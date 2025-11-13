Live TV

Depăgubirea uriașă, nemaiîntâlnită până acum, plătită de Boeing familiei unei victime în urma accidentului Ethiopian Airlines 302

Victime dezastru aviatic Boeing 707 Max
Participanții la audiere țin o pancartă în memoria victimelor accidentului aviatic al zborului Ethiopian Airlines 302, în timpul unei audieri a Subcomisiei pentru Transporturi a Camerei Reprezentanților privind Boeing 737 MAX, la Capitol Hill, Washington Foto: Profimedia
Verdict Cum s-a petrecut accidentul. Ancheta

Un juriu federal din Chicago a decis ca Boeing să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unei angajate ONU din domeniul mediului, Shikha Garg, care a murit în prăbuşirea unui avion 737 MAX în Etiopia, în 2019, transmite Reuters.

Dar, în urma unui acord stabilit miercuri dimineaţă între părţi, familia lui Garg va primi 35,85 milioane de dolari, respectiv suma integrală decisă de juriu plus o dobândă de 26%, iar Boeing nu va face apel, au declarat avocaţii familiei, scrie News.ro.

Suma este nemaintâlnită până acum. Deși nu există un top al celor mai consistente despăgubiri - deseori înțelegerea dintre familie și compania aviatică rămânând secretă - până acum cea mai mare sumă era de circa 25 de milioane USD.  

În cazul prăbuşirii USAir Flight 427 (8 septembrie 1994, SUA), s-a înregistrat un acord de circa 25,2 milioane USD pentru moartea unui singur pasager.

Verdict

Verdictul este primul din zecile de procese deschise după accidentul din Etiopia şi cel din Indonezia din 2018, în care şi-au pierdut viaţa în total 346 de persoane.

O purtătoare de cuvânt a Boeing a transmis că firma îşi exprimă „regretul profund” faţă de toate familiile care şi-au pierdut apropiaţii în cele două accidente. Compania a subliniat că, deşi majoritatea cererilor au fost soluţionate prin înţelegeri amiabile, familiile au dreptul să îşi caute dreptatea în instanţă.

Avocaţii Shanin Specter şi Elizabeth Crawford, care reprezintă familia, au afirmat că verdictul oferă „responsabilizare publică pentru comportamentul greşit al Boeing”.

Cum s-a petrecut accidentul. Ancheta

Shikha Garg avea 32 de ani când zborul Ethiopian Airlines 302, care decolase din Addis Ababa spre Nairobi, s-a prăbuşit la câteva minute după decolare. Procesul a acuzat Boeing că aeronava 737 MAX a fost proiectată defectuos şi că firma nu a avertizat publicul asupra riscurilor.

Accidentul Ethiopian Airlines a avut loc la cinci luni după prăbuşirea zborului Lion Air 610 în Indonezia. Un sistem automat de control al zborului a contribuit la ambele tragedii.

Boeing a soluţionat peste 90% dintre procesele civile legate de cele două accidente, plătind miliarde de dolari în despăgubiri, acorduri judiciare şi alte plăţi, potrivit declaraţiilor anterioare ale companiei pentru Reuters. Pe 5 noiembrie, Boeing a încheiat alte trei procese intentate de familiile unor victime ale accidentului Ethiopian Airlines, însă termenii acestor înţelegeri nu au fost dezvăluiţi.

 

