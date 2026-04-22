Papa Leon a avertizat marți că viitorul umanității riscă să fie „compromis în mod tragic” din cauza războaielor în curs și a prăbușirii dreptului internațional, într-un discurs ferm ținut în Guineea Ecuatorială, în cadrul turneului său african care cuprinde patru țări. Primul papă american, care a stârnit mânia președintelui Donald Trump după ce a devenit mai deschis în ultimele săptămâni, a condamnat, de asemenea, ceea ce a numit „colonizarea” resurselor de petrol și minerale ale Pământului, care, potrivit lui, alimentează conflictele sângeroase, anunță Reuters.

Comentariile lui Leon, în care deplânge folosirea religiei pentru a justifica violența, fac ecou remarcilor pe care le-a făcut în martie, când a afirmat că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor cu „mâinile pătate de sânge”.

Aceste remarci au fost interpretate de comentatorii catolici conservatori ca fiind îndreptate împotriva secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, care a recurs la un limbaj creștin pentru a justifica războiul împotriva Iranului.

În ultimele săptămâni, papa s-a remarcat ca un critic din ce în ce mai vehement al războiului.

Comentariile de marți au venit în contextul în care Trump urma să găzduiască o lectură biblică transmisă în direct de la Casa Albă mai târziu în cursul zilei.

Papa va vizita o închisoare în Peru

Peste 70% din populația de 1,8 milioane de locuitori a Guineei Ecuatoriale se identifică ca fiind catolică.

Leon, care a petrecut zeci de ani ca misionar în Peru înainte de a deveni papă, este de așteptat să vorbească în spaniolă pe parcursul vizitei sale de două zile în fosta colonie portugheză și spaniolă.

Sosirea sa „reprezintă o oportunitate profundă de a afirma, în mod clar și convingător, că demnitatea umană, justiția și responsabilitatea nu sunt opționale, ci responsabilități esențiale ale guvernării”, a declarat pentru Reuters Tutu Alicante, un avocat și activist pentru drepturile omului din Guineea Ecuatorială, stabilit în SUA.

Miercuri, în orașul Bata, papa va vizita un centru de detenție de înaltă securitate despre care Amnesty International a afirmat că este una dintre cele trei instituții notorii din țară în care deținuții, inclusiv prizonierii politici, sunt ținuți în mod regulat ani de zile fără acces la avocați sau la familiile lor.

