Doctorul de pe MV Hondius a fost infectat și el cu hantavirus. Un oncolog american, turist la bord, a devenit medicul de facto al navei

Medicul de pe nava de croazieră MV Hondius, la bordul căreia a izbucnit un focar de hantavirus, a contractat el însuşi boala, numărându-se printre cele şase persoane de la bord care au fost testate pozitiv. În aceste condiţii, un medic american de la bord, care era turist, a trecut la acţiune pentru a ajuta pasagerii să facă faţă epidemiei. Dr. Stephen Kornfeld, un oncolog din Bend, Oregon, a declarat pentru ABC News că şi-a dat seama rapid că el este cel care trebuie să conducă răspunsul la o criză medicală gravă izbucnită la bordul navei de croazieră.

„Situaţia s-a agravat în decurs de 24 de ore de când am intervenit”, a povestit Kornfeld. „Unul dintre pacienţi a murit, iar ceilalţi doi, medicul şi unul dintre membrii echipajului, se simţeau din ce în ce mai rău, iar apoi au apărut primele ştiri despre hantavirus”, a relatat el, potrivit News.ro.

Medicul navei şi un ghid al navei care au fost testaţi pozitiv se află acum în izolare în Olanda. Un bărbat britanic care a fost testat pozitiv este internat în Africa de Sud, iar un bărbat elveţian este internat în Elveţia. O femeie olandeză care de asemenea a fost testată pozitiv a decedat pe 26 aprilie în Africa de Sud, iar o femeie germană care a fost testată pozitiv a decedat pe 2 mai.

Niciunul dintre cei 17 americani aflaţi la bordul navei nu a fost testat pozitiv la virus până sâmbătă după-amiază. Nava a ancorat în Insulele Canare duminică dimineaţă, unde pasagerii vor debarca şi vor fi transportaţi cu avionul înapoi în ţările lor de origine.

Kornfeld, care a participat la observarea păsărilor în timpul croazierei, a declarat pentru ABC News că întregul echipaj s-a unit pentru a depăşi criza. „Au fost mulţi oameni care au ajutat şi au muncit, şi chiar am simţit că suntem o echipă”, a spus el. „Aceşti oameni au început să devină familia mea”, a mărturisit el.

Medicul a spus că, deşi se simte „puţin vulnerabil”, este în stare bună de sănătate.

„Au trecut câteva zile şi nimeni nu prezintă simptome, iar eu ştiu că foarte curând voi avea acces la îngrijiri medicale foarte, foarte bune. Este un sentiment de uşurare”, a spus el.

Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA a declarat că americanii vor fi transportaţi cu avionul în Nebraska, unde vor fi evaluaţi, dar nu va exista o carantină obligatorie. Unitatea Naţională de Carantină din Omaha, Nebraska, este pregătită să trateze şi să monitorizeze aceşti pacienţi. Toate persoanele aflate la bordul navei de croazieră MV Hondius, la bordul căreia s-a înregistrat un focar de hantavirus, sunt considerate „contacte cu risc ridicat”, care trebuie monitorizate timp de 42 de zile, a anunţat sâmbătă Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Citește și:

VIDEO&FOTO Pasagerii de pe MV Hondius, unde este un focar de hantavirus, sunt debarcați după ce nava a ancorat într-un port din Tenerife

Editor : B.E.