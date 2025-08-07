Live TV

De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional”

Data publicării:
dean cain
Actorul Dean Cain / Colaj / surse foto: Profimedia Images
Dean Cain, actor american cunoscut pentru rolul principal în serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump. Acesta urmează să fie învestit oficial „cât mai curând”, în contextul unei campanii agresive de recrutare și al intensificării raziilor de deportare în SUA, potrivit The Guardian.

Dean Cain, cunoscut pentru rolul lui Superman în serialul Lois & Clark din anii ’90, a anunțat că s-a înscris pentru a deveni agent în cadrul Immigration and Customs Enforcement (ICE), pentru a sprijini agenda anti-imigrație a președintelui american Donald Trump.

Agenția federală de aplicare a legii a intensificat agresiv raziile de imigrație de la revenirea lui Trump la Casa Albă și a primit recent o finanțare suplimentară de 75 de miliarde de dolari prin pachetul legislativ supranumit „big beautiful bill”, care include fonduri pentru angajarea a încă 10.000 de agenți ICE până în 2029.

Vorbind miercuri seară la Fox News, Cain i-a declarat lui Jesse Watters că a decis să se alăture ICE după ce a distribuit un videoclip de recrutare al agenției pe contul său de Instagram, marți, videoclip despre care Watters vorbise în emisiunea sa.

„Sunt deja adjunct de șerif cu jurământ și ofițer de poliție în rezervă nu făceam parte din ICE, dar după ce am postat acel clip și tu ai spus ceva despre el în emisiune, lucrurile au explodat”, a spus Cain. „Așa că am vorbit cu niște oficiali de la ICE și voi fi investit oficial ca agent ICE cât mai curând.”

Cum explică Dean Cain decizia

Întrebat ce l-a motivat să facă acest pas, Cain a răspuns: „Această țară a fost construită de patrioți care au făcut ce era corect, fie că era popular sau nu. Cred cu tărie că acesta e lucrul corect.”

„Avem un sistem de imigrație disfuncțional. Congresul trebuie să-l repare, dar între timp, președintele Trump a promis această reformă. El își respectă promisiunea. Asta au votat oamenii. Asta am votat și eu. Și îmi voi face partea, să mă asigur că se va întâmpla”, a mai spus el.

Cain a mai spus că speră ca și alții să i se alăture în acest demers: „Eu fac un pas în față. Sper că mulți alți foști ofițeri sau foști agenți ICE vor face la fel, ca să atingem rapid obiectivele de recrutare și să ajutăm la protejarea acestei țări.”

ICE a desfășurat razii de imigrație fără precedent în întreaga Americă de la realegerea lui Trump, cu un obiectiv de minimum 3.000 de arestări pe zi. Au fost vizați nu doar imigranți fără acte, ci și rezidenți cu statut legal protejat și chiar cetățeni americani, reținuți și introduși într-un sistem de deportare din ce în ce mai opac și lipsit de respect pentru procedura legală.

Acțiunile ICE au stârnit proteste în toată țara, iar administrația Trump a început să aresteze și să pună sub acuzare protestatari, dar și civili care filmează și se opun reținerilor operate de ICE.

Recent, Cain a fost în atenția presei după ce a criticat noul film Superman, pe care l-a numit „woke”, după ce regizorul James Gunn a descris personajul ca fiind un imigrant.

„Cât de ‘woke’ o să mai fie Hollywoodul cu acest personaj? Cât o să mai schimbe Disney pe Albă ca Zăpada? De ce trebuie să tot schimbe aceste personaje doar ca să reflecte vremurile actuale?”, a spus acesta pentru TMZ. „Știm cu toții că Superman e un imigrant, e un extraterestru, la naiba… Iar ‘modul american de a fi’ este extrem de prietenos cu imigranții. Dar trebuie să existe reguli. Nu putem primi pe toată lumea în SUA. Ar eșua întreaga societate. Trebuie să existe limite.”

