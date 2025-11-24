Live TV

DOGE dispare din administrația Trump înainte de termen: „Așa ceva nu mai există”. Ce se întâmplă cu angajații lui Elon Musk

Data publicării:
elon musk chainsaw
Elon Musk a condus inițial DOGE. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cum a funcționat DOGE și cum i-au fost preluate atribuțiile Unde au migrat angajații DOGE

Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) creat de președintele american Donald Trump și condus inițial de Elon Musk a fost desființat cu opt luni înainte de expirarea mandatului, punând capăt unei inițiative lansate cu mare fast ca simbol al promisiunii lui Trump de a reduce dimensiunea guvernului, inițiativă care, potrivit criticilor, a oferit puține economii cuantificabile, scrie Reuters.

„Așa ceva nu mai există”, a declarat directorul Oficiului pentru Managementul Personalului (OPM), Scott Kupor, pentru Reuters, la începutul acestei luni, fiind întrebat despre statutul DOGE.

Nu mai este o „entitate centralizată”, a adăugat Kupor, acestea fiind primele comentarii publice ale administrației Trump despre dispariția DOGE.

Cum a funcționat DOGE și cum i-au fost preluate atribuțiile

Agenția, înființată în ianuarie, a făcut incursiuni spectaculoase la Washington în primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, pentru a reduce rapid agențiile federale, a le diminua bugetele sau a le redirecționa activitatea spre prioritățile președintelui. Biroul de resurse umane al guvernului federal a preluat de atunci multe dintre funcțiile DOGE, potrivit lui Kupor și unor documente analizate de Reuters.

Dispariția treptată a DOGE contrastează puternic cu efortul la nivelul întregului guvern de a atrage atenția asupra acestuia, cu Trump, consilierii săi și secretarii de cabinet promovând constant agenția pe rețelele sociale. Musk, care a condus inițial DOGE și l-a lăudat frecvent pe platforma X, a pretins că a redus cheltuielile cu zeci de miliarde de dolari, însă experții financiari independenți nu au putut verifica afirmația, deoarece unitatea nu a oferit o evidență publică detaliată a activității sale.

„Președintele Trump a primit un mandat clar de a reduce risipa, frauda și abuzurile din cadrul guvernului federal și continuă să își respecte activ acest angajament”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, într-un e-mail către Reuters.

Și înghețarea angajărilor în întreg aparatul administrativ, un alt element definitoriu al DOGE, s-a încheiat, a confirmat Kupor. „Nu mai există nicio țintă privind reducerea personalului”.

Unde au migrat angajații DOGE

Foști angajați ai DOGE au preluat și alte funcții în administrație. Cel mai proeminent este Gebbia, căruia Trump i-a încredințat responsabilitatea de a îmbunătăți „prezentarea vizuală” a site-urilor guvernamentale. Până acum, studioul său de design a lansat site-uri pentru recrutarea ofițerilor de ordine publică în Washington, D.C., și pentru promovarea programului prezidențial privind prețurile medicamentelor. Gebbia a refuzat un interviu cu Reuters.

Zachary Terrell, membru al echipei DOGE care a avut acces la sistemele de sănătate ale guvernului în primele zile ale celui de-al doilea mandat Trump, este acum director tehnologic (CTO) la Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane. Rachel Riley, care a avut același acces, este acum șefa Office of Naval Research, potrivit site-ului instituției.

Jeremy Lewin, care a ajutat la desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) alături de Musk și administrația Trump, coordonează acum asistența externă la Departamentul de Stat.

Administrația lucrează în continuare la reducerea reglementărilor. Biroul bugetar al Casei Albe l-a însărcinat pe Scott Langmack, reprezentant DOGE la Departamentul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană, să creeze aplicații AI personalizate pentru analizarea reglementărilor americane și identificarea celor care ar trebui eliminate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
5
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon Musk, la învestirea lui Donald Trump
Noua „Epocă aurită” a Statelor Unite. Cum au ajuns miliardarii să domine sfera politică din SUA ca nicio altă dată în istoria țării
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Singur împotriva tuturor: Cum își alungă Trump oamenii din cercul apropiat
grok-elon musk
Elon Musk, ridicat în slăvi de Grok, chatbotul AI al miliardarului: Mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât da Vinci
White House
Elon Musk și Cristiano Ronaldo, la dineul dat de Donald Trump în onoarea lui Mohammed bin Salman la Casa Albă
friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz cere reforme urgente: Europa s-a transformat într-un „monstru birocratic”
Recomandările redacţiei
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu...
drone
Cum arată dronele cumpărate de România din Israel. Aparatele sunt...
volodimir zelenski
Zelenski spune că s-au făcut progrese la Geneva, dar că e nevoie de...
Horatiu Potra este adus la Parchetul General pentru audieri, in Bucuresti, 24 noiembrie 2025
Horațiu Potra, adus la Parchetul General. Șeful mercenarilor va fi...
Ultimele știri
Fiul lui Tudorel Toader, cercetat de polițiști după acuzații de hărțuire sexuală. Reacția fostului ministru al Justiției
Accident în Delta Dunării: două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit. Un tânăr a fost rănit
O femeie din Olt a fost omorâtă de partenerul ei, care a susţinut apoi că a găsit-o decedată în casa lor. Bărbatul a fost reținut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”...
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Recalcularea pensiei după ce ai depășit stagiul complet de cotizare. Câți bani în plus poți primi
Digi FM
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, surprins pe stadion. Zâmbitor și relaxat, deși n-a scăpat de...
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Pro FM
Ce a răspuns Kanye West când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său. Răspunsul său i-a uimit pe...
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Adam Sandler, fericit alături de soția lui, după 22 de ani de mariaj și două fiice împreună: "Ne place să...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jude Law, critic de film la 11 ani. Un clip de acum 40 de ani, în care "face praf" 101 Dalmațieni, e viral...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu