Papa Leon se întâlnește vineri în Turcia cu liderii creștini din Orientul Mijlociu, urmând să facă apel, în cadrul primei sale călătorii în străinătate în calitate de lider al Bisericii Catolice mondiale, la unitatea dintre confesiunile divizate de secole, scriu jurnaliștii Reuters. Primul papă american participă la celebrarea a 1.700 de ani de la un conciliu bisericesc istoric, care a avut loc în Turcia modernă. Acesta a dat naștere Crezului de la Niceea, folosit și astăzi de majoritatea celor 2,6 miliarde de creștini din lume.

Ceremonia de vineri este punctul central al vizitei de patru zile a lui Leon în Turcia, o țară cu populație majoritar musulmană, unde este urmărit cu atenție în timp ce ține primele sale discursuri în străinătate și interacționează pentru prima dată cu oameni din afara Italiei, o țară în mare parte catolică.

Leon, un personaj relativ necunoscut pe scena mondială înainte de a deveni papă în luna mai, a sosit joi în Turcia.

În primul său discurs în străinătate, el a deplâns faptul că lumea se confruntă cu un număr neobișnuit de conflicte sângeroase. La un eveniment cu președintele turc Tayyip Erdogan, papa a avertizat că un Al Treilea Război Mondial este „dus pe bucăți”, punând în pericol viitorul umanității.

Papa se întâlnește cu liderii creștini din Egipt și Israel

Călătoriile în străinătate au devenit o caracteristică majoră a papalității moderne, papii atrăgând atenția internațională în timp ce conduc evenimente cu mulțimi de milioane de oameni, țin discursuri de politică externă și desfășoară activități diplomatice internaționale.

Leon călătorește vineri la Iznik, la 140 de kilometri sud-est de Istanbul, orașul numit odinioară Niceea, unde primii clerici au formulat Crezul de la Niceea, care stabilește ceea ce rămâne și astăzi credința fundamentală a majorității creștinilor. El este însoțit de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al celor 260 de milioane de creștini ortodocși din lume, precum și de alți lideri creștini din țări precum Turcia, Egipt, Siria și Israel.

Creștinii ortodocși și catolici s-au separat în urma Schismei Est-Vest din 1054, dar în ultimele decenii au căutat, în general, să construiască relații mai strânse.

În timp ce Turcia are în prezent aproximativ 33.000 de catolici dintr-o populație de aproximativ 85 de milioane, conform statisticilor Vaticanului, aceasta a fost odată o țară înfloritoare pentru creștinism, fiind patria unor sfinți importanți din primele veacuri, precum apostolii Filip, Pavel și Ioan.

Leon s-a întâlnit vineri dimineață cu mica comunitate catolică din Turcia. În mijlocul strigătelor de „Viva il papa” (Trăiască papa) din Catedrala Sfântului Duh din Istanbul, el i-a îndemnat pe catolici să nu caute influență politică.

Suveranul pontif a spus că ar trebui să se concentreze pe ajutorarea migranților din Turcia, care găzduiește aproape 4 milioane de străini, dintre care aproximativ 2,4 milioane sunt sirieni, alături de migranți din Afganistan, Iran și Irak. Leon a făcut din grija pentru migranți o prioritate cheie a papalității sale de șase luni, criticând frecvent politicile anti-imigrație ale președintelui american Donald Trump.

Itinerariu aglomerat în Turcia și Liban

Papa Leon, în vârstă de 70 de ani și în stare bună de sănătate, are un itinerariu aglomerat în timpul călătoriei sale de șase zile în străinătate.

În Turcia, el va vizita sâmbătă și Moscheea Albastră din Istanbul, în prima sa vizită ca papă la un lăcaș de cult musulman, și va celebra o liturghie catolică la Volkswagen Arena din oraș.

Pacea este de așteptat să fie un tema-cheie a vizitei papei în Liban, care începe duminică. Libanul, care are cea mai mare pondere de creștini din Orientul Mijlociu, a fost zguduit de extinderea conflictului din Gaza, pe măsură ce Israelul și gruparea militantă musulmană șiită libaneză Hezbollah au intrat în război, culminând cu o ofensivă israeliană devastatoare.

Liderii din Liban, care găzduiește 1 milion de refugiați sirieni și palestinieni și se luptă, de asemenea, să se redreseze după ani de criză economică, sunt îngrijorați că Israelul va intensifica dramatic atacurile în lunile următoare și speră că vizita papală va atrage atenția mondială asupra țării.

