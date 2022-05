Dilema unui condamnat la moarte în SUA: injecție letală sau acid cianhidric, gazul toxic folosit în lagărele de exterminare naziste

Un american condamnat la moarte în Arizona are două săptămâni la dispoziție să aleagă metoda cu care urmează să fie executat, scrie The Guardian. Are două opțiuni: injecția letală sau acidul cianhidric, gazul toxic folosit de naziști pentru a masacra milioane de oameni la Auschwitz și în alte lagăre de exterminare naziste.

Curtea Supremă din Arizona a emis marți un mandat de execuție pe numele lui Frank Atwood care, în lipsa unui recurs de ultim moment, îl va trimite pe condamnat în camera de execuție pe data de 8 iunie.

Atwood are timp până pe 19 mai să aleagă o metodă de execuție dintre cele două opțiuni: injecția letală sau acidul cianhidric. Avocații lui Atwood încearcă să îl convingă să nu aleagă a doua metodă.

Aceștia spun că ultima oară când Arizona a folosit gazul toxic a fost în anii 90'. Atunci, una dintre persoanele condamnate la moarte a suferit timp de 18 minute până când, într-un final, a murit. Deținutul în cauză a fost observat în timp ce se sufoca într-un mod „agonizant”.

„Cianura este așa de rea cum crede toată lumea – de aceea a și fost folosită de naziști: este un mod oribil de a muri”, a spus Joseph Perkovich, unul dintre avocații lui Atwood. „Suntem acum în situația de a ne convinge clientul să nu opteze pentru camera cu acid cianhidric și avem 15 zile la dispoziție pentru asta.”

Arizona - statul american în care încă se mai practică execuția în camera de gazare

Arizona este singurul stat american care mai dispune de o cameră de gazare funcțională, cu toate că există șapte state care mai folosesc gaze letale sub o formă sau alta în desfășurarea execuțiilor.

Departamentul de corecție al Arizonei a cheltuit anul trecut 2.000 de dolari pentru ingredientele folosite în producția acidului cianhidric și a reintrodus metoda de execuție după 20 de ani în care nu a mai fost utilizată.

Știrea a provocat la acea vreme indignarea supraviețuitorilor de la Auschwitz atât în Germania, cât și în Israel. Dacă Atwood alege camera de gazare va deveni prima persoană din secolul XXI executat cu „gazul Holocaustului”, scrie The Guardian.

Mama lui Atwood, Alice, care provine dintr-o familie de evrei din Viena, a fugit din Austria în 1939 și a scăpat de persecuția și lagărele de exterminare naziste.

Injecția letală - o moarte care poate fi la fel de agonizantă

Injecția letală, cealaltă opțiune pe care Atwood o poate alege, nu este nici ea o metodă de execuție care îi ferește pe condamnați de riscul de a muri în chinuri.

În plus, Atwood suferă de o boală care îi afectează coloana vertebrală din cauza căreia ar suferi de dureri „sfâșietoare” dacă ar fi legat de masa pe care sunt executați cei cărora li se administrează injecția letală.

Ultima dată când Arizona a organizat execuția unei persoane condamnate la moarte a fost în 2014, când Joseph Wood a suferit timp de două ore până când amestecul de droguri letale l-au răpus. Wood a trebuit injectat de 15 ori în timp ce continua să respire cu greu și să înghită în sec.

Atwood a fost condamnat la moarte pentru uciderea unei fete de opt ani în 1984. El a susținut mereu că este nevinovat.

Excuția prin împușcare - opțiunea cea mai „umană”

Avocații lui Atwood sunt atât de îngrijorați de ceea ce aceștia consideră a fi o alegere inacceptabilă între acidul cianhidric și droguri letale care ar putea să nu funcționeze, încât au propus ca legea statului să fie schimbată astfel încât Atwood să fie executat prin împușcare.

Perkovich, un avocat de seamă care s-a dedicat de ani de zile cauzei de a reprezenta în instanță persoanele condamnate la moarte, a spus că el și echipa sa se află acum în situația bizară de a oferi consultanță juridică despre metoda cea mai bună de a omorî un om.

„Responsabilitățile noastre față de client includ consilierea lui despre ce fel de metodă violentă și extrem de dureroasă de a muri ar trebui să aleagă”, a spus Perkovich. „Ce ne face asta nouă? Am rămas fără cuvinte.”

