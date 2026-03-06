Live TV

Documente FBI din cazul Epstein: O femeie susține că Donald Trump a agresat-o sexual când era minoră

Data publicării:
epstein trump 2
Trump și Epstein, imagine de arhivă. Foto: captură video
Din articol
Democraţii au acuzat administraţia Trump că ascunde documente

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat joi documente ale FBI cu rezumatele unor interviuri realizate în 2019 cu o femeie care susţine că Donald Trump a agresat-o sexual în anii 1980, când era minoră. Acestea nu au fost incluse iniţial în publicarea a milioane de pagini legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP şi Reuters.

Departamentul de Justiţie a precizat că rezumatele interviurilor au fost iniţial eliminate din publicarea din ianuarie a milioanelor de pagini de documente legate de Jeffrey Epstein deoarece erau considerate redundante în raport cu alte documente.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a acuzat săptămâna trecută administraţia Trump de o „muşamalizare masivă” de documente în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, avertizând Procurorul General împotriva oricărei distrugeri de probe.

Conform documentelor publicate joi, FBI a intervievat-o pe femeie de patru ori între iulie şi octombrie 2019, în timp ce Donald Trump îşi îndeplinea primul mandat de preşedinte al Statelor Unite. În timpul fiecărui interviu, femeia, a cărei identitate a fost secretizată, a făcut acuzaţii de abuz împotriva lui Epstein.

În timpul celui de-al doilea interviu cu anchetatorii federali, ea a declarat că Epstein a dus-o la New York sau New Jersey, unde i-a prezentat-o lui Trump când ea avea între 13 şi 15 ani. Conform raportului, ea a spus că Trump a abuzat-o în timpul acestei călătorii, încercând să o forţeze să facă sex oral.

La cel de-al patrulea interviu, în octombrie 2019, femeia a refuzat să ofere mai multe detalii despre presupusa interacţiune cu Trump atunci când a fost interogată de agenţi, conform rezumatului public al acelui interviu.

Declaraţiile sale către agenţii federali indică faptul că incidentul cu Trump ar fi avut loc la începutul sau mijlocul anilor 1980, o perioadă în care Epstein şi Trump nu păreau să fi fost în contact.

Democraţii au acuzat administraţia Trump că ascunde documente

Cândva apropiat de Jeffrey Epstein, cu care a făcut parte din aceleaşi cercuri, Donald Trump a negat întotdeauna orice informaţie despre comportamentul său infracţional şi susţine că a întrerupt contactul cu Epstein cu mult înainte de problemele judiciare ale acestuia.

Casa Albă nu a răspuns imediat la întrebările legate de dezvăluiri. Politico a scris că secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a numit afirmaţiile femeii drept „acuzaţii complet nefondate, susţinute de zero dovezi credibile”.

Departamentul de Justiţie a avertizat că unele dintre documente includ „afirmaţii neadevărate şi senzaţionaliste făcute împotriva preşedintelui Trump”. Reuters precizează că nu a putut confirma independent exactitatea acuzaţiilor femeii, iar înregistrările FBI sugerează că agenţii au încetat să mai vorbească cu ea în 2019.

Dezvăluirea vine în contextul în care Departamentul de Justiţie se confruntă cu analiza Congresului privind modul în care a gestionat documentele din ancheta Epstein, pe care este obligat să le facă publice.

Democraţii au acuzat administraţia Trump că ascunde înregistrări legate de preşedinte, iar o comisie din Camera Reprezentanţilor a votat pentru citarea procurorului general Pam Bondi, astfel încât aleşii să o poată interoga despre modul în care administraţia gestionează dezvăluirile.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
victor ponta oana toiu
3
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
4
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
fregata
5
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nava iraniana vazuta din aer
SUA au lovit o navă iraniană purtătoare de drone, de „dimensiunea unui portavion din Al Doilea Război Mondial”
vas iran scufundat iris dena
Sri Lanka anunță că a luat controlul unei nave militare iraniene, de teama unui nou atac american
Donald Trump
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta).
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
rachete balistice într-un complex subteran din Iran
Cum au devenit „orașele de rachete” ale Iranului principala sa vulnerabilitate. Strategia cu care SUA au blocat atacurile iraniene
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, în Polonia Foto Profimedia
Nicușor Dan, la postul de televiziune din Polonia: „SUA pot lupta în...
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Anchetă DNA în Portul Contanța. Doi șefi, prinși în flagrant...
iran - distrugeri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Israelul anunță o nouă fază a...
profimedia-1009282365
Maia Sandu face clarificări privind o posibilă candidatură la...
Ultimele știri
Daniel David: Fondul de burse pentru studenţi ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei în 2026, completat cu bani europeni
Meteorologii anunță vreme caldă până la începutul lunii aprilie. Estimări ANM pentru următoarele patru săptămâni
Opțiuni pe termen scurt, de reducere a prețului la energie, discutate de UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină în Fecioară. Oportunități în carieră. Nativii acestor patru zodii își pot îndeplini destinul
Cancan
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Fanatik.ro
Dinamo, club interzis unui patron care să controleze tot: “Chiar dacă 300.000 de fani îşi doresc un Gigi...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Decizie istorică a justiției în cea mai mare enigmă a Revoluției. Cine a ascuns adevărul despre tragedia...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Spălatul mașinii în fața blocului sau în curte, permis sau interzis? Ce spune legea în România
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii