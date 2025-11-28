Live TV

Video Dialog pentru pace cu liderii creștini din Orientul Mijlociu: papa Leon cere încetarea violenței religioase

Data actualizării: Data publicării:
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Papa se întâlnește cu liderii creștini din Egipt și Israel Itinerariu aglomerat în Turcia și Liban

Papa Leon se întâlnește vineri în Turcia cu liderii creștini din Orientul Mijlociu, urmând să facă apel, în cadrul primei sale călătorii în străinătate în calitate de lider al Bisericii Catolice mondiale, la unitatea dintre confesiunile divizate de secole, scriu jurnaliștii Reuters. Primul papă american participă la celebrarea a 1.700 de ani de la un conciliu bisericesc istoric, care a avut loc în Turcia modernă. Acesta a dat naștere Crezului de la Niceea, folosit și astăzi de majoritatea celor 2,6 miliarde de creștini din lume.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ceremonia de vineri este punctul central al vizitei de patru zile a lui Leon în Turcia, o țară cu populație majoritar musulmană, unde este urmărit cu atenție în timp ce ține primele sale discursuri în străinătate și interacționează pentru prima dată cu oameni din afara Italiei, o țară în mare parte catolică.

Leon, un personaj relativ necunoscut pe scena mondială înainte de a deveni papă în luna mai, a sosit joi în Turcia.

În primul său discurs în străinătate, el a deplâns faptul că lumea se confruntă cu un număr neobișnuit de conflicte sângeroase. La un eveniment cu președintele turc Tayyip Erdogan, papa a avertizat că un Al Treilea Război Mondial este „dus pe bucăți”, punând în pericol viitorul umanității.

Papa se întâlnește cu liderii creștini din Egipt și Israel

Călătoriile în străinătate au devenit o caracteristică majoră a papalității moderne, papii atrăgând atenția internațională în timp ce conduc evenimente cu mulțimi de milioane de oameni, țin discursuri de politică externă și desfășoară activități diplomatice internaționale.

Leon călătorește vineri la Iznik, la 140 de kilometri sud-est de Istanbul, orașul numit odinioară Niceea, unde primii clerici au formulat Crezul de la Niceea, care stabilește ceea ce rămâne și astăzi credința fundamentală a majorității creștinilor. El este însoțit de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al celor 260 de milioane de creștini ortodocși din lume, precum și de alți lideri creștini din țări precum Turcia, Egipt, Siria și Israel.

Creștinii ortodocși și catolici s-au separat în urma Schismei Est-Vest din 1054, dar în ultimele decenii au căutat, în general, să construiască relații mai strânse.

În timp ce Turcia are în prezent aproximativ 33.000 de catolici dintr-o populație de aproximativ 85 de milioane, conform statisticilor Vaticanului, aceasta a fost odată o țară înfloritoare pentru creștinism, fiind patria unor sfinți importanți din primele veacuri, precum apostolii Filip, Pavel și Ioan.

Leon s-a întâlnit vineri dimineață cu mica comunitate catolică din Turcia. În mijlocul strigătelor de „Viva il papa” (Trăiască papa) din Catedrala Sfântului Duh din Istanbul, el i-a îndemnat pe catolici să nu caute influență politică.

Suveranul pontif a spus că ar trebui să se concentreze pe ajutorarea migranților din Turcia, care găzduiește aproape 4 milioane de străini, dintre care aproximativ 2,4 milioane sunt sirieni, alături de migranți din Afganistan, Iran și Irak. Leon a făcut din grija pentru migranți o prioritate cheie a papalității sale de șase luni, criticând frecvent politicile anti-imigrație ale președintelui american Donald Trump.

Itinerariu aglomerat în Turcia și Liban

Papa Leon, în vârstă de 70 de ani și în stare bună de sănătate, are un itinerariu aglomerat în timpul călătoriei sale de șase zile în străinătate.

În Turcia, el va vizita sâmbătă și Moscheea Albastră din Istanbul, în prima sa vizită ca papă la un lăcaș de cult musulman, și va celebra o liturghie catolică la Volkswagen Arena din oraș.

Pacea este de așteptat să fie un tema-cheie a vizitei papei în Liban, care începe duminică. Libanul, care are cea mai mare pondere de creștini din Orientul Mijlociu, a fost zguduit de extinderea conflictului din Gaza, pe măsură ce Israelul și gruparea militantă musulmană șiită libaneză Hezbollah au intrat în război, culminând cu o ofensivă israeliană devastatoare.

Liderii din Liban, care găzduiește 1 milion de refugiați sirieni și palestinieni și se luptă, de asemenea, să se redreseze după ani de criză economică, sunt îngrijorați că Israelul va intensifica dramatic atacurile în lunile următoare și speră că vizita papală va atrage atenția mondială asupra țării.

Citește și Vaticanul reafirmă monogamia: un singur soț pentru toată viața. Noul decret a fost aprobat de Papa Leon al XIV-lea

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
diana buzoianu la digi24
2
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
kim jong un 2
3
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
4
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
A izbucnit scandalul! Ucrainenii n-au stat pe gânduri, după ce un român a luat decizia istorică și rușii au jubilat
Digi Sport
A izbucnit scandalul! Ucrainenii n-au stat pe gânduri, după ce un român a luat decizia istorică și rușii au jubilat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1029944870
Papa Leon al XIV-lea face prima vizită în străinătate. Va fi primit la Ankara de Erdogan
Pope Leo XIV celebrates a Holy Mass with the cardinals in the Sistine Chapel at the Vatican on May 9, 2025 at the conclusion of the Conclave. The morning after being elected the 267th Pope, Pope Leo XIV celebrates his first Mass as Pope. Photo by Vatican
Vaticanul reafirmă monogamia: un singur soț pentru toată viața. Noul decret a fost aprobat de Papa Leon al XIV-lea
Pope XIV Billboards Ahead Lebanon Visit - Beirut
Papa Leon va merge în Turcia și în Liban cu un mesaj de pace, în prima sa călătorie în străinătate
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou politicile președintelui Donald Trump. „Este lipsă de respect”
F35
Schimbare radicală de abordare a SUA în Orientul Mijlociu. Tranzacția de miliarde care schimbă perspectivele
Recomandările redacţiei
usr
Lista numelor luate în calcul pentru funcția de ministru al Apărării...
zele trist
Cel mai de încredere om al lui Zelenski din conducerea Ucrainei și-a...
ionut mosteanu
Ce scrie presa internațională despre demisia lui Ionuț Moșteanu: E...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Donald Trump va recunoaște anexarea teritoriilor ucrainene de către...
Ultimele știri
Decor horror la târgul de Crăciun: „Halloween-ul este prezent în fiecare zi în Constanța”
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile despre studii și experiență, nici la 1 an de la preluarea mandatelor
Guvernul a adoptat legea privind pensiile magistraților. Conducerea Parlamentului decide azi când are loc angajarea răspunderii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
BREAKING NEWS | A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul
Fanatik.ro
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în...
Adevărul
Tehnologia cu microunde de mare putere, considerată „Sfântul Graal” al interceptorilor de drone
Playtech
Cât te costă o zi la Therme în weekend, comparativ cu o zi la munte
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
FOTO Neverosimil: și-a injectat ulei pentru a avea bicepși uriași și acum riscă să-și piardă ambele brațe...
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mărturisirea lui Hugh Grant l-a șocat pe Justice Smith. „Am întrebat-o pe Rosamund Pike: Crezi că a fost...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...