Deținătorul unui bilet la Loteria Britanică a pierdut un jackpot de 10 milioane de lire sterline după expirarea termenului limită

Un jucător la loterie a pierdut un jackpot uluitor de 10,6 milioane de lire sterline (12 milioane de euro) după ce nu și-a revendicat premiul în termenul limită de 180 de zile, scrie The Independent.

Biletul câștigător la Lotto, în valoare exactă, nu a fost revendicat în ciuda unei „căutări ample” efectuate de Loteria Națională. Odată ce termenul limită de joi trecut a expirat, suma substanțială a premiului va fi donată în schimb cauzelor nobile pe care le susține.

Un purtător de cuvânt al Allwyn, operatorul Loteriei Naționale, a declarat pentru Press Association: „Majoritatea premiilor care rămân nerevendicate sunt cele de nivel inferior. Este foarte neobișnuit ca un premiu de această mărime să rămână nerevendicat.”

Biletul câștigător a fost cumpărat în Bexley, sud-estul Londrei, pe 4 octombrie 2025.

Există cinci premii „majore” ale Loteriei Naționale în valoare de peste 3,2 milioane de lire sterline care nu au fost încă revendicate.

 

 

 

