Diaspora iraniană sărbătorește moartea ayatollahului Khamenei: Mulțumim președintelui Trump


profimedia-1079171775
Iranienii americani dansează și sărbătoresc pe străzile din Los Angeles după ce s-a anunțat că liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis. Foto: Profimedia
Diaspora iraniană din Los Angeles, cea mai mare comunitate iraniană în exil din lume, sărbătoreşte fluturând cu steaguri iraniene de dinaintea Republicii islamice şi dansează în stradă, bucurându-se de uciderea liderului Ali Khamenei în atacuri americano-israeliene, un eveniment istoric, relatează AFP într-un reportaj preluat de News.ro.

Un bărbat afişa mândru mesajul „Make Iran Great Again” pe un tricou, un ecou al sloganului trumpist, dansând de bucurie, sâmbătă, pe o stradă, la Los Angeles, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei.

Zeci de persoane au sărbătorit acest eveniment istoric, confirmat la televiziunea iraniană de către un prezentator în hohote de plâns.

„Mulțumim, președinte Trump”

O femeie săruta un portret al preşedintelui american pe care scria „Mulţumim, preşedinte Trump”, iar un bărbat agita o fotografie a ayatollahului Khamenei barată şi cu inscripţia „ELIMINAT” cu majuscule roşii.

Un proprietar al unui restaurant din cartierul Westwood - supranumit „Tehrangeles” sau „Mica Persie” şi înţesat de magazine alimentare orientale, vânzători de covoare şi librării cu cărţi în farsi -, Roozbeh Farahanipour are păreri împărţite.

„Nimănui nu-i place războiul, dar după masacrarea a mii de oameni luna trecută Republica islamică a creat ea însăşi o stituaţie în care jumătate din poporul iranian imploră ţările străine să atace şi să bombardeze propriile oraşe”, a spus el pentru AFP.

„Sper ca aceste atacuri să ajute poporul să doboare regimul şi ca acest război să fie scurt, să nu se transforme într-un conflict nesfârşit”, a declarat el despre ofensiva americano-israeliană lansată sâmbătă.

Acest bărbat în vârstă de 50 de ani care a fugit din Iran în 2000, după ce a participat la o contestare studenţească, este îngrijorat de ceea ce se va întâmpla „după”, având în vedere conflictele anterioare în Orientul Mijlociu, în Irak şi Afganistan, în care s-au implicat Statele Unite.

„Operațiune de salvare”

„Am văzut imagini cu oameni dansând pe străzile Teheranului şi în alte oraşe. Mi-au amintit primele zile ale Războiului din Irak”, a comparat el.

„Atunci, poporul irakian dansa şi el în stradă. Sper că scenariul va fi diferit de data asta. Am văzut cum s-a terminat mai înainte”, a spus bărbatul.

Aproape 200.000 de iraniano-americani trăiesc în regiunea Los Angelesului, făcând din megalopolisul californian principala antenă a disaporei iraniene în lume.

La Atlanta, în sud-estul Statelor Unite, alţi membri ai diaspoei s-au adunat la vestea atacurilor americano-israeliene.

„Noi nu numim asta război. Noi numim asta o operaţiune de salvare a Iranului. Asta gândeşte poporul iranian, asta gândeşte diaspora. Noi vedem asta ca pe o operaţiune de eliberare a 90 de milioane de persoane în Iran”, a declarat pentru AFP o artistă, Sherry Yadegari, în vârstă de 42 de ani.

„M-am trezit foarte devreme în această (sâmbătă) dimineaţa, cu sute de mesaje, inclusiv de la familia mea din Iran, spunând că a început asta, că este acum”, a declarat Nyloufar Warner.

„Am izbucnit imediat în lacrimi, de emoţie. Nu m-am gândit niciodată să văd această libertate în timpul vieţii mele”, a declarat această femeie în vârstă de 43 de ani, cu familie şi copii.

„M-am repezit către soţul meu, l-am trezit, plângeam aşa de tare, pentru că am doi copii pe care visez să-i trimit în ţara mea natală”, a povestit ea.

„A fost o dimineaţă foarte emoţionantă”, a continuat ea. „Eram convinsă că Trump îşi va respecta cuvântul, dar nu credeam că-mi voi revedea într-o zi toată familia în ţara natală, că ei vor câştiga această libertate pe care o meriră atât de mult”, a adaugat ea.

„Republica islamică este inamica directă a poporului iranian, aşa că asta înseamnă mult, pentru că iranienii vor putea în sfârşit să guste viaţa liberă la care aspiră”, şi-a exprimat speranţa un iraniano-american, Navid Aghasadeghi, care participa la o manifestaţie în favoarea intervenţiei militare, la Boston.

