Live TV

Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere

Data publicării:
New York, NY - September 27, 2024: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 79th session of the United Nations General Assembly. In his speech, Netanyahu discussed Israel's stance on regional security, peace initiatives, and global cooperat
Benjamin Netanyahu se adresează Adunării Generale a ONU pe 27 septembrie 2024 Foto:Profimedia

Discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu de la Adunarea Generală a ONU de la New York, prevăzut pentru vineri, urmează să fie difuzat şi în Fâşia Gaza, a relatat cotidianul israelian Haaretz.

Publicaţia, care citează surse militare, menţionează că sunt în desfăşurare pregătiri pentru a transmite în enclava palestiniană discursul lui Netanyahu printr-un sistem de difuzoare montate pe camioane aflate în apropierea frontierei cu Fâşia Gaza.

Portalul de ştiri ynet a relatat că biroul premierului israelian a dat dispoziţii armatei să plaseze difuzoarele în apropierea comunităţilor palestiniene, scrie Agerpres.

Informaţia nu a fost confirmată deocamdată de armata israeliană.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până joi la prânz, au murit 65.502 de persoane şi alte 167.376 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Citește și:

„Aripile Sionului” au evitat țările europene în drumul spre SUA. Premieră pentru avionul care l-a dus pe Netanyahu în New York, la ONU

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
3
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
profimedia-1038684011
4
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
Eurofighter Typhoon
5
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
O singură dorință, după ce a venit nota de plată și a aflat de pedeapsa de 20 de ani! ”Mare dezamăgire”
Digi Sport
O singură dorință, după ce a venit nota de plată și a aflat de pedeapsa de 20 de ani! ”Mare dezamăgire”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei...
george simion, aur
AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova...
medic si spital
Reacția ministrului Sănătății după moartea a șase copii la „Sf...
protest moldova
Avertisment dur al ISW: Putin se pregătește să o înlăture de la...
Ultimele știri
Specialiștii în turism propun o taxă pe Transfăgărășan din cauza aglomerației. Cum ar putea fi folosiți banii
Loviturile Kievului dau peste cap logistica rusă, în plină criză a combustibililor. Șeful Armatei Ucrainei: Se vede pe câmpul de luptă
Bazele militare din Germania au raportat 270 de incidente cu drone în doar 3 luni. „Ramstein a fost vizitată de 15 aparate, simultan”  
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr Testifies on Capitol Hill
SUA se opun unei declarații a OMS. Robert Kenndy Jr. acuză organizația că apără avortul și o ideologie radicală de gen
Benjamin Netanyahu
Statul din UE care l-a declarat pe Benjamin Netanyahu persona non grata: „Sunt proceduri împotriva lui pentru crime de război”
Liev Schreiber
Liev Schreiber și Sharon Osbourne, printre cele 1.200 de personalităţi care denunţă boicotul instituţiilor cinematografice israeliene
Eurovision_Song_Contest_2026_logo
Televiziunile publice din Europa vor vota în legătura cu excluderea Israelului din concursul muzical Eurovision 2026
donald trump in biroul oval
Trump: „Nu voi lăsa Israelul să anexeze Cisiordania, nu voi permite. Nu se va întâmpla. Este suficient”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Câte plăți cash poți face într-o zi fără să încalci legea. Ce spune Codul Fiscal actualizat
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Pro FM
Cleopatra Stratan, nașă superbă în roșu. A ales o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior și a arătat ca o...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide?
Digi FM
The Guardian: De ce sunt alegerile parlamentare din Republica Moldova atât de importante? Actorii-cheie ai...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Cele mai noi detalii despre viitorul James Bond. Ce fel de actor caută Denis Villeneuve și când vor începe...
UTV
Cătălin Botezatu, declarații sincere despre Loredana Groza. „Ne-am sărutat, dar mi-a fost teamă să merg mai...