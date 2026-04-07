Democrații cer demiterea lui Trump după amenințările la adresa Iranului: „Acest maniac trebuie înlăturat din funcție"

Donald Trump, de Paște, în balconul Casei Albe, 2026. Sursa foto: Profimedia Images
Și în tabăra MAGA este neliniște Cum poate fi înlăturat din funcție președintele SUA

Democrații americani cer demiterea lui Donald Trump din funcție, punându-i la îndoială sănătatea mintală după ce acesta a amenințat Iranul cu atacuri asupra infrastructurii critice și a avertizat că o „întreagă civilizație” ar putea dispărea dacă Teheranul nu respectă termenul-limită privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Un val de democrați a cerut marți înlăturarea președintelui Donald Trump din funcție, în urma amenințărilor sale la adresa Iranului, înaintea termenului-limită de marți, ora 20:00, stabilit pentru ca Teheranul să încheie un acord și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, scrie The Hill.

„Donald Trump amenință deschis cu crime de război împotriva întregii civilizații iraniene. Procedurile pentru aplicarea celui de-al 25-lea Amendament trebuie să înceapă imediat, dar dacă Guvernul este prea laș, Camera Reprezentanților ar trebui să înceapă acum procesul de punere sub acuzare”, a scris reprezentanta Diana DeGette (democrată din Colorado), făcând referire la postarea lui Trump de marți dimineață.

Senatorul Ed Markey (democrat din Massachusetts) a cerut, de asemenea, Camerei să înceapă procedurile de punere sub acuzare, calificând postarea drept „complet instabilă și periculoasă”.

„Camera trebuie să inițieze articolele de punere sub acuzare, iar Senatul trebuie să înlăture un președinte care vrea să comită crime de război. Nu putem sta deoparte în timp ce Donald Trump amenință să pună capăt unei întregi civilizații”, a spus Markey.

Casa Albă a reacționat, calificând declarațiile democraților drept „patetice”. „Democrații vorbesc despre înlăturarea președintelui Trump încă dinainte ca acesta să fie învestit. Democrații din Congres sunt dezechilibrați, slabi și ineficienți, motiv pentru care ratingurile lor de aprobare sunt la minime istorice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle.

Trump a scris marți dimineață pe Truth Social că „o întreagă civilizație va muri în această seară și nu va mai putea fi adusă niciodată la viață” dacă Iranul nu respectă termenul-limită pentru redeschiderea acestei rute maritime esențiale. Declarația a urmat amenințărilor făcute în weekend și luni, când a spus că ar putea ataca poduri și centrale electrice din Iran, acțiuni pe care unii experți internaționali le consideră echivalente cu crime de război.

„Amendamentul 25, ACUM! Trump este prea instabil, periculos și dezechilibrat pentru a avea acces la codurile nucleare!”, a scris reprezentantul Mark Pocan (democrat din Wisconsin).

Donald Trump „este un nebun”, a declarat și Jim McGovern, reprezentant democrat din Massachusetts. Senatorul democrat Chris Murphy a spus duminică: „Dacă aș fi membru al Guvernului Trump, mi-aș petrece Paștele discutând cu avocați constituționali despre Amendamentul 25. Este complet, total delirant. A ucis deja mii de oameni. Va ucide și mai mulți.” Acest text permite, printr-o procedură obligatorie, înlăturarea forțată a unui președinte considerat incapabil să își exercite funcțiile.

Și în tabăra MAGA este neliniște

Criticile nu vin doar din tabăra democrată. Fosta congresmană apropiată de Trump, Marjorie Taylor Greene, devenită o critică vehementă, a declarat duminică că Donald Trump „a înnebunit”. Alăturându-se multor democrați și unor republicani care se opun președintelui, această figură ultraconservatoare a pledat marți pentru utilizarea Amendamentului 25.

Figuri ale conspiraționismului radical, precum Candace Owens și Alex Jones, au început de asemenea să pună sub semnul întrebării sănătatea mintală a președintelui, notează Le Monde.

Luni, în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, un jurnalist a îndrăznit să îl întrebe direct pe Donald Trump: „Ce răspundeți criticilor care spun că, poate, sănătatea dumneavoastră mintală ar trebui evaluată, în timp ce războiul continuă?” Iar președintele a răspuns: „Nu am auzit asta, dar dacă este cazul, va trebui să fie mai mulți oameni ca mine.”

Democrații au indicat, de asemenea, Amendamentul 25 și procedura de punere sub acuzare ca posibile modalități de a-l înlătura pe Trump din funcție.

Cum poate fi înlăturat din funcție președintele SUA

Amendamentul 25 al Constituției, care reglementează succesiunea prezidențială, prevede că vicepreședintele și majoritatea membrilor Guvernului pot vota pentru a declara că președintele este „incapabil să își exercite atribuțiile funcției”, transferând astfel atribuțiile către vicepreședinte, în calitate de președinte interimar.

Dacă președintele contestă această decizie, chestiunea ajunge în Congres, care poate confirma printr-un vot de două treimi în ambele camere. Vicepreședintele și Guvernul nu au declarat niciodată până acum un președinte incapabil să-și exercite funcția.

Este nevoie de o majoritate simplă în Camera Reprezentanților pentru a pune sub acuzare un președinte și de un vot de două treimi în Senat pentru condamnare și înlăturare — un proces cu care Trump, pus sub acuzare de două ori, dar neînlăturat din funcție, este familiar.

„După bombardarea unei școli și masacrarea unor fete tinere, criminalul de război de la Casa Albă amenință cu genocid. Este momentul să invocăm Amendamentul 25. Acest maniac trebuie înlăturat din funcție”, a scris reprezentanta Rashida Tlaib (democrată din Michigan).

„De aceea au fost create Amendamentul 25 și procedura de punere sub acuzare. Nu sunt diferențe de politici. El amenință cu crime”, a declarat reprezentanta Melanie Stansbury (democrată din New Mexico). „Este timpul să invocăm Amendamentul 25. Dar nu putem face asta singuri, avem nevoie ca și colegii noștri republicani să facă ceea ce este corect, pentru această țară și pentru lume.”

Reprezentantele Summer Lee (democrată din Pennsylvania), Andrea Salinas (democrată din Oregon) și Bonnie Watson Coleman (democrată din New Jersey) s-au numărat, de asemenea, printre cei care au cerut înlăturarea lui Trump după această postare.

Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries (democrat din New York), nu a cerut în mod explicit înlăturarea lui Trump din funcție, dar a declarat că „este momentul ca fiecare republican să pună datoria patriotică mai presus de partid și să oprească această nebunie”.

Democrații intenționează să propună o rezoluție pentru limitarea puterilor de război ale lui Trump în Iran atunci când Congresul își va relua lucrările săptămâna viitoare.

