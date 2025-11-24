DOGE dispare din administrația Trump înainte de termen: „Așa ceva nu mai există”. Ce se întâmplă cu angajații lui Elon Musk

Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) creat de președintele american Donald Trump și condus inițial de Elon Musk a fost desființat cu opt luni înainte de expirarea mandatului, punând capăt unei inițiative lansate cu mare fast ca simbol al promisiunii lui Trump de a reduce dimensiunea guvernului, inițiativă care, potrivit criticilor, a oferit puține economii cuantificabile, scrie Reuters.

„Așa ceva nu mai există”, a declarat directorul Oficiului pentru Managementul Personalului (OPM), Scott Kupor, pentru Reuters, la începutul acestei luni, fiind întrebat despre statutul DOGE.

Nu mai este o „entitate centralizată”, a adăugat Kupor, acestea fiind primele comentarii publice ale administrației Trump despre dispariția DOGE.

Cum a funcționat DOGE și cum i-au fost preluate atribuțiile

Agenția, înființată în ianuarie, a făcut incursiuni spectaculoase la Washington în primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, pentru a reduce rapid agențiile federale, a le diminua bugetele sau a le redirecționa activitatea spre prioritățile președintelui. Biroul de resurse umane al guvernului federal a preluat de atunci multe dintre funcțiile DOGE, potrivit lui Kupor și unor documente analizate de Reuters.

Dispariția treptată a DOGE contrastează puternic cu efortul la nivelul întregului guvern de a atrage atenția asupra acestuia, cu Trump, consilierii săi și secretarii de cabinet promovând constant agenția pe rețelele sociale. Musk, care a condus inițial DOGE și l-a lăudat frecvent pe platforma X, a pretins că a redus cheltuielile cu zeci de miliarde de dolari, însă experții financiari independenți nu au putut verifica afirmația, deoarece unitatea nu a oferit o evidență publică detaliată a activității sale.

„Președintele Trump a primit un mandat clar de a reduce risipa, frauda și abuzurile din cadrul guvernului federal și continuă să își respecte activ acest angajament”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, într-un e-mail către Reuters.

Și înghețarea angajărilor în întreg aparatul administrativ, un alt element definitoriu al DOGE, s-a încheiat, a confirmat Kupor. „Nu mai există nicio țintă privind reducerea personalului”.

Unde au migrat angajații DOGE

Foști angajați ai DOGE au preluat și alte funcții în administrație. Cel mai proeminent este Gebbia, căruia Trump i-a încredințat responsabilitatea de a îmbunătăți „prezentarea vizuală” a site-urilor guvernamentale. Până acum, studioul său de design a lansat site-uri pentru recrutarea ofițerilor de ordine publică în Washington, D.C., și pentru promovarea programului prezidențial privind prețurile medicamentelor. Gebbia a refuzat un interviu cu Reuters.

Zachary Terrell, membru al echipei DOGE care a avut acces la sistemele de sănătate ale guvernului în primele zile ale celui de-al doilea mandat Trump, este acum director tehnologic (CTO) la Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane. Rachel Riley, care a avut același acces, este acum șefa Office of Naval Research, potrivit site-ului instituției.

Jeremy Lewin, care a ajutat la desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) alături de Musk și administrația Trump, coordonează acum asistența externă la Departamentul de Stat.

Administrația lucrează în continuare la reducerea reglementărilor. Biroul bugetar al Casei Albe l-a însărcinat pe Scott Langmack, reprezentant DOGE la Departamentul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană, să creeze aplicații AI personalizate pentru analizarea reglementărilor americane și identificarea celor care ar trebui eliminate.

