Diamantul ascuns într-un măr și menajera care a dat peste cap un jaf de zeci de milioane de dolari: Povestea nestematei Grand Condé

Un diamant legendar, care i-a fascinat pe aristocrații francezi timp de secole, va fi expus din nou în public în această toamnă, fiind piesa principală a unei expoziții speciale ce marchează 100 de ani de la momentul în care bijuteria a fost furată de doi hoți amatori și găsită, apoi, din întâmplare de o menajeră.

În perioada 17 octombrie 2026 – 3 ianuarie 2027, diamantul roz Grand Condé de 9,01 carate va fi expus la Muzeul Condé din Castelul Chantilly, aflat la 50 de kilometri nord de Paris.

Expoziția celebrează povestea remarcabilă a nestematei și dezvăluie rezultatele primului studiu gemologic și istoric desfășurat vreodată pe un diamant francez de acest calibru, potrivit bijutierului american David Douglas.

Unele dintre cele mai valoroase bijuterii rămân cunoscute în istorie nu doar pentru frumusețea lor, dar și pentru poveștile neobișnuite cu care sunt asociate. Puține pietre prețioase se încadrează în această categorie mai bine decât diamantul roz Grand Condé.

Cel mai interesant episod a avut loc în octombrie 1926, atunci când doi hoți amatori – foști aviatori demobilizați din Franța – au furat diamantul plat și neregulat, în formă de pară, din muzeu.

Cei doi au avut nevoie de doar două scări înalte ca să fure peste 75 de bijuterii care, la acea vreme, valorau trei milioane de dolari (peste 50 de milioane de dolari, în banii de azi), potrivit CTV News.

O mușcătură dintr-un măr a dus la prinderea hoților

Înainte să fie arestați, hoții au reușit să câștige doar 30.000 de franci (aproximativ 1.200 de dolari, la acea vreme) de pe urma vânzării obiectelor furate. Marea lor greșeală a fost că au furat faimosul diamant Grand Condé, de care niciun bijutier nu s-ar fi atins de teamă să nu fie asociat cu jaful comis de cei doi foști aviatori francezi.

Sperând că vor putea ascunde cea mai valoroasă bijuterie pe care au furat-o de viitoarele percheziții desfășurate de poliție, în timp ce stăteau la un hotel modest din Paris, cei doi hoți au scobit un măr și au pus înăuntru faimosul diamant.

Planul lor a fost dat peste cap de una dintre menajerele hotelului, Suzanne Schiltz, care s-a decis să mănânce mărul pe care l-a găsit în camera hoților în timp ce făcea curat.

Femeia a mușcat din măr și a descoperit ceva neașteptat de tare în interiorul fructului – diamantul dispărut.

Diamantul Grand Condé a fost asociat cu monarhia și aristocrația franceză timp de secole, fiind probabil extras din legendarele mine de diamante Golconda din India.

Bijuteria a intrat în orbita monarhiei franceze în secolul al XVII-lea, înainte să devină una dintre bijuteriile coroanei puternicilor prinți de Condé. A trecut apoi prin colecțiile Reginei Marie-Amélie, înainte să facă parte din colecția permanentă a Muzeului Condé.

Cum se explică culoarea roz extrem de rară a diamantului?

La un secol de la faimosul jaf, vizitatorii vor avea ocazia să admire nestemata și să afle mai multe informații despre originea, compoziția și parcursul istoric al bijuteriei.

Printre cele mai fascinante descoperiri despre Grand Condé este felul în care se explică culoarea sa roz. Spre deosebire de diamantele galbene, a căror culoare este dată de impuritățile de azot, sau diamantele albastre, a căror nuanță se datorează prezenței borului, aspectul roz pal al acestui diamant este rezultatul presiunii geologice intense care a distorsionat subtil rețeaua sa cristalină în adâncul Pământului.

Aceste modificări structurale microscopice modifică felul în care diamantul absoarbe și reflectă lumina, ceea ce produce culoarea sa extrem de rară, care nu are legătură cu impuritățile chimice.

Editor : Raul Nețoiu