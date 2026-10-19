Deputată din Australia, lovită intenționat de o mașină în fața biroului său: femeia se află în stare critică

O deputată australiană a fost atacată luni în faţa biroului său din statul Victoria şi se află în stare critică, a anunţat prim-ministrul ţării, Anthony Albanese, relatează Sky News.

Deputata independentă Helen Haines a fost rănită după ce a fost lovită de o maşină Toyota Land Cruiser de culoare albă în apropierea biroului său din Wangaratta, la nord-est de Melbourne, în jurul orei locale 15:35. Ea descărca portbagajul maşinii sale în parcare când a fost lovită, a relatat ziarul „The Australian”, scrie News.ro.

Haines a fost rănită grav în urma incidentului şi transportată la spital.

Un bărbat de 43 de ani din Tarrawingee a fost reţinut la faţa locului de un trecător, a precizat poliţia. Suspectul a fost arestat de poliţie şi urma să fie interogat.

Nu se ştie încă dacă suspectul şi victima se cunoşteau, a adăugat poliţia.

Poliţia din statul Victoria a declarat că a fost găsit un cuţit în interiorul maşinii Toyota, iar agenţii investighează dacă incidentul a fost „intenţionat”.

Premierul Albanese a declarat într-o conferinţă de presă că este în curs o „anchetă poliţienească de amploare” şi că unitatea comună de combatere a terorismului a fost activată, dar că este prea devreme pentru a stabili motivul atacului.

„Helen Haines este incredibil de muncitoare, este extrem de inteligentă, dar, cel mai important, este un om cu adevărat decent – plină de integritate şi respectată în întregul parlament şi de toţi cei care intră în contact cu ea”, a spus Albanese. El a spus că ea este „foarte iubită” şi că incidentul va constitui un „şoc incredibil” pentru comunitatea ei.

„Toate gândurile noastre sunt alături de Helen, de familia ei, de prietenii ei, de echipa ei şi de comunitatea ei în acest moment extrem de dificil. Ne rugăm pentru recuperarea ei completă”, a adăugat el.

Comisarul interimar Ashley Mason a declarat reporterilor că nu mai există nicio ameninţare pentru public. Într-o declaraţie, relatată de ABC News, familia ei a spus că aceasta „primeşte îngrijiri medicale”.

Editor : B.E.