Delcy Rodriguez a asigurat SUA de cooperare înainte de capturarea lui Nicolas Maduro: „Voi lucra indiferent de consecințe”

Înainte ca armata americană să-l captureze pe Nicolas Maduro, la începutul acestei luni, Delcy Rodriguez și fratele ei s-au angajat să coopereze cu administrația Trump după înlăturarea liderului autoritar, au declarat pentru The Guardian patru surse implicate la nivel înalt în discuții.

Rodriguez, care a depus jurământul pe 5 ianuarie ca președinte interimar în locul lui Maduro, și fratele ei Jorge, șeful Adunării Naționale, au asigurat în secret oficialii americani și qatarezi, prin intermediari, că vor saluta plecarea lui Maduro, potrivit surselor.

Comunicările dintre oficialii americani și Delcy Rodriguez, care pe atunci era vicepreședintă, au început în toamnă și au continuat după ce liderul american și Maduro au purtat o convorbire telefonică crucială la sfârșitul lunii noiembrie, a aflat sursa citată, în care Trump a insistat ca Maduro să părăsească Venezuela. Totuși, liderul Venezuelei de la acel moment a respins cererea.

În decembrie, un american implicat în această chestiune a declarat pentru ziarul britanic că Delcy Rodriguez a comunicat guvernului american că era pregătită: „Delcy transmitea mesajul «Maduro trebuie să plece»”.

„Ea a spus: «Voi lucra indiferent de consecințe»”, a declarat o altă persoană familiarizată cu mesajele.

Sursele spun că Marco Rubio, secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională al lui Trump, inițial sceptic în privința colaborării cu reprezentanții regimului, a ajuns să creadă că promisiunile lui Delcy Rodriguez erau cea mai bună modalitate de a preveni haosul după înlăturarea lui Maduro.

Angajamentul de cooperare al lui Delcy și Jorge Rodriguez înainte de raidul lui Maduro nu a fost raportat anterior. În octombrie, Miami Herald a raportat despre negocierile eșuate prin intermediul Qatarului, în care aceasta s-a oferit să acționeze ca șef al guvernului de tranziție dacă Maduro ar fi demisionat.

Reuters a raportat duminică că Diosdado Cabello, puternicul ministru de interne al Venezuelei, care controlează poliția și forțele de securitate, a purtat și el discuții cu SUA cu câteva luni înainte de operațiunea Maduro.

Toate sursele afirmă că acordul încheiat de Delcy Rodriguez conținea o nuanță importantă: deși familia Rodriguez a promis să ajute SUA odată ce Maduro va fi înlăturat, aceasta nu a acceptat să ajute în mod activ SUA să îl răstoarne. Sursele insistă că nu a fost vorba de o lovitură de stat orchestrată împotriva lui Maduro de către frații Rodriguez.

La câteva ore după raid, președintele american părea să confirme discuțiile. El a declarat pentru New York Post că Delcy Rodriguez era de acord. „Am vorbit cu ea de numeroase ori și ea înțelege, înțelege.”

Guvernul venezuelean nu a răspuns la întrebările trimise prin e-mail cu privire la această poveste. Casa Albă nu a răspuns la întrebările detaliate, a menționat sursa citată.

Au existat numeroase discuții oficiale între oficialii lui Trump și guvernul venezuelean condus de Maduro, pe lângă conversațiile din culise.

Maduro însuși s-a întâlnit cu Ric Grenell, unul dintre principalii consilieri ai lui Trump, la doar 10 zile după inaugurarea acestuia, pentru a discuta despre prizonierii americani, care au fost eliberați rapid.

Consilierii cheie ai lui Trump au continuat discuțiile oficiale cu Jorge și Delcy Rodriguez destul de des, pentru a coordona, de exemplu, zborurile bisăptămânale ale venezuelenilor deportați din SUA, potrivit a două surse familiarizate cu discuțiile. Erau o mulțime de probleme care trebuiau rezolvate: unde vor ateriza avioanele de deportare, statutul venezuelenilor închiși în El Salvador și al prizonierilor politici care ar putea fi eliberați.

Între timp, Delcy Rodriguez a păstrat legături personale foarte strânse cu Qatarul, unde membrii familiei conducătoare o considerau o prietenă, potrivit unor surse familiarizate cu relația lor. Qatarul, un aliat cheie al SUA, a donat un avion de lux în valoare de 400 de milioane de dolari pentru a fi folosit de Trump, un cadou fără precedent din partea unei țări străine către un președinte. Qatarul a folosit bunăvoința de care se bucura în Casa Albă a lui Trump pentru a deschide mai multe uși pentru Rodriguez în negocierile secrete, au spus două dintre surse.

Conform relatării din octombrie a publicației Miami Herald, Rodriguez a încercat să propună un guvern de tranziție, condus de ea, care ar fi guvernat Venezuela dacă Maduro ar fi acceptat o retragere prealabilă într-un presupus refugiu sigur. Planul a eșuat, iar Rodriguez a denunțat cu vehemență povestea, dar personalități americane importante au început să considere că ea era departe de a fi o lideră dogmatică bidimensională.

Cei care o cunosc o descriu ca o persoană cu particularități dezarmante, care o ajută să lege ușor relații. Bea șampanie, are un antrenor privat de ping-pong și tendința de a provoca demnitari străini la jocuri. Până în octombrie, spun surse secrete, chiar și americanii care erau cei mai agresivi împotriva lui Maduro erau dispuși să colaboreze cu ea.

Un factor a fost promisiunea ei de a colabora cu industria petrolieră americană și relațiile sale cu americani din acest domeniu. „Delcy este cea mai hotărâtă să colaboreze cu industria petrolieră americană”, a declarat un aliat al ei.

Sursele au afirmat că Mauricio Claver-Carone, fostul trimis special al lui Trump pentru America Latină, care încă se bucura de atenția lui Marco Rubio în ciuda faptului că nu mai făcea parte din guvern, a fost unul dintre susținătorii cheie. Claver-Carone a refuzat să comenteze.

Obiectivul principal al SUA era stabilitatea în urma înlăturării lui Maduro, având în vedere previziunile privind războiul civil și haosul. O altă sursă a declarat că „cel mai important lucru era să se evite un stat eșuat”.

Abia la sfârșitul toamnei, Delcy Rodriguez și fratele ei au purtat discuții cu SUA, fără știrea lui Nicolas Maduro. Discuția dintre Maduro și Trump a avut loc în noiembrie, iar în săptămâna următoare era clar că Maduro nu va pleca.

Pentru Delcy Rodriguez a fost o situație delicată. În același timp în care au făcut oferta, sursele spun că ea nu a fost de acord să-l trădeze în mod activ pe Maduro. „Îi era frică de el”, a spus un oficial familiarizat cu evenimentele.

Când elicopterele de atac ale SUA au zburat la Caracas la începutul lunii ianuarie, Delcy Rodriguez era de negăsit. Au circulat zvonuri că ar fi fugit la Moscova, dar două surse spun că se afla pe insula Margarita, o stațiune de vacanță din Venezuela.

