Reconstituirea sistemului de putere din Iran va depinde de apariția unui lider „cu nume și prenume” care își va asuma o anumită poziție în negocieri, potrivit fostului ministru de Externe Emil Hurezeanu, care a explicat, la Digi24, că, în doctrina teocratică iraniană, Israelul este principalul dușman și „nu va reapărea iarăși ayatollahul, profetul, urmașul lui Mahomed însuși - Muhammad Al Mahdi, decât în momentul în care eradicarea Israelului va fi certă”.

„Scopurile declarate ale administrației americane sunt de natură tactică, nu strategică. Capii militari și politici ai Americii știu precis ce vor să obțină la capătul drumului. Schimbarea de regim face parte din această agendă strategică.

Dar, până una alta, ce se poate declara și ce se poate asuma public ține mai mult de agenda tactică. Și până în momentul în care se ajunge la un punct de inflexiune în reactivitatea societății iraniene...e mult prea devreme, oamenii sunt speriați, sunt, în parte, victime ale acestor atacuri. Dacă e adevărat, în chiar prima zi, sâmbătă, a fost aruncat în aer o școală cu 150 de copii. Deci lucrurile sunt mai complicate.

N-a sosit încă momentul în care să știm cum reacționează societatea iraniană. Nu este nici momentul în care știm cum acest consorțiu de putere, care este sistemul teocratic iranian, reacționează după decapitarea statului, după uciderea ayatollahului Khamenei, cu întreaga sa familie. Văduva lui a murit în urma unor răni, au fost executați alți 48 de lideri din cele mai importante zone. Practic, sunt foarte puțini lideri din vechea echipă care au rămas.

Cum se reconformează acest sistem putem bănui, încă nu știm. Este un sistem foarte bine pus la punct. Este un sistem de putere premeditat.

Chiar și ayatollahul care a fost ucis prin acel concurs de împrejurări pe care l-au știut doar CIA-ul și Mosad-ul, nu guverna în nume propriu, guverna în numele lui Allah, era capul simbolic al unei teocrații în care liderii vin de 1.000 de ani încoace, după moartea profetului Mohamed. Apare acel profet foarte straniu, eluziv și în cele din urmă complet ieșit din circulație în mod fizic, dar rămas în mod simbolic - Muhammad al Mahdi, este ultimul ayatollah vizibil și în același timp invizibil. A dispărut la 5 ani, ori în pivnița tatălui, care era al 11-a lea ayatollah, ori pur și simplu, unii spun - nu numai teocrații și hermeneuții teocrației iraniene - poate în Triunghiul Bermudelor, acolo unde dispar vapoarele și avioanele. Este cel care bântuie istoria teocrației șiite iraniene.

În numele lui Muhammad al Mahdi guverna și Khomeini, primul ayatollah după 1979, cel care este adus din exilul francez și instalat pe scaunul care este un tron teocratic, nu mai este tronul șahului, decât la nivelul șefului statului. Spre deosebire de Khomeini, Khamenei, ultimul, nu avea puterea deplină în stat, nu avea și puterea religioasă. E un consiliu de 88 de membri. Sunt consilii mai mici, sunt celule în curs de refacere și vom vedea pe cine aleg acești oameni.

În momentul când vom ști cum se reconstituie sistemul de putere, vom ști dacă loviturile americano-israeliene au avut sau au deja ca rezultat aducerea la putere a unor moderați. Chiar dacă până acum liderii interimari, pe care încă nu-i cunoaștem, refuză (unul dintre ei a mai și participat la negocieri mai vechi cu occidentalii și cu americanii) negocieri, la un moment dat va apărea un lider cu nume și prenume. El va asuma o anumită poziție: vrea, nu vrea negocieri, eliberează 30-40.000 de deținuți politici. Se spune că acești oameni au fost arestați îndeosebi în ultimile luni, după ianuarie, când autoritățile iraniene au reprimat în sânge protestele în parte izbucnite și la îndemnul președintelui Trump”, spune Emil Hurezeanu.

Acesta arată că Donald Trump a motivat luni mai mult decât înainte că în ultimii ani SUA au avut un interes vital în a împiedica Iranul să-și construiască bomba nucleară.

„Sunt foarte moderni în tehnologia avansată a purtării de războaie. Trump a motivat azi mai mult decât înainte că în ultimii ani SUA au avut un interes vital în a împiedica Iranul să-și construiască bomba nucleară. De ce? Pentru că în doctrina teocratică iraniană Israel este principalul dușman, și nu va reapărea iarăși ayatollahul, profetul, urmașul lui Mahomed însuși - Al Mahdi, decât în momentul în care victoria asupra Israelului și eradicarea Israelului va fi certă. Atunci, în doctrina șiită, acest Al Mahdi se va întâlni cu Hristos, care coboară la Ierusalim și, într-un act de generozitate șiită nemainîntâlnită, Al Mahdi îl va ruga pe Hristos să facă slujba într-o moschee recucerită în centrul Ierusalimului pentru musulmani. Iar Hristos va ceda această onoare înapoi către Al Mahdi. Atunci se va fi terminat povestea”, explică fostul ministru de Externe.

După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-un război în Orientul Mijlociu.

