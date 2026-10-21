Deputata australiană Helen Haines și-a pierdut ambele picioare în urma atacului de luni, când a fost lovită de mai multe ori de un autovehicul. Soțul politicienei a confirmat că chirurgii nu au reușit să-i salveze niciunul dintre picioare femeii de 65 de ani care se află în continuare în stare critică într-un spital din Melbourne, scrie The Times.

Piciorul stâng i-a fost amputat luni. Existau sepranțe că piciorul drept va putea fi salvat, dar și acesta a fost amputat miercuri, a declarat Phil Haines. El a adăugat că soția sa este o „persoană hotărâtă, care va face tot posibilul să se recupereze, cu sprijinul și dragostea noastră”. Barbatul a mărturist că a fost „copleșit” de sprijinul și florile primite de la cei care îi doresc bine, dar a solicitat ca donațiile să fie direcționate către „Save the Children”, o organizație caritabilă susținută de soția sa.

Helen Haines a fost lovită în repetate rânduri de o mașină 4x4 în fața biroului său electoral din Wangaratta, Victoria. Anthony Albanese, prim-ministrul australian, a descris atacul ca fiind un „act deliberat”.

Suspectul, Brendan Nugent, un activist de mediu care era prieten cu familia Haines, a comparut miercuri pentru prima dată în fața instanței. Nugent, în vârstă de 43 de ani, a fost acuzat de conducere periculoasă care a provocat vătămări grave, de provocare intenționată de vătămări grave și de infracțiunea federală de vătămare a unui funcționar public al Commonwealth-ului.

Poliția nu a exclus posibilitatea unor acuzații mai grave, inclusiv de tentativă de omor, și a declarat că „nimic nu este exclus din anchetă”, inclusiv acuzațiile de terorism.

Avocatul lui Nugent, Chirag Patel, a declarat că acesta suferă de o comoție cerebrală și de „mielită transversală idiopatică”, o afecțiune inflamatorie rară care afectează măduva spinării.

Nugent nu a solicitat eliberarea pe cauțiune când a comparut în fața tribunalului din Wangaratta și va rămâne în arest preventiv până la următoarea sa înfățișare în fața instanței, pe 4 februarie.

Nugent, un activist de lungă durată pentru mediu și silvicultură din satul rural Tarrawingee din apropiere, era cunoscut de poliție. El a fost arestat după ce un frizer local a intervenit și l-a reținut.

Părinții lui Nugent au declarat pentru cotidianul The Age din Melbourne: „Helen este prietena noastră de mai bine de 20 de ani, iar ceea ce i s-a întâmplat ieri este devastator și de neînțeles. Vom sprijini poliția din Victoria în orice mod putem.”

Ricky Jefferies, al cărui salon de frizerie se află lângă biroul electoral al lui Haines, a spus că „nu a avut de ales” decât să intervină, deși a negat că ar fi un erou. Tocmai terminase de tuns un copil când a auzit o bubuitură puternică și a alergat afară să ajute.

„Șoferul era încă în mașină, motorul era pornit, iar… un bărbat stătea în fața mașinii în mișcare. N-am avut de ales decât să-l scot din mașină, pentru că era lucrul corect și cel mai sigur de făcut”, a spus el.

Jefferies l-a ținut apoi pe șofer la pământ pentru a încerca să-l calmeze, în timp ce alții o ajutau pe Haines.

„M-am aplecat pur și simplu peste el. Odată ce a ajuns la pământ și nu mai reprezenta o amenințare, am rămas lângă el și i-am spus că nu poate pleca, că nu are voie să plece și că va fi bine”, a spus el.

Poliția australiană se confruntă cu un număr fără precedent de amenințări cu moartea, de violență fizică și sexuală, de răpire și de șantaj îndreptate împotriva parlamentarilor, a altor funcționari aleși și a membrilor familiilor acestora.

Deputatele și senatoarele sunt adesea ținta unor atacuri mai agresive, existând inclusiv amenințări grave la adresa liderului partidului de extremă dreapta One Nation, Pauline Hanson.

Hanson i-a acuzat pe Albanese și pe Verzi că alimentează ura politică. Ea i-a acuzat că permit protestatarilor radicali să răspândească ura pe străzile australiene și a susținut că studenții universitari sunt supuși unei spălări de creier cu ideologie extremistă.

Senatoarea din Victoria, Lidia Thorpe, a declarat că a primit „amenințări cu violul în grup” și că a fost nevoită să poarte o deghizare de fiecare dată când ieșea din casă.

Amenințările la adresa parlamentarilor din Noua Zeelandă, unde urmează să aibă loc alegeri luna viitoare, au crescut, de asemenea, „astronomic” în ultimii ani, potrivit președintelui parlamentului țării, Gerry Brownlee.

Editor : B.E.