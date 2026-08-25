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Dmitri Medvedev crede că Armenia nu va adera niciodată la UE și avertizează: „Va afecta permanent relaţiile sale cu Rusia şi alte ţări”

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Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia
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Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate, a afirmat luni că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană (UE), dar că relaţiile sale cu Rusia vor fi afectate mulţi ani de acum încolo, informează EFE.

„Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, care suferă de boli cronice, dar va afecta permanent relaţiile sale cu Rusia şi alte ţări din Uniunea Economică Eurasiatică (UEE)”, a declarat Medvedev pentru agenţia de ştiri TASS.

Politicianul rus a adăugat că acesta este preţul pe care naţiunea caucaziană va trebui să îl plătească pentru „ambiţiile” actualului său lider, referindu-se la premierul Nikol Paşinian, care, în opinia lui Medvedev, trădează interesele naţionale.

Aceste declaraţii vin după ce Paşinian a anunţat luni planurile Erevanului de a accelera procesul pentru o posibilă aderare la UE, având în vedere insistenţele blocului economic post-sovietic UEE, condus de Rusia, ca Armenia să aleagă o tabără cât mai curând posibil.

„Acesta este un proces care necesită multă muncă şi probabil îl vom începe în viitorul apropiat, în special ca răspuns la solicitările insistente ale partenerilor noştri din UEE”, a declarat liderul armean în timpul unui discurs adresat parlamentului.

El a explicat că Armenia trebuie mai întâi să solicite oficial aderarea la Uniunea Europeană pentru a primi răspunsul Bruxelles-ului şi a stabili un calendar pentru reformele necesare.

Procesul necesită, de asemenea, organizarea unui referendum în Armenia privind aderarea la UE, a amintit el.

Şi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a discutat despre planurile Armeniei în timpul conferinţei sale de presă telefonice zilnice de luni, afirmând că Erevanul „ar trebui să-şi amintească de experienţa Turciei şi a unei mulţimi de alte ţări care aşteaptă de decenii să adere la Uniunea Europeană, dar lucrurile rămân la fel”.

„După depunerea cererii, Armenia va trebui să îşi modifice legislaţia în diverse domenii (comerţ, sănătate, vamă etc.) pentru a se alinia standardelor europene. Acestea sunt incompatibile cu cele adoptate în ţara noastră şi cu cele adoptate în Uniunea Economică Eurasiatică”, a remarcat el.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, acest lucru va crea „contradicţii profunde care vor dăuna în primul rând Armeniei însăşi”.

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Editor : A.M.G.

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