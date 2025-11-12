Discuții despre susținerea Ucrainei în G7. Canada a anunțat noi sancțiuni împotriva producției rusești de drone

Miniștrii de Externe ai G7 au purtat miercuri discuții axate pe susținerea eforturilor de război ale Ucrainei, în timp ce Canada, gazda reuniunii, a anunțat noi sancțiuni împotriva producției rusești de drone și energie, anunță France24.

Diplomatul de vârf al Ucrainei, Andrii Sybiha‎, care a fost invitat la discuțiile Grupului celor Șapte în apropierea celebrelor cascade Niagara, a declarat că întâlnirea trebuie să se concentreze în parte pe consolidarea „capacităților pe termen lung” ale Kievului.

Președintele rus Vladimir Putin „încă mai are iluzia că poate câștiga”, a declarat Sybiha alături de omologul său canadian, Anita Anand. „În realitate, el a pierdut peste un milion de soldați și nu a atins niciun obiectiv strategic”, a spus el, adăugând: „Trebuie să facem ca costul continuării acestui război să fie insuportabil și periculos pentru Putin personal și pentru regimul său”.

Înaintea reuniunii G7 privind Ucraina, Anand a anunțat noi sancțiuni împotriva entităților care, potrivit Canadei, sunt utilizate pentru a lansa atacuri cibernetice asupra Kievului. Au fost vizate și navele care fac parte din așa-numita flotă fantomă a Rusiei - nave care ar fi utilizate pentru transportul petrolului rusesc, sfidând sancțiunile globale.

„Canada va continua să se asigure că acțiunile Rusiei nu vor rămâne nepedepsite”, a declarat Anand reporterilor. Ea a spus că sancțiunile sunt primele impuse „infrastructurii IT utilizate în strategiile hibride ale Rusiei împotriva Ucrainei”.

Companiile implicate în industria gazelor naturale lichefiate din Rusia au fost, de asemenea, incluse pe lista sancțiunilor. La deschiderea negocierilor marți, Marea Britanie a anunțat o finanțare de 13 milioane de lire sterline (n.r. 17,1 milioane de dolari) pentru a ajuta la repararea sectorului energetic al Ucrainei, care a suferit atacuri masive din partea Rusiei în ultimele zile.

Marea Britanie a anunțat, de asemenea, interzicerea serviciilor maritime pentru gazul natural lichefiat rusesc. Ministrul de externe Yvette Cooper a declarat că președintele rus Vladimir Putin „încearcă să arunce Ucraina în întuneric și frig pe măsură ce se apropie iarna”.

G7 vrea mandat ONU pentru implementarea rapidă a planului de pace în Gaza

Grupul celor şapte principale democraţii industrializate (G7) solicită un mandat al Consiliului de Securitate al ONU pentru a asigura implementarea rapidă a planului de pace pentru Fâşia Gaza, a declarat miercuri ministrul german de externe, Johann Wadephul, transmite dpa.



„Avem nevoie de un mandat din partea Consiliului de Securitate, astfel încât Hamas să poată fi dezarmat şi o forţă internaţională de securitate să îşi poată asuma responsabilitatea”, a afirmat Wadephul în a doua zi a reuniunii miniştrilor de externe ai G7 de la Niagara-on-the-Lake, în sud-estul Canadei.



Pe lângă Germania şi Statele Unite, din G7 fac parte Franţa, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Canada. SUA, Franţa şi Regatul Unit sunt şi membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU alături de China şi Rusia, aminteşte dpa.



Wadephul a precizat că problema a fost discutată la o primă sesiune de lucru în cadrul reuniunii G7, marţi seară, iar miniştrii de Externe au fost de acord că este necesar un mandat ONU şi acesta ar trebui asigurat cât mai rapid posibil. Dar, a avertizat el, „rezoluţiile nu pot fi ordonate, trebuie negociate cu tărie”.



A devenit „perfect clar că timpul trece şi avem nevoie de o structură de securitate cât mai repede posibil pentru a asigura ordinea în Fâşia Gaza”, a subliniat Wadephul.



O astfel de forţă de securitate i-ar putea controla pe militanţii palestinieni din Hamas şi alte grupuri armate din Fâşia Gaza doar dacă există un mandat clar pentru ţările care trimit trupe, a explicat ministrul german de externe.



Problema ce ţări ar putea furniza trupe pentru o forţă de unitate de securitate este în curs de negociere cu Israelul.

„Instabilitatea” din Caraibe

Marți seara, miniștrii de Externe ai Marii Britanii, Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei și Statelor Unite au organizat o cină de lucru axată pe securitatea globală. Înainte de întâlnire, Jean-Noel Barrot din Franța a lansat un avertisment sever cu privire la consecințele potențiale ale consolidării militare a SUA în Caraibe, care, potrivit administrației președintelui Donald Trump, are ca scop combaterea comerțului ilegal cu droguri la nivel global.

„Am observat cu îngrijorare operațiunile militare din regiunea Caraibelor, deoarece acestea încalcă dreptul internațional”, a declarat Barrot reporterilor, la câteva ore după ce un grup de atac al unui portavion american a intrat într-o zonă aflată sub controlul Comandamentului Sud al Forțelor Navale ale SUA, care cuprinde America Latină și Caraibe. Președintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat administrația Trump că „fabrică un război” în timp ce urmărește un complot de schimbare a regimului.

Barrot a afirmat că este esențial ca clubul G7 al democrațiilor industrializate să „lucreze în concert” pentru a combate comerțul global cu narcotice. Instabilitatea cauzată de potențiale escaladări „ar putea afecta peste un milion de cetățeni francezi care trăiesc în Caraibe”, a spus el.

Tensiuni între SUA și Canada

Pe lângă grupul G7, la discuțiile de la Niagara au participat și reprezentanți din India, Coreea de Sud, Arabia Saudită, Africa de Sud și India.

Secretarul de stat american Marco Rubio a purtat o serie de discuții bilaterale scurte cu diferite țări, inclusiv o sesiune programată cu Anand.

Războiul comercial al lui Trump a tensionat relațiile bilaterale, tarifele aplicate industriilor canadiene cheie, precum cea auto, siderurgică și aluminiului, forțând pierderi de locuri de muncă și încetinind creșterea economică.

Anand a declarat însă că nu intenționează să abordeze direct tensiunile comerciale cu Rubio. „Vom avea o întâlnire și multe subiecte de discutat privind afacerile globale”, a declarat oficialul canadian pentru AFP. „Problema comercială este abordată de alți miniștri”.

