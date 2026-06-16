Dezacord la summitul G7: Donald Trump dă asigurări că Strâmtoarea Ormuz se redeschide până vineri, aliații europeni nu sunt convinși

Președintele american Donald Trump repetă încontinuu că Strâmtoarea Ormuz, prin care circulă în mod normal o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, se va redeschide până vineri. Însă, în marja summitului Grupului celor Șapte (G7), unde Iranul a dominat probabil conversația la cina de luni, este clar că aliații săi europeni nu-i împărtășesc optimismul, potrivit Bloomberg.

Dificultăți în găsirea unei poziții comune

Europenii nu sunt de acord că schimburile comerciale se pot relua până la sfârșitul săptămânii, așa cum a promis Trump, și au întrebări practice despre ce anume s-a convenit înainte de a se putea angaja în misiuni și patrule de deminare.

Potrivit unui oficial G7, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta dinamica internă, există dificultăți serioase în găsirea unei poziții comune în cadrul grupului cu privire la modul de gestionare a situației legate de Iran. Puțini se așteaptă la un comunicat comun, lucru care s-a dovedit a fi evaziv în timpul erei Trump.

Chiar și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care în cea mai mare parte a evitat cu abilitate să-l provoace pe Trump, a declarat că contribuția țării sale este condiționată de încetarea ostilităților în Liban, unde Armata israeliană a efectuat atacuri în ultimele zile. Ea nu este singura care pune la îndoială calendarul accelerat al lui Trump.

Nu ajută nici faptul că și în cadrul administrației Trump există personalități proeminente care nu au mers atât de departe până la a promite că navigația de-a lungul punctului vital de tranzit poate reveni la normal într-o clipită.

Un oficial american de rang înalt a declarat că traficul pe calea navigabilă va crește în timp și ar putea dura până la două săptămâni pentru ca transportul maritim să crească semnificativ - și chiar mai mult timp pentru ca acesta să revină la nivelurile înregistrate înainte ca SUA și Israelul să atace Iranul în februarie. Există mine în strâmtoare care încă trebuie neutralizate, iar transportatorii au toleranțe diferite la risc în ceea ce privește navigarea pe Ormuz, a subliniat oficialul.

Oficialul a declarat că memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran va stipula în mod explicit că strâmtoarea va fi deschisă fără taxe timp de 60 de zile, iar SUA se așteaptă ca această prevedere să devină acordul final. Adevărul este că navigația liberă, odată garantată, face acum obiectul unor negocieri care nici măcar nu au început.

Liderii industriei petroliere au transmis timp de luni de zile Casei Albe și administrației Trump în general că ar fi inacceptabil ca SUA să permită perceperea de taxe pentru trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei persoane familiarizate cu aceste discuții, care a cerut să nu fie numită pentru că era vorba de conversații private. Casa Albă știe care este situația industriei, a adăugat persoana respectivă.

Iranul și SUA descriu diferit acordul privind Ormuz

Deși SUA și Iranul au declarat că au ajuns la un acord interimar pentru redeschiderea strâmtorii, fără un document oficial făcut public, cele două părți au descrieri diferite ale prevederilor acestuia.

„Felul în care Iranul o descrie este îngrozitor, felul în care o descriem noi are sens pentru mine”, a spus senatorul Lindsey Graham, un republican din Carolina de Sud și apropiat al lui Trump. „Hai să ne uităm la asta și să vedem ce este de fapt.”

Oficialii urmează să semneze acordul în Elveția vineri. Oficialii americani au oferit termene diferite pentru publicarea textului integral, Trump spunând că cel mai devreme până la sfârșitul săptămânii, iar un alt oficial american de rang înalt afirmând în următoarele două zile. Vicepreședintele JD Vance va reprezenta probabil administrația la semnare.

Liderii G7 vor decide în continuare asupra unui cadru pentru deminarea căii navigabile, inclusiv un acord cu Iranul și alte părți implicate, a relatat anterior Bloomberg. Liderii europeni intenționează să solicite aprobarea lui Trump pentru misiune în cadrul G7.

Problema cu care se confruntă este că Trump le-a minimalizat rolul și dificultățile cu care s-ar confrunta în încercarea de a ajuta.

„Navele încep să iasă acum, vineri va fi complet deschis”, a declarat Trump, luni, la summitul liderilor de la Evian. „Vânează puțin câteva mine pe care le-au găsit deja, dar... practic, navele încep să iasă acum”, a afirmat președintele SUA.

În plus, desfășurările nu vor începe înainte de a exista un acord final între SUA și Iran care să restabilească drepturile de navigație comercială complete și nestingherite, precum și un mediu permis pentru activele militare în strâmtoare, a relatat anterior Bloomberg.

„Ar fi nevoie de un armistițiu permanent pentru ca Canada să se alăture negocierilor”, a declarat luni ministrul canadian de Externe, Anita Anand, reporterilor din Parlamentul de la Ottawa.

Oficialii germani avertizează că ar putea fi vorba de câteva săptămâni, nu de zile, pentru că orice implicare directă ar necesita un mandat internațional. Iar curățarea minelor s-ar putea dovedi complexă și consumatoare de timp.

Navele de deminare, vulnerabile dacă atacurile se reiau

Nu este clar câte mine există în strâmtoare sau dacă au fost amplasate de la bun început. Iranul a declarat, în diverse momente, că a minat calea navigabilă îngustă. Încă de la mijlocul lunii martie, Marea Britanie a declarat că pare clar că Iranul a făcut acest lucru, în timp ce SUA au spus că nu este cazul.

Asigurarea libertății strâmtorii va fi un exercițiu minuțios, a declarat Caitlin Talmadge de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Munca va merge mai repede dacă Iranul va furniza toate informațiile pe care le are despre amplasarea minelor, a subliniat ea.

Țările europene au capacități substanțiale de deminare, a adăugat ea, însă aceste nave se vor afla într-o poziție precară dacă ostilitățile se reiau.

„Operațiunile de deminare sunt destinate să se desfășoare într-un mediu permisiv”, a spus Talmadge. „Navele și operatorii relevanți ar putea fi vulnerabili dacă atacurile iraniene se reiau, în special navele dedicate contramăsurilor antimine, care, în general, nu au capacitatea de a se apăra singure.”

În ciuda rezervelor lor, europenii își continuă planurile.

Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer au condus un efort al aliaților SUA de a elabora un plan care să ajute la redeschiderea strâmtorii în cazul unui acord de pace final. Peste 15 țări au angajat echipamente și personal pentru această misiune.

În calitate de gazdă — și acesta fiind ultimul său G7 ca lider — Macron este dedicat.

„Este o chestiune foarte importantă pentru pace, pentru întreaga lume, și va redeschide Ormuz”, a declarat Macron. „Va oferi pace în Liban. Așadar, suntem pregătiți să ne asumăm partea noastră echitabilă de povară și să fim parte a angajamentului comunității internaționale”, a completat liderul de la Elysee.

Editor : Ș.R.