iar când un politician aliat i-a dăruit președintelui un telefon, Lula s-a alăturat, în cele din urmă, grupului. „Nu voi spune că este un expert acum, dar este prezent, urmărește activitatea grupului și a publicat câteva materiale”, a spus Janones.

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Recuero consideră însă că va fi dificil să mențină „Armata lui Lula” activă în perioada următoare, deoarece o implicare digitală atât de intensă presupune și un „cost social”. Chiar Janones a suferit o aritmie cardiacă după prima dezbatere prezidențială și a fost nevoit să petreacă 24 de ore în spital. Aceasta a fost singura zi în care grupul a păstrat tăcerea.

Janones crede, totuși, că grupul poate avea un rol și în continuare, chiar dacă nu va mai fi implicat non-stop, ca în timpul campaniei. El consideră că „armata” ar putea fi mobilizată în momente-cheie, de exemplu pentru a susține adoptarea unor legi importante pentru Lula.

„Nu mai putem părăsi campania electorală”, a spus el, subliniind că, în ciuda victoriei lui Lula, partidul lui Bolsonaro a obținut un număr fără precedent de mandate în Congres. „Armata”, a adăugat Janones, este cea care va „garanta capacitatea lui Lula de a guverna”.

Editor : C.A.