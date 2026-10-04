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Dispariția care fascinează lumea de 90 de ani: o nouă misiune pentru căutarea avionului Ameliei Earhart. Pe ce indicii se bazează

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Amelia Earhart
Amelia Earhart. Foto: Profimedia
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În aprilie 1936, aviatoarea de renume mondial Amelia Earhart a primit un cadou: suficienți bani pentru a-și cumpăra următorul avion. Universitatea Purdue anunțase crearea Fondului Amelia Earhart, pentru a „oferi căi și mijloace pentru cercetarea aeronautică pură și aplicată”, iar Earhart a folosit cei 47.000 de dolari pe care i-a oferit pentru achiziționarea unui Lockheed Electra 10-E. Ea l-a numit un „laborator zburător”: cu o anvergură a aripilor de 16 metri, motoare Pratt & Whitney de 450 de cai putere, fuselaj plin de rezervoare de combustibil și radiogoniometru Bendix, avionul era echipat pentru zboruri pe distanțe lungi. Când ea și navigatorul Fred Noonan au dispărut pe 2 iulie 1937, ea zbura cu Electra.

Acum, 90 de ani mai târziu, Purdue sprijină o nouă expediție de căutare a avionului Electra, în colaborare cu Institutul Moștenirii Arheologice (ALI), o companie media non-profit. Pe 13 octombrie, dacă totul merge conform planului, o echipă de 17 persoane va ajunge pe insula Nikumaroro din statul Kiribati din Pacificul de Sud pentru a explora adâncurile lagunei unde se crede că avionul ar putea fi scufundat, scrie Național Geographic.

Echipa Purdue/ALI se bazează pe activitatea Grupului Internațional pentru Recuperarea Aeronavelor Istorice (TIGHAR), care a condus sau a fost asociat cu 14 expediții pe atolul Pacificului în ultimele trei decenii. Niciuna nu a găsit nimic definitiv, deși au descoperit o mulțime de dovezi sugestive, inclusiv semne ale locului de campare al unui naufragiat și artefacte din anii 1930. Impulsul pentru acest proiect vine de la imaginile din satelit ale unui obiect cu o formă intrigantă din lagună.

Când Earhart și Noonan au dispărut, se aflau în penultima etapă a zborului lor în jurul lumii, primii aviatori care au încercat să ajungă la ecuator. Dar această etapă a fost cea mai dificilă: ar fi durat peste 18 ore pentru a zbura de la Lae, Noua Guinee, până la Insula Howland, unde îi aștepta echipajul navei Itasca a Gărzii americane de Coastă. Acoperind doar o milă pătrată în vastul ocean, insula era, după cum spunea Earhart, „o țintă fantastic de mică”.

Aviatorii nu i-au putut găsi. Earhart le-a spus operatorilor radio de pe Itasca: „Trebuie să fim pe linia voastră, dar nu vă putem vedea... combustibilul se termină.” Apoi, o oră mai târziu, cu vocea grăbită și care se ridica, a spus: „Suntem pe linia 157-337... Mergem spre nord și sud.” Acesta a fost ultimul ei mesaj confirmat.

TIGHAR a urmărit teoria conform căreia Electra a urmat linia de navigație la 157 de grade spre sud-est. Dacă Earhart a observat pe Nikumaroro, este posibil ca avionul să fi aterizat pe vastul platou recifal al insulei. În cele din urmă, mareea ar fi putut ridica avionul de pe recif și să-l fi aruncat în ocean, lăsându-i pe Earhart și Noonan să moară ca naufragiați. Alți teoreticieni susțin că aviatorii au fost capturați de japonezi sau au rămas fără combustibil și s-au prăbușit în ocean.

Dovezile materiale ale TIGHAR pentru teoria Nikumaroro includ obiecte de artizanat realizate din materiale provenite din aeronave descoperite pe insulă, în satul abandonat al unei colonii britanice înființate între 1938-1963. Foștii locuitori au povestit, de asemenea, că au văzut epave de avioane pe recif și în lagună când s-au stabilit pentru prima dată pe insulă.

În alte părți ale insulei, membrii TIGHAR au dat peste bucăți din pantofi de bărbați și de femei - pantoful de femeie de la aceeași marcă de pantofi Oxford pe care i-a purtat Earhart. De asemenea, au descoperit mai multe artefacte din anii 1930: rămășițele unor sticluțe de cosmetice, un fermoar, un briceag și cioburi dintr-o oglindă compactă cu fragmente de fard de obraz, într-un loc de campare cunoscut.

Cercetările arhivistice au descoperit înregistrări a patru semnale radio recepționate de operatorii wireless din Wake, Guam și Hawai'i la scurt timp după dispariția lui Earhart, în apropiere de Nikumaroro. Mai dramatic, 13 oase au fost găsite pe insulă în 1940 și măsurate de un medic de la sediul colonial din Fiji. O analiză modernă a măsurătorilor sugerează că oasele aparțineau unei femei de origine europeană; oasele în sine au fost pierdute. Câinii criminaliști aduși pe insulă în 2017 au indicat prezența unor rămășițe umane în camping, dar o excavare a zonei nu a găsit nimic.

Apoi, în 2020, un cercetător amator pe nume Michael Ashmore răsfoia imagini din satelit ale insulei Nikumaroro pe Apple Maps. În apele turcoaz de la Taraia Point din lagună, a observat o formă neclară: un cerc negru cu linii care se întindeau din el. Pentru el, semăna cu conturul unui avion.

Numind imaginea Obiectul Taraia, el a adus-o în atenția lui Richard Gillespie, directorul executiv al TIGHAR. Gillespie și colegii săi și-au exprimat scepticismul. Pentru ei, arăta ca un palmier sau un pandanus cu rădăcinile sale. În plus, fuseseră deasupra acelei zone a lagunei în 2001 și 2007 cu scafandri în apă și detectoare de metale pe uscat. „Îmi este greu să cred că dacă acel obiect ar fi fost acolo, nu l-am fi văzut”, spune Andrew McKenna, care a participat la șase expediții.

Însă Richard Pettigrew, președintele ALI, a fost mai receptiv. Fiind el însuși arheolog, participase la o expediție pe insulă în 2017, o experiență care l-a captivat în legătură cu misterul Earhart. Când a organizat o conferință pe această temă, i-a cerut lui Ashmore să-și prezinte descoperirile. „Am fost suficient de impresionat”, spune Pettigrew, „încât în ​​câteva zile după aceea, deja căutam modalități de a mă întoarce la Nikumaroro.”

Pettigrew și colegii săi de la ALI au adunat mai multe imagini din satelit, care au arătat că obiectul a devenit vizibil pentru prima dată pe 27 aprilie 2015. Ciclonul tropical Pam lovise insula în luna precedentă, iar el a emis teoria că valul furtunii a dispersat sedimentele de pe obiect. De atunci, forma sa a devenit din nou ascunsă.

Alte imagini, inclusiv cu propria dronă din 2017 și un scurt bliț vizibil în videoclipul survolului unui elicopter TIGHAR în 2001, l-au determinat pe Pettigrew să suspecteze că obiectul era metalic. El citează o pată albă nedeterminată pe fotografiile lagunei realizate de o echipă de topografie din Noua Zeelandă în 1938 ca dovadă că obiectul a fost acolo încă din perioada dispariției lui Earhart.

Pettigrew sugerează că, după ce Electra a fost ridicată de pe recif de maree, a fost atât de lovită de valuri și de recif încât și-a pierdut secțiunile aripilor exterioare, motoarele, elicele și trenul de aterizare. Între timp, fuselajul a devenit suficient de ușor pentru a pluti prin pasajul care leagă laguna de recif și a se stabili lângă Taraia Point. Și acolo, susține el, rămâne.

Așa-numitul „Obiect Taraia” are mulți detractori. McKenna, de exemplu, nu crede în toată această aclamație. Conform unui studiu de scalare realizat de el și alți membri TIGHAR, el consideră că obiectul este prea mic pentru a fi Electra, iar laguna este prea puțin adâncă pentru a-l ascunde. În plus, spune el, are o formă greșită: o punte principală conectează fuselajul, motoarele și aripile interioare. „Cauți un obiect cruciform care are cel puțin 6,7 metri lățime”, spune el. „Probabil are 9 metri lungime și 2,7 sau 3 metri înălțime.”

Între timp, Ashmore nu își mai susține propria teorie. Pe site-ul său web, imaginea satelitară originală a Obiectului Taraia este ștampilată cu o etichetă roșu aprins pe care scrie „Demontat”. Lângă ea se află o imagine satelitară anterioară cu un obiect de formă similară pe plaja lagunei. Aceasta este etichetată „Arborele 2015”.

Neînfricat, Pettigrew a realizat un videoclip care prezenta dovezile care susțineau teoria sa și propunerea sa pentru o expediție care viza exclusiv Obiectul Taraia. Videoclipul respectiv a ajuns în căsuța poștală a lui Steve Schultz, consilierul șef al Purdue. În cei 13 ani de activitate, Schultz se familiarizase foarte bine cu relația universității cu Earhart. Ea fusese recrutată în 1935 de președintele Purdue pentru a servi ca profesor invitat, îndrumând tinerele femei către cariere și oferind consultanță în probleme aeronautice. Școala a devenit un depozitar important de materiale de arhivă Earhart după ce soțul ei i-a donat lucrările.

Influența lui Earhart continuă să se simtă la universitate. „Încă întâlnesc oameni care vorbesc despre stră-strămătușa sau străbunica lor care au avut ocazia să o cunoască pe Amelia și despre cum le-a schimbat viața și a influențat cursul familiei lor”, spune Schultz.

Totuși, Purdue nu s-a implicat niciodată în căutarea lui Earhart, Noonan și a aparatului Electra. Dar „aceasta este puțin diferită”, spune el. El a considerat dovezile teoriei Nikumaroro convingătoare, iar expediția propusă de ALI „un efort practic”. Mitch Daniels, președintele consiliului de administrație al Fundației de Cercetare Purdue și actualul președinte interimar al universității, a fost la fel de convins.

Purdue i-a oferit companiei ALI o linie de credit de 500.000 de dolari pentru cheltuieli, care va trebui rambursată indiferent de rezultat. Universitatea oferă, de asemenea, sprijin pentru mass-media, relații guvernamentale și strângere de fonduri. Și Schultz însuși va merge, împreună cu doi absolvenți Purdue, care au lucrat ca astronauți în companii private.

Editor : Ș.R.

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