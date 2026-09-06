„Demonstrează că există canale eficiente”. Insula paradisiacă care este un centru secret al Rusiei pentru eludarea sancțiunilor (WSJ)

Plajele cu nisip alb, apele turcoaz și stațiunile de lux izolate ale acestui arhipelag din Asia de Sud atrag milioane de turiști în fiecare an. Însă, în spatele acestui peisaj de carte poștală, a apărut în tăcere o nouă activitate comercială: o rețea de companii care ajută Rusia să eludeze sancțiunile, relatează The Wall Street Journal.

Mărfuri în valoare de sute de milioane de dolari, care fac obiectul unor restricții sau sunt destinate unor companii sancționate, au schimbat proprietarii la aeroport, potrivit documentelor analizate de The Wall Street Journal și interviurilor cu oficiali occidentali. Unele dintre aceste mărfuri au atât utilizări civile, cât și militare. Spațiile de încărcare ale aeroportului sunt adesea pline cu piese de avion și componente electronice, precum și cu alte mărfuri supuse restricțiilor, potrivit documentelor și declarațiilor oficialilor.

Volumul mărfurilor care tranzitează Maldive este relativ redus în comparație cu principalele canale rusești de eludare a sancțiunilor, printre care se numără China, Turcia și Emiratele Arabe Unite, care, împreună, reprezintă aproximativ 15 miliarde de dolari din importurile rusești supuse restricțiilor, anual. Totuși, fluxul de mărfuri prin Maldive, care nu a fost semnalat până acum, ilustrează amploarea eforturilor Rusiei de a contracara restricțiile occidentale, transformând chiar și colțuri mici și neașteptate ale globului în canale de tranzit pentru mărfuri.

De-a lungul celor peste patru ani de război, Moscova a demonstrat în repetate rânduri că poate găsi lacunele din sancțiuni, obligând oficialii occidentali să joace un fel de „whack-a-mole” în încercarea lor de a opri fluxul de mărfuri care susține efortul de război și economia Rusiei.

Documentele analizate de sursa citată — scrisori de transport aerian, un manifest de marfă și e-mailuri între companiile de logistică — oferă o imagine a modului în care funcționează sistemul din Maldive.

Un zbor comercial operat de cea mai mare companie aeriană din Rusia, Aeroflot, aterizează în fiecare dimineață pe aeroportul din Male, unde echipe de intermediari locali care colaborează cu companii de logistică legate de Rusia ajută la vămuirea mărfurilor provenite din SUA, Europa și China. Mărfurile sunt apoi încărcate pe zborurile Aeroflot, care se întorc la Moscova aproximativ două ore mai târziu.

Odată ajunse în Rusia, produsele sunt distribuite, în unele cazuri, către entități supuse sancțiunilor, printre care se numără cea mai mare companie aeriană internă din Rusia, S7 Airlines, și filialele sale de întreținere, care s-au confruntat cu dificultăți în procurarea pieselor de schimb pentru flota sa de aeronave învechite.

„Acest lucru demonstrează că există canale eficiente care se află cu mult în afara cercului obișnuit”, a declarat Pavlo Shkurenko, cercetător în domeniul sancțiunilor la Institutul Școlii de Economie din Kiev.

Guvernul din Maldive și Maldives Airports Company, care administrează aeroportul, nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Arhipelagul Maldivelor este format din peste o mie de insule, dintre care multe găzduiesc un singur hotel. Peste două milioane de turiști vizitează insulele în fiecare an, atrași de apele limpezi, unde pot observa viața marină, precum broaștele țestoase, diavolii de mare și rechinii balenă. Male, pe de altă parte, pare o lume cu totul diferită. Fiind unul dintre cele mai dens populate orașe de pe planetă, capitala este invadată de un val neîncetat de scutere și motociclete pe străzile sale înguste.

O parte din succesul Rusiei în ceea ce privește tranzitul mărfurilor prin Maldive se datorează legăturilor economice pe care le are cu aceste insule. Rușii reprezintă a doua cea mai numeroasă naționalitate printre turiștii din Maldive, după cetățenii chinezi. Tensiunile diplomatice cu Rusia ar reprezenta o amenințare pentru economia Maldivelor, care încă se redresează după declinul înregistrat de sectorul turistic în timpul pandemiei.

În prezent, guvernul obține venituri din creșterea volumului comerțului, pe lângă impozitele percepute din sectorul turistic. Maldives Airports Company a înregistrat un profit record în 2024, devenind cea mai profitabilă întreprindere de stat din țară. Compania percepe taxe de manipulare și comerciale pentru mărfuri și revinde combustibilul cu profit.

Unele dintre produsele care tranzitează Male în drum spre Moscova sunt desemnate, în cadrul sancțiunilor, ca fiind de dublă utilizare, ceea ce înseamnă că ar putea fi folosite în scopuri militare sau civile, cum ar fi susținerea sectorului aerian al țării, care face obiectul sancțiunilor.

Printre transporturile care au trecut prin Male se numără microcipuri care pot fi utilizate atât pentru echipamente civile, cât și pentru sisteme sofisticate de ghidare a rachetelor, instrumente optice necesare pentru urmărirea prin satelit a desfășurărilor trupelor inamice, precum și nituri și șuruburi pentru industria aerospațială de înaltă rezistență, care sunt la fel de potrivite pentru un avion de linie comercial, cât și pentru un avion de vânătoare sau o rachetă cu rază lungă de acțiune.

Datele vamale din Maldive indică un volum nesemnificativ de exporturi către Rusia între 2022 și 2025 — aproximativ 2.300 de dolari sub formă de ton și 25 de dolari sub formă de pliante și broșuri. Însă datele comerciale rusești colectate de Import Genius, o firmă de cercetare cu sediul în SUA, arată că importurile rusești din Maldive, o țară practic lipsită de industrie, au crescut brusc la peste 630 de milioane de dolari în 2022 – anul în care a început invazia pe scară largă – față de mai puțin de 7 milioane de dolari în 2021.

Rusia a importat bunuri în valoare de 160 de milioane de dolari în 2024, ultimul an complet pentru care sunt disponibile date de la Import Genius. William George, directorul de cercetare al Import Genius, a afirmat că aceste cifre probabil subestimează volumul real al schimburilor comerciale dintre Maldive și Rusia, subliniind că autoritățile ruse par să fi început să cenzureze anumite părți ale datelor în 2024, înainte de a bloca complet accesul la acestea la începutul anului 2025.

Statele Unite și Europa au impus sancțiuni ample împotriva Moscovei în urma invaziei Ucrainei, cu scopul de a slăbi baza industrială a Rusiei și de a o izola de comerțul mondial. Acestea au înghețat active ale băncii centrale ruse în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari și au deconectat principalii creditori ruși de la SWIFT. O rețea de controale la export a blocat accesul Rusiei la microcipuri avansate, tehnologie aerospațială și utilaje industriale esențiale pentru susținerea producției interne și a efortului de război.

Oficialii occidentali și-au concentrat cea mai mare parte a eforturilor recente pe eliminarea lacunelor legislative și sancționarea încălcării acestora. Statele Unite și Uniunea Europeană vizează din ce în ce mai mult intermediarii din țări terțe — inclusiv bănci și firme de logistică din țări care facilitează fluxul ascuns de mărfuri occidentale sau veniturile ilicite din petrol către Moscova.

Potrivit unor oficiali occidentali, guvernul din Maldive se află sub o presiune din ce în ce mai mare din partea Statelor Unite și a Europei pentru a închide această rută. Autoritățile de acolo sunt conștiente de această problemă și depun eforturi pentru a o rezolva, potrivit unei persoane la curent cu situația.

O parte a problemei constă în faptul că biroul vamal din Maldive dispune de personal limitat, iar mărfurile care tranzitează țara sunt supuse unor controale minime, a afirmat sursa. Mărfurile în tranzit nu sunt, de obicei, supuse unor inspecții fizice, a mai spus sursa. În schimb, autoritățile se bazează pe documentația vamală.

Se pare că traficul comercial nu face decât să crească. În luna iulie, Maldives Airports Company a anunțat că a înregistrat un nivel record al volumului zilnic de marfă care tranzitează aeroportul, transportând o cantitate record de 126 de tone de marfă într-o singură zi. Aeroflot a reprezentat 12% din marfa exportată în prima jumătate a anului, a relatat canalul de știri de stat PSM News.

Documentele analizate de WSJ arată că, atunci când un transport ajunge inițial la destinație, numele companiei care exportă mărfurile apare pe avizul de expediție aeriană, alături de cel al presupusului cumpărător. Odată ajunse în Maldive, însă, o rețea de companii locale obscure, precum Freight Care și Go Investment, contribuie la modificarea documentelor de transport și la deplasarea mărfurilor pe pista aeroportului, asigurându-se că acestea nu părăsesc niciodată aeroportul și evitând înregistrarea oficială a intrării lor în arhipelag.

Marfa nu este niciodată clasificată ca import și este supusă doar unor controale vamale minime înainte de a fi transferată între aeronave, au declarat oficialii. Pentru zborul dintre Male și Aeroportul Internațional Șeremetievo din Moscova se emite o nouă scrisoare de transport aerian. Conform documentelor și declarațiilor oficialilor occidentali, noua scrisoare nu menționează numele companiei care a vândut mărfurile.

De exemplu, în mai 2024, Kraemer Mining, o companie germană, a vândut pompe, baterii, curele trapezoidale și alte echipamente în valoare de aproximativ 9.000 de euro, echivalentul a circa 10.400 de dolari, către Peretsvo, o companie cu sediul în Kârgâzstan, o țară din Asia Centrală. Mărfurile au fost expediate inițial din Dusseldorf, Germania, către Male, cu un zbor al companiei Emirates. Freight Care, care figurează ca primul contact pentru mărfuri pe avizul de transport aerian, se ocupă de formalitățile necesare pentru a facilita tranzitul mărfurilor prin aeroportul din Male, potrivit unor oficiali occidentali și al companiei.

Câteva zile mai târziu, mărfurile au fost încărcate pe un zbor Aeroflot cu destinația Moscova. Aeroflot a emis o a doua scrisoare de transport aerian, care nu conține nicio mențiune referitoare la Kraemer Mining sau la originea mărfurilor. Al doilea aviz menționează un nou destinatar — Gruppa Kompaniy Tehno, un importator rus cu sediul în Krasnoiarsk, un centru industrial și economic din Siberia. Gruppa Kompaniy Tehno și Kraemer Mining nu au răspuns la solicitarea de comentarii.

Sursa citată a identificat două adrese ale companiei Freight Care — una pe avizele de transport aerian și alta în registrul oficial al întreprinderilor din țară. Adresele se aflau în clădiri de birouri învecinate din Male, biroul Aeroflot fiind situat între cele două. Vizitele efectuate la ambele clădiri la care figurau adresele companiei Freight Care nu au relevat nicio urmă a sediului acesteia.

Hussain Waheed, directorul general al Freight Care, a declarat că firma sa s-a ocupat de mărfurile aflate în tranzit în Male cu destinația Rusia, dar că nu a contribuit niciodată, în cunoștință de cauză, la transportul unor mărfuri care ar putea fi folosite pentru fabricarea armelor. „Nu susținem niciun război”, a afirmat el.

O adresă menționată pentru Go Investment în documente ducea la un mic magazin care vindea produse electronice. Aceeași adresă era înregistrată pe numele mai multor alte companii în registrul comerțului din Maldive. Când a fost contactat, un bărbat care figura ca director general sau membru al consiliului de administrație al tuturor companiilor a spus că nu poate vorbi și a închis telefonul. Nu a răspuns la mesajele ulterioare.

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Editor : A.M.G.