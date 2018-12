Deznodământ fericit pentru bărbatul a cărui cerere în căsătorie a mers cum nu se putea mai prost

Un bărbat din Marea Britanie a vrut să își ceară iubita în căsătorie la New York, însă inelul de logodnă pe care i-l luase femeii a căzut într-un canal din Times Square. Poliția din New York a postat imagini video în care se vede cum aceștia încearcă disperați să recupereze inelul, scrie BBC News.

Polițiștii au reușit să recupereze inelul de logodnă, însă nu reușeau să îi găsească pe tinerii proaspăt logodiți, așa că au făcut un apel pe Twitter. Mesajul a devenit viral și a ajuns, în cele din urmă, la cei doi îndrăgostiți, care și-au recuperat astfel bijuteria.

John și Daniella au declarat pentru New York Times că nu se așteptau să mai recupereze inelul: „Suntem extrem de încântați. Nu ne vine să credem. Am crezut că e pierdut. Am fost complet devastată, plângeam, a fost cel mai urât moment din viața mea când am pierdut inelul”.

Cei doi au încercat în zadar să recupereze inelul de logodnă căzut printre gratiile unui canal din Times Square.

Imaginile postate pe Twitter de NYPD au fost redistribuite de peste 25.000 de ori. Poliția a revenit ulterior cu un mesaj de mulțumire pentru cei care i-au ajutat să găsească cuplul: „Vrem să le mulțumim tuturor celor care au dat această poveste mai departe. Cuplul fericit s-a întors acasă, dar grație vouă au auzit că îi căutăm. Încercăm acum să le returnăm inelul. Felicitări!”.

