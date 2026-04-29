Donald Trump învață pe propria piele care sunt pericolele extinderii treptate a misiunii. Războiul SUA - Israel în Iran tocmai a trecut de a opta săptămână – o durată de două ori mai mare decât cea prevăzută de liderul de la Casa Albă atunci când avioanele de luptă americane au lansat atacul comun alături de forțele israeliene pentru a decapita conducerea iraniană și a paraliza armata țării. Atacurile militare au avut succes. Previziunile privind consecințele politice care urmau să se producă nu s-au adeverit, notează The Guardian.

Iranul a supraviețuit atacurilor inițiale și rămâne neclintit, închizând strâmtoarea Ormuz într-o mișcare care a blocat o cincime din comerțul mondial cu petrol. SUA au răspuns cu propria blocadă pentru a opri petrolul iranian, provocând Teheranului pierderi estimate la 500 de milioane de dolari pe zi și amenințând producția energetică pe termen lung a țării – dar negocierile au ajuns într-un impas și nu este clar dacă Casa Albă este dispusă să suporte durerea unui război economic prelungit sau riscul unei operațiuni militare pentru a deschide calea navigabilă.

„Acest război a trecut de la a fi un război ales la un război de necesitate”, a declarat Aaron David Miller, analist la Carnegie Endowment și fost diplomat american și negociator pentru Orientul Mijlociu.

Războiul s-a transformat dintr-un conflict care implica Iranul, Statele Unite și Israelul într-o „criză economică globală care nu dă semne de încetare”. Chiar în această săptămână, prețurile la benzină din Statele Unite s-au apropiat de cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani și se preconizează că vor continua să crească înaintea alegerilor intermediare cruciale, care ar putea permite democraților să recâștige controlul asupra Congresului.

„Status quo-ul nu este acceptabil… trebuie găsită o soluție”, a spus Miller. „Mi se pare că administrația se află într-o situație foarte dificilă”.

Însă soluția rămâne greu de găsit. O opțiune ar fi negocierea unei redeschideri temporare a strâmtorii Ormuz, dar amânarea discuțiilor nucleare privind soarta celor peste 400 kg de uraniu puternic îmbogățit (HEU) – precum și dreptul țării de a îmbogăți uraniu în viitor.

Însă New York Times a relatat că Trump este „nemulțumit” de cele mai recente propuneri ale Iranului privind deschiderea strâmtorii Ormuz pentru traficul de petroliere: Teheranul a dat de înțeles că nu este dispus să negocieze cu privire la programul său nuclear și că este gata să redeschidă această cale navigabilă numai dacă va primi o taxă de tranzit – o concesie care ar putea crea un precedent nedorit în cazul principalelor rute de transport maritim de mărfuri din întreaga lume.

Trump a continuat să se arate optimist în public, afirmând marți pe rețelele sociale că Iranul a recunoscut că se află într-o „stare de colaps” și că „vor ca noi să «deschidem Strâmtoarea Ormuz» cât mai curând posibil, în timp ce încearcă să-și clarifice situația la nivel de conducere (ceea ce cred că vor reuși să facă!)”. Însă rundele anterioare de negocieri s-au încheiat fără rezultate, iar ultimele încercări de a-i trimite pe reprezentanții săi în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff și Jared Kushner, au fost întrerupte brusc de către președinte.

În fond, administrația Trump dorește să evite semnarea unui acord care ar scoate la iveală faptul că nu și-a atins obiectivele în ceea ce privește Iranul – un aspect care ar putea deveni evident prin comparație cu Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA), un acord din era Obama semnat în 2015 care limita, dar nu elimina dreptul Iranului de a îmbogăți uraniu. Trump a retras Statele Unite din acord în 2018.

Foști negociatori ai JCPOA au declarat pentru The Guardian că închiderea de către Iran a strâmtorii Ormuz, o limită pe care țara nu era dispusă să o depășească anterior, a schimbat radical cursul negocierilor: Iranul dispune acum de o armă despre care unul dintre ei a afirmat că este mult mai eficientă decât o armă nucleară în sine.

Celelalte opțiuni ale lui Trump sunt la fel de neplăcute. Una dintre ele este escaladarea conflictului printr-o misiune de deschidere militară a strâmtorii. Aceasta ar fi probabil mult mai dificilă decât operațiunile de escortă din timpul războiului petrolier de la mijlocul anilor 1980, când navele de război americane au escortat nave neutre pentru a trece prin focul atacurilor iraniene și irakiene care au ucis peste 440 de marinari, precum și zeci de militari americani, și au avariat 400 de nave.

Dennis Blair, fost șef al Comandamentului SUA pentru Pacific și director al Serviciului Național de Informații, a susținut într-un articol recent că deschiderea strâmtorii ar fi posibilă prin plasarea unor detașamente de marinari la bordul unui convoi inițial format din aproximativ 20 de petroliere, urmată de desfășurarea a șase până la zece distrugătoare pentru a intercepta ambarcațiunile mici, rachetele și dronele, precum și a altor nave și submarine pentru a neutraliza minele, iar apoi a avioanelor de vânătoare, a elicopterelor de atac și a grupurilor de asalt pentru a contraataca pozițiile de tragere ale Gărzii Revoluționare Islamice.

Un „număr redus dintre rachetele lansate de forțele IRGC ar putea penetra sistemele de apărare stratificate ale convoiului, provocând pagube și câteva victime”, a scris el. „Însă navele de luptă ale marinei sunt rezistente, dispunând de capacități bune de control al avariilor, iar multe dintre petroliere sunt uriașe, având o dimensiune de până la patru ori mai mare decât un portavion. Acestea nu se scufundă din cauza câtorva rachete, drone și mine”.

Cealaltă opțiune, și mai puțin acceptabilă, este un atac în forță asupra infrastructurii civile a Iranului sau trimiterea unei forțe de invazie, dar nu există nicio garanție că acest lucru ar obliga guvernul să se supună voinței lui Trump.

Vidul de putere din Iran este o problemă creată în mare parte de SUA și Israel. Atacurile țintite care l-au ucis pe Ali Khamenei – și l-au rănit pe fiul său, noul lider suprem Mojtaba Khamenei – au eliminat un lider capabil să unească cercurile clericale, politice și militare, inclusiv IRGC. Într-o postare recentă pe Truth Social, Trump a recunoscut acest lucru, spunând: „Iranul are mari dificultăți în a-și da seama cine este liderul lor! Pur și simplu nu știu!”.

„Lupta internă dintre «extremiști», care au suferit înfrângeri GRAVE pe câmpul de luptă, și «moderați», care nu sunt deloc moderați (dar câștigă tot mai mult respect!), este o NEBUNIE!”.

Însă Trump are proprii săi consilieri care adoptă o poziție dură față de Iran – și a demonstrat, de asemenea, că este dispus să urmeze exemplul lui Benjamin Netanyahu în ceea ce privește politica față de Iran. Pe măsură ce aceștia exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra Iranului pentru ca acesta să renunțe la îmbogățirea uraniului și să deschidă strâmtoarea Ormuz, poziția Iranului pare să se înăsprească și ea.

Iar vocile critice, atât din stânga, cât și din dreapta, se fac tot mai auzite, mai ales că războiul agravează criza costurilor de trai din SUA cu doar câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

„Acesta este rezultatul la care au ajuns Trump și Netanyahu”, a declarat Matt Duss, vicepreședinte executiv al Centrului pentru Politică Internațională și fost consilier în materie de politică externă al lui Bernie Sanders.

„Mulți dintre noi am avertizat exact în legătură cu asta, dar acești oameni au o credință ciudată și complet nejustificată în capacitatea forței militare de a produce rezultate miraculoase. Și, încă o dată, s-a dovedit că vorbesc numai prostii”.

Citește și:

Editor : A.M.G.