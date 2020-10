Dispariția misterioasă a unui tânăr român, în Germania. După 8 luni, anchetatorii au o suspiciune și oferă o recompensă de 10.000 €

La 8 luni după dispariția misterioasă a unui tânăr român în Germania, anchetatorii înclină tot mai mult spre varianta unei crime. Cazul a fost acum preluat de Departamentul de investigații criminale din Neu-Ulm.

Constantin Popa, 30 de ani, a fost văzut ultima dată pe data e 31 ianuarie 2020. După 6 zile, obiectele lui personale au fost descoperite în zona Günz, între acestea și un rucsac transparent cu garnituri galbene, a cărui fotografie a fost distribuită de anchetatori.

Rucsacul lui Constantin Popa FOTO: Poliția Germană

Într-un efort de a obține informații despre dispariția românului, polițiștii au prezentat cazul și într-o emisiune tv, făcând apel către persoanele care dețin informații să-i contacteze.

Potrivit presei germane, Departamentul de investigații criminale din Neu-Ulm oferă o recompensă de 10.000 de euro persoanei sau persoanelor care furnizează indicii care vor duce la „elucidarea crimei sau reținerea făptuitorului”. Aceste informații pot fi furnizate la telefon 0731 8013-620, linie înființată special pentru acest caz.

De asemenea, criminaliștii din Neu-Ulm au dat publicității și un apel în limba română legat de acest caz, pe care îl reproducem ca atare:

„Pentru informatii care duc la clarificarea faptei sau arestarea faptuitorului, se ofera o recompensa in valoare de 10.000 Euro. Informatiile corespunzatoare/referitoare la acest caz va rugam sa va adresati la Politia Criminalistica din Neu-Ulm, grup de investigare pe nume „Rucksack“, la numarul de telefon 0731/8013-620 sau la orice sectie de Politie.

In cazul presupusei fapte de omucidere al unui cetätean romän in värstä de 30 de ani din zona Kötz, Politia Criminalistica din Neu-Ulm are urmatoarele intrebäri:

1. Cine a facut observatii in zona rauletului Günz la legatura dintre localitatile Klein- si Großkötz la sfarsitul lunii Ianuarie/Inceputul lunii Februarie 2020?

2. Cine a vazut Rucsacul prezentat in poza in aceasta zona?

3. Cine l-a mai vazut pe Constantin Popa din data de 31.01.2020?

Odata cu apelul pentru martori Politia Criminalistica din Neu-Ulm vizeazä de asemenea, persoanele care au fäcut observatii, dar care pana acum le-au considerat „nesuspicioase“ sau „neimportante”.

