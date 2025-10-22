După o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, miercuri, la Ierusalim, vicepreședintele american JD Vance a recunoscut că dezarmarea Hamas și reconstrucția Fâșiei Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului negociat de SUA, sunt sarcini dificile, anunță France24.

„Avem o sarcină foarte, foarte dificilă în față, și anume dezarmarea Hamas și reconstrucția Gazei, pentru a îmbunătăți viața locuitorilor din Gaza, dar și pentru a ne asigura că Hamas nu mai reprezintă o amenințare pentru prietenii noștri din Israel”, a declarat Vance în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Ierusalim.

Vance se află în Israel pentru a obține sprijin pentru acordul de încetare a focului și planurile de reconstrucție postbelică negociate de președintele american Donald Trump.

Israelul a returnat miercuri cadavrele a 30 de palestinieni în Gaza, aducând numărul total al cadavrelor predate în cadrul acordului de încetare a focului la 195, a declarat Ministerul Sănătății din teritoriul controlat de Hamas.

În conformitate cu acordul negociat de SUA, Israelul urma să predea cadavrele a 15 palestinieni pentru fiecare israelian decedat returnat.

Miercuri dimineață, armata israeliană a anunțat că rămășițele a încă doi ostatici returnați cu o zi înainte din Gaza au fost identificate ca fiind ale lui Aryeh Zalmanovich și ale sergentului-major Tamir Adar.

