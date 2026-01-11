Live TV

Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare

Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe.

 Descoperirea macabră a fost făcută în Puerto Lopez, în provincia Manabi, o destinaţie populară pentru observarea balenelor, unde, la sfârşitul lunii decembrie, nouă persoane au fost ucise, printre care şi un bebeluş, în urma unor violenţe atribuite de autorităţi confruntărilor dintre bande rivale, relatează AFP, preluată de News.ro. 

Duminică, pe reţelele sociale au circulat imagini care arătau cinci capete legate cu frânghii de doi stâlpi de lemn, cu faţa spre mare, în mijlocul nisipului. Alături, pe o scândură era scris un mesaj ameninţător destinat membrilor bandelor care extorchează comercianţii şi locuitorii în schimbul unei presupuse protecţii.

Ecuador, situat între cei doi principali exportatori mondiali de cocaină, Columbia şi Peru, a cunoscut o recrudescenţă a violenţei din cauza luptelor dintre bandele criminale legate de cartelurile mexicane şi columbiene.

În ciuda politicii de combatere a crimei organizate a preşedintelui ecuadorian Daniel Noboa, în primele şase luni ale anului 2025 au fost comise peste 4600 de crime în această ţară cu puţin peste 18 milioane de locuitori, ceea ce reprezintă o creştere de 47% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.

