DJ Avicii a fost înmormântat la Stockholm. Cine a participat la funeraliile artistului

Înmormântarea suedezului Avicii, considerat unul dintre cei mai buni DJ din lume, a avut loc vineri la Stochkolm, în cadru privat, a declarat marţi agentul său scrie news.ro, care citează AFP.

„Tim Bergling (pe numele său adevărat) a fost înmormântat vineri în cimitirul Skogskyrkogården din Stockholm”, a precizat Ebba Lindqvist. „Doar familia şi cei mai apropiaţi prieteni au fost prezenţi”, a adăugat ea.

Star al scenei electro, Tim Bergling a fost găsit fără semne vitale pe 20 aprilie la Muscat, capitala sultanatului Oman, unde se afla de câteva zile în vacanţă cu prietenii.

La câteva zile după moartea sa, familia a publicat o scrisoare deschisă afirmând că tânărul „nu a mai rezistat” şi că „îşi dorea linişte”.

Contactată de AFP, o purtătoare de cuvânt a artistului a refuzat să confirme cauza morţii, nici dacă a fost vorba de o sinucidere.

De-a lungul ultimilor ani, suedezul nu a făcut un secret din problemele sale de sănătate, precum pancreatita, din cauza consumului excesiv de alcool.

În urmă cu doi ani, el şi-a surprins fanii când a anunţat că se retrage.

Situat în sudul capitalei suedeze, Skogskyrkogården („cimitirul forestier”) este înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Enigmatica actriţă Greta Garbo este înmormântată aici.

Avicii a colaborat cu artişti din diferite zone muzicale, Madonna, Coldplay sau David Guetta, şi s-a aflat de două ori pe locul trei în clasamentul celor mai buni DJ din lume, în 2012 şi 2013, potrivit revistei de specialitate DJ.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).