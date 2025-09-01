Live TV

„Discuții profunde” în limuzina lui Putin. Imagini fără precedent cu premierul indian Narendra Modi, alături de președintele rus

Premierul indian Narendra Modi, alături de Vladimir Putin. Sursa: Profimedia

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat că a avut o discuție „profundă” cu președintele rus Vladimir Putin, în marja summitului din China. Cei doi oficiali  au petrecut 45 de minute în mașina liderului rus, după care Modi a postat o fotografie din călătoria lor, însoțită de un compliment adresat lui Vladimir Putin, arată BBC.

„Se simțeau ca acasă... Se simțeau confortabil acolo și de aceea au continuat conversația”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Întâlnirea a avut loc după ce premierul indian Narendra Modi l-a condus de mână pe Vladimir Putin, în încăperea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, găzduit de Xi Xinping din China, eveniment considerat o provocare pentru președintele american Donald Trump și dominația SUA la nivel global.

Trump a impus tarife americane de 50% asupra mărfurilor din India, ca măsură de sancționare pentru achiziționarea de petrol și arme rusești.

Tarifele - printre cele mai ridicate din lume - includ o penalizare de 25% pentru tranzacțiile cu Rusia, care reprezintă o sursă importantă de fonduri pentru războiul din Ucraina.

India, un partener strategic vital al SUA în Indo-Pacific, nu a dat semne că ar intenționa să înceteze achizițiile, iar camaraderia cu Putin la Tianjin este văzută în contextul amenințărilor lui Trump. Până de curând, SUA era cel mai mare partener comercial al Indiei.

La rândul său, Putin se confruntă cu un termen limită impus de Trump pentru a accepta să poarte negocieri de pace cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Rusia a declarat că nu are în plan o astfel de întâlnire.

Vorbind la summitul de la Tianjin, Putin le-a mulțumit liderilor chinez și indian pentru sprijinul și eforturile lor de a „facilita rezolvarea crizei ucrainene”. În discursul său, Putin a mai spus că „înțelegerile la care s-a ajuns” în cadrul întâlnirii sale cu Trump din Alaska, luna trecută, „sper că vor merge în această direcție, deschizând calea către pace în Ucraina”.

Putin a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Pe 22 august, Trump a declarat că i-a acordat lui Putin „câteva săptămâni” pentru a da un răspuns înainte ca SUA să ia măsuri. Acesta a fost ultimul dintr-o serie de ultimatumuri și termene limită pe care le-a emis liderului rus, care însă le-a ignorat.

