DJ Kavinsky, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti ai scenei muzicii electronice franceze, a fost găsit mort în locuinţa sa din Paris, a anunţat miercuri Parchetul la solicitarea AFP, confirmând astfel informaţia apărută inițial în cotidianul Le Parisien, scrie Agerpres.

Parchetul a precizat că a fost deschisă „o anchetă privind cauzele morţii'” pentru a ”stabili cauza decesului, având în vedere că niciun element suspect nu a fost descoperit la faţa locului de echipajul de urgenţă” marţi seară.

Kavinsky, pe numele său adevărat Vincent Belorgey, ar fi împlinit 51 de ani pe 31 iulie.

Artistul, figură emblematică a stilului French Touch, era cunoscut graţie piesei „Nightcall”, interpretată alături de trupa pop-rock Phoenix şi de vedeta belgiană Angele în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris în 2024.

„Odată cu dispariţia neaşteptată a lui Kavinsky, Franţa pierde una dintre cela mai deosebite voci ale sale. De la filmul «Drive» la Jocurile Olimpice de la Paris, întregul glob a vibrat pe «Nightcall». Dansantă, dar şi nostalgică, muzica sa va continua să traverse generaţii şi graniţe”, a reacţionat pe reţeaua X ministrul francez la Culturii, Catherine Pégard.

Pianist autodidact născut în departamentul Seine-Saint-Denis, în regiunea pariziană, Kavinsky s-a lansat pe scena muzicală la începutul anilor 2000, susţinând concerte în deschiderea unor artişti precum Daft Punk şi cântând alături de alte nume noi de pe scena electro, cum ar fi SebastiAn.

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Momentul decisiv al carierei sale rămâne „Nightcall”, o piesă synthwave într-o atmosferă sumbră şi cu ritm lent, care a făcut parte din coloana sonoră a filmului „Drive”, un thriller de succes în regia lui Nicolas Winding Refn şi avându-l pe Ryan Gosling în distribuţie.

Editor : B.E.