O viitură de proporții a devastat zone din Nepal și Tibet, după o alunecare de teren produsă în apropierea frontierei dintre cele două țări. Cel puțin 31 persoane au murit, iar câteva sute, dintre care 291 de turiști străini, sunt date dispărute. Armata nepaleză a mobilizat elicoptere pentru operațiunile de salvare, însă apele sunt încă prea mari pentru ca acestea să poată ateriza în unele dintre cele mai afectate zone, anunță Reuters.

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Sute de dispăruți, dintre care cel puțin 291 de turiști străini

ACTUALIZARE 16:30 Cel puțin 31 de persoane au pierit, iar sute de turiști sunt dați dispăruți, în urma unei inundații fulgerătoare și a unei alunecări de teren de proporții la granița dintre Nepal și Tibet, scrie BBC.

Printre turiștii dispăruți se numără peste 100 din India și 12 din Marea Britanie, potrivit autorității pentru turism din Nepal

Imaginile de pe camerele de supraveghere din Tibet arată un val de apă și noroi care lovește clădirile la un punct de trecere a frontierei – alte imagini din Nepal arată oameni care încearcă să fugă pe măsură ce inundația se intensifică British and US citizens among hundreds missing after Nepal floods



Flash floods in Rasuwa have killed at least 17 people, with nearly 400 travellers still missing, including 291 foreign nationals ⬇️https://t.co/bJbFk3YELn pic.twitter.com/BXJheK7RPc — The Telegraph (@Telegraph) August 26, 2026

În Tibet, președintele chinez Xi Jinping oferă instrucțiuni personale – ceea ce înseamnă, de obicei, că incidentul este foarte grav, scrie corespondenta noastră din Beijing, Laura Bicker

Ministrul de Externe al Nepalului afirmă că inundația ar fi putut fi cauzată de un cutremur care a declanșat o avalanșă

Acesta este cel mai devastator dezastru din Nepal de la cutremurul din 2015, care a provocat moartea a 9.000 de persoane, relatează corespondentul BBC din Kathmandu

Imaginile înregistrate de o cameră de supraveghere de la graniță par să arate clădiri complet acoperite de noroi și apă.

În China este întotdeauna dificil să-ți faci o idee despre amploarea unui dezastru, întrucât toate mijloacele de informare din țară sunt controlate cu strictețe, în special în Tibet.

Însă atunci când liderul suprem, președintele Xi Jinping, emite directive personale, acest lucru indică de obicei că incidentul este unul foarte grav. El a îndemnat echipele de salvare să facă tot ce le stă în putință pentru a-i căuta pe cei dispăruți.

Granița din județul Gyirong este principalul punct de trecere pentru turiști și traficul dintre China și Nepal. Aproximativ 4.000 de persoane locuiesc acolo.

De asemenea, în regiunea de frontieră tibetană erau în derulare o serie de proiecte de construcții chinezești, potrivit unor muncitori locali care au vorbit cu jurnaliști BBC.

Au fost mobilizate mai multe agenții, inclusiv o echipă formată din 200 de specialiști în geologie, inginerie și intervenții de urgență, echipată cu drone de recunoaștere, scanere laser 3D, detectoare de semne de viață și echipament de salvare.

De asemenea, drumurile, comunicațiile și alimentarea cu energie electrică din regiune sunt încă întrerupte.

Știrea inițială

O viitură fulgerătoare masivă a măturat miercuri localități aflate de-a lungul râului Bhote Koshi, în districtul muntos Rasuwa din Nepal, în apropierea frontierei cu China. Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața, iar aproape 400 sunt date dispărute, potrivit informațiilor prezentate de autorități.

Forța apelor a distrus clădiri, drumuri și infrastructură energetică și a luat pe sus numeroase vehicule. În același timp, autoritățile nepaleze și chineze desfășoară operațiuni de căutare și salvare în zonele afectate.

Armata nepaleză a intervenit cu elicoptere, însă operațiunile sunt îngreunate de nivelul foarte ridicat al apei. Aparatele de zbor nu pot ateriza în unele dintre zonele lovite până când apele nu se retrag.

Zonele Syapru Besi și Timure, din districtul Rasuwa, au fost grav afectate. Districtul are aproximativ 50.000 de locuitori, iar autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește.

Administratorul districtului, Narendra Pariyar, a declarat pentru Reuters că este prea devreme pentru a fi stabilită amploarea exactă a dezastrului.

„Ar putea exista victime numeroase sau pierderi materiale”, a spus acesta, precizând că situația nu poate fi evaluată cu certitudine în acest moment.

Pariyar le-a cerut oamenilor care locuiesc în apropierea râului Bhote Koshi să se deplaseze către zone mai înalte. Potrivit primelor informații, sate și amplasamente ale unor proiecte de infrastructură din apropiere au fost inundate sau distruse.

Un martor citat de portalul nepalez Onlinekhabar a descris momentul în care viitura a lovit zona: „Totul s-a întâmplat brusc. Am auzit un sunet puternic, ca o erupție vulcanică. Oamenii au început să țipe și au fugit.”

Victime și persoane dispărute și în Tibet

Dezastrul a afectat și partea chineză a frontierei. Agenția Xinhua a relatat că Tibetul a raportat „victime majore”, iar mai multe persoane sunt date dispărute în comitatul Gyirong.

Alunecarea de teren produsă în partea nepaleză a lovit și portul Gyirong, un important punct de trecere a frontierei dintre China și Nepal. Drumurile au fost distruse, iar comunicațiile și alimentarea cu energie electrică au fost afectate în regiunea Shigatse.

Președintele chinez Xi Jinping a cerut intensificarea operațiunilor de căutare a persoanelor dispărute și consolidarea sistemelor de monitorizare și avertizare timpurie, pentru reducerea riscului unor dezastre similare.

Peste 400 MW de capacitate energetică, pierduți

Viitura a provocat și pierderi importante pentru infrastructura energetică a Nepalului. Ministerul Energiei de la Kathmandu a anunțat că aproximativ 430 MW de capacitate electrică au fost pierduți, în principal în urma avarierii unor proiecte hidroelectrice. Cantitatea reprezintă peste 12% din capacitatea hidroenergetică totală a Nepalului, estimată la 3,2 GW.

Prim-ministrul Balendra Shah a anunțat că poliția și armata participă la operațiunile de salvare și evacuare.

„Au fost date instrucțiuni pentru a muta oamenii care locuiesc în zonele mai joase în locuri mai sigure”, a transmis premierul. El le-a cerut, de asemenea, locuitorilor din apropierea râului să fie extrem de prudenți și să rămână vigilenți.

Cauza viiturii nu este încă stabilită

Cauza exactă a viiturii nu era clară miercuri. Autoritățile investighează circumstanțele în care s-a produs alunecarea de teren și formarea valului de apă care a lovit zonele de la graniță.

Un astfel de fenomen a avut loc și anul trecut pe râul Bhote Koshi. Viitura produsă atunci a ucis nouă persoane, iar alte 24 au fost date dispărute. Ulterior, autoritățile au stabilit că dezastrul fusese provocat de golirea bruscă a unui lac glaciar.

Râul Bhote Koshi își are izvorul în Tibet și traversează Nepalul, unde se unește cu râul Trishuli. Acesta continuă apoi către India, unde poartă numele de Gandak.

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Editor : C.A. | M.C