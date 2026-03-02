Live TV

Video Doctrina teocrației iraniene, motivare pentru războiul cu Israel. „Atunci, Al Mahdi se va întâlni cu Hristos”

Data actualizării: Data publicării:
iran rachete
Foto: Profimedia Images

Reconstituirea sistemului de putere din Iran va depinde de apariția unui lider „cu nume și prenume” care își va asuma o anumită poziție în negocieri, potrivit fostului ministru de Externe Emil Hurezeanu, care a explicat, la Digi24, că, în doctrina teocratică iraniană, Israelul este principalul dușman și „nu va reapărea iarăși ayatollahul, profetul, urmașul lui Mahomed însuși - Muhammad Al Mahdi, decât în momentul în care eradicarea Israelului va fi certă”.

„Scopurile declarate ale administrației americane sunt de natură tactică, nu strategică. Capii militari și politici ai Americii știu precis ce vor să obțină la capătul drumului. Schimbarea de regim face parte din această agendă strategică. 

Dar, până una alta, ce se poate declara și ce se poate asuma public ține mai mult de agenda tactică. Și până în momentul în care se ajunge la un punct de inflexiune în reactivitatea societății iraniene...e mult prea devreme, oamenii sunt speriați, sunt, în parte, victime ale acestor atacuri. Dacă e adevărat, în chiar prima zi, sâmbătă, a fost aruncat în aer o școală cu 150 de copii. Deci lucrurile sunt mai complicate. 

N-a sosit încă momentul în care să știm cum reacționează societatea iraniană. Nu este nici momentul în care știm cum acest consorțiu de putere, care este sistemul teocratic iranian, reacționează după decapitarea statului, după uciderea ayatollahului Khamenei, cu întreaga sa familie. Văduva lui a murit în urma unor răni, au fost executați alți 48 de lideri din cele mai importante zone. Practic, sunt foarte puțini lideri din vechea echipă care au rămas. 

Cum se reconformează acest sistem putem bănui, încă nu știm. Este un sistem foarte bine pus la punct. Este un sistem de putere premeditat. 

Chiar și ayatollahul care a fost ucis prin acel concurs de împrejurări pe care l-au știut doar CIA-ul și Mosad-ul, nu guverna în nume propriu, guverna în numele lui Allah, era capul simbolic al unei teocrații în care liderii vin de 1.000 de ani încoace, după moartea profetului Mohamed. Apare acel profet foarte straniu, eluziv și în cele din urmă complet ieșit din circulație în mod fizic, dar rămas în mod simbolic - Muhammad al Mahdi, este ultimul ayatollah vizibil și în același timp invizibil. A dispărut la 5 ani, ori în pivnița tatălui, care era al 11-a lea ayatollah, ori pur și simplu, unii spun - nu numai teocrații și hermeneuții teocrației iraniene - poate în Triunghiul Bermudelor, acolo unde dispar vapoarele și avioanele. Este cel care bântuie istoria teocrației șiite iraniene. 

În numele lui Muhammad al Mahdi guverna și Khomeini, primul ayatollah după 1979, cel care este adus din exilul francez și instalat pe scaunul care este un tron teocratic, nu mai este tronul șahului, decât la nivelul șefului statului. Spre deosebire de Khomeini, Khamenei, ultimul, nu avea puterea deplină în stat, nu avea și puterea religioasă. E un consiliu de 88 de membri. Sunt consilii mai mici, sunt celule în curs de refacere și vom vedea pe cine aleg acești oameni. 

În momentul când vom ști cum se reconstituie sistemul de putere, vom ști dacă loviturile americano-israeliene au avut sau au deja ca rezultat aducerea la putere a unor moderați. Chiar dacă până acum liderii interimari, pe care încă nu-i cunoaștem, refuză (unul dintre ei a mai și participat la negocieri mai vechi cu occidentalii și cu americanii) negocieri, la un moment dat va apărea un lider cu nume și prenume. El va asuma o anumită poziție: vrea, nu vrea negocieri, eliberează 30-40.000 de deținuți politici. Se spune că acești oameni au fost arestați îndeosebi în ultimile luni, după ianuarie, când autoritățile iraniene au reprimat în sânge protestele în parte izbucnite și la îndemnul președintelui Trump”, spune Emil Hurezeanu.

Acesta arată că Donald Trump a motivat luni mai mult decât înainte că în ultimii ani SUA au avut un interes vital în a împiedica Iranul să-și construiască bomba nucleară. 

„Sunt foarte moderni în tehnologia avansată a purtării de războaie. Trump a motivat azi mai mult decât înainte că în ultimii ani SUA au avut un interes vital în a împiedica Iranul să-și construiască bomba nucleară. De ce? Pentru că în doctrina teocratică iraniană Israel este principalul dușman, și nu va reapărea iarăși ayatollahul, profetul, urmașul lui Mahomed însuși - Al Mahdi, decât în momentul în care victoria asupra Israelului și eradicarea Israelului va fi certă. Atunci, în doctrina șiită, acest Al Mahdi se va întâlni cu Hristos, care coboară la Ierusalim și, într-un act de generozitate șiită nemainîntâlnită, Al Mahdi îl va ruga pe Hristos să facă slujba într-o moschee recucerită în centrul Ierusalimului pentru musulmani. Iar Hristos va ceda această onoare înapoi către Al Mahdi. Atunci se va fi terminat povestea”, explică fostul ministru de Externe.

După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-un război în Orientul Mijlociu. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Trump ia în calcul trimiterea de trupe terestre în...
Royal Air Force Typhoon
5
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Map of Persian gulf countries focused on Iran with Iranian flag, crosshair and military unit tactical symbols
Trei zile de război în Iran, iar direcția acestui conflict este încă neclară: ce și-ar dori beligeranții (BBC)
Ali Khamenei
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească loviturile asupra Iranului (Bloomberg)
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Gărzile Revoluţionare din Iran susțin că au atacat un petrolier cu legături cu SUA în strâmtoarea Ormuz: „A fost lovit de două drone”
Massoud Pezeshkian
Președintele și diplomația iraniană, despre victimele civile ale operațiunii israeliano-americane: „Iranul nu va rămâne tăcut”
Recomandările redacţiei
pompa de benzina
Cu cât s-ar putea scumpi benzina, din cauza războiului din Iran...
justitie, ciocanel
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile...
Mihai_dimian_facebook1
Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava...
oana toiu si șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Oana Țoiu, discuție cu omologul său din Emiratele Arabe Unite despre...
Ultimele știri
Cetățean georgian suspectat că a spionat o bază navală folosită de SUA și mișcările portavionului USS Gerald R. Ford, arestat în Grecia
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
Alexandru Rogobete spune că situaţia medicului care opera la un spital privat în timpul programului de la cel de stat nu este singulară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Fanatik.ro
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali și marele regret! „Stai cuminte, taci din gură! Nu mai ești leu acum!”. A explicat de ce nu mai...
Adevărul
Slăbiciunea fatală a baronilor drogurilor: femeile care i-au dus direct în mâinile forțelor speciale
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi...
Newsweek
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards