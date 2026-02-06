„Dezastru ecologic” în capitala Noii Zeelande. Oamenii au fost sfătuiţi să nu intre în apă şi să nu-şi plimbe câinii pe plajă

Locuitorii orașului Wellington, capitala Noii Zeelande, au fost sfătuiţi să nu intre în apă, să nu culeagă fructe de mare şi să nu-şi plimbe câinii pe plajele locale, după o avarie produsă la staţia de epurare a apelor uzate.

O scurgere de apă uzată în Wellington, capitala Noii Zeelande, a fost descrisă de autorităţile locale drept „dezastru ecologic”, reparaţiile la staţia de epurare a apelor uzate din oraş urmând să dureze luni întregi, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Locuitorilor din Wellington li s-a recomandat să nu intre în apă, să nu culeagă fructe de mare şi nici măcar să nu-şi plimbe câinii pe plajele locale.

Miercuri, etajele inferioare ale staţiei de epurare a apelor uzate Moa Point au fost complet inundate, după ce ploile torenţiale au provocat refluxul apelor uzate în conducta de evacuare de 1,8 km care, în mod normal, deversează apele uzate tratate în strâmtoarea Cook, potrivit Wellington Water.

Ca urmare, apele uzate netratate au început să curgă printr-o conductă de evacuare mai scurtă, de cinci metri, în apele de pe coasta de sud a Wellingtonului.

Directorul executiv al Wellington Water, Pat Dougherty, a declarat că aproximativ 70 de milioane de litri de ape uzate neprelucrate s-au scurs în apele din jur, a raportat 1News din Noua Zeelandă.

Dougherty a spus că „nu ştie” să explice de ce conducta de evacuare s-a defectat, adăugând: „Conducta de evacuare are o capacitate mai mare decât staţia de epurare în sine, fiind proiectată să funcţioneze indiferent de situaţie”.

Primarul oraşului Wellington, Andrew Little, a descris joi scurgerea ca fiind o „defecţiune catastrofală”, spunând: „Aceasta este o staţie de epurare care tratează apele uzate ale unui oraş mare şi a cedat complet, pur şi simplu s-a oprit”.

Într-o actualizare pe Facebook, vineri dimineaţă, Wellington Water a declarat că a restabilit parţial funcţionarea conductei lungi de evacuare şi a sistemului de filtrare, care elimină tampoanele sanitare şi şerveţelele umede din apele uzate.

Compania a declarat că în prezent poate pompa „900 de litri pe secundă de ape uzate prin conducta lungă de evacuare”, menţionând: „Aceasta reprezintă cea mai mare parte a apelor uzate într-o zi obişnuită, dar în timpul fluxurilor de vârf de-a lungul zilei va trebui să folosim conducta scurtă de evacuare”.

„Descărcarea apelor uzate filtrate în mare prin conducta de evacuare lungă de 1,8 km permite o diluare mai mare a apelor uzate în strâmtoarea Cook”, a declarat compania, adăugând: ”Acest lucru reduce cantitatea de ape uzate netratate care curg în jurul coastelor – însă riscul pentru sănătatea publică rămâne în continuare”.

„Vom continua să lucrăm pe tot parcursul weekendului pentru a creşte cât mai mult volumul de curgere prin conducta lungă de evacuare, pentru a reduce utilizarea conductei scurte de evacuare. Situaţia este complexă şi, în acest stadiu, nu putem oferi un termen pentru când se va întâmpla acest lucru”, a mai spus compania.

Locuitorii din zonă, inclusiv proprietarii şcolilor de scufundări care funcţionează în apropiere, şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul deversării.

Dave Drane, proprietarul Dive Wellington, a declarat pentru Otago Daily Times: „Ne va afecta financiar în multe feluri. Nu numai din cauza publicităţii negative, care îi face pe oameni să se gândească: «Ei bine, nu voi învăţa să fac scufundări în Wellington», ci şi din cauza rezervărilor pe care va trebui să le anulăm”.

El a spus că până la 30 de studenţi au fost deja nevoiţi să anuleze scufundările planificate în rezervaţia din apropiere.

Departamentul de conservare din Noua Zeelandă a declarat că este „extrem de îngrijorat”, principalul său consilier în ştiinţe marine, Shane Geange, afirmând: „Apele uzate şi apele reziduale care pătrund în mediul marin reprezintă o ameninţare imediată şi gravă pentru o gamă largă de funcţii ecologice şi specii, dar cred că principala preocupare este legată de sănătatea publică, aspect gestionat în mod activ de autorităţile sanitare din Greater Wellington.”

Geange a adăugat că departamentul colaborează cu autorităţile locale pentru a determina cât de mult s-au răspândit apele uzate.

