Doi angajați ai unui aeroport din Germania au murit de malarie din cauza unor țânțari „aduși cu avionul”

Doi angajați ai aeroportului din Frankfurt au murit de malarie, după ce un focar neobișnuit a dus la infectarea a șase angajați cu această boală gravă transmisă de țânțari, relatează BBC.

Țânțarii au sosit pe cel mai aglomerat aeroport din Germania la bordul unui avion, potrivit oficialilor din domeniul sănătății publice, declanșând un focar care a fost detectat pentru prima dată în iulie.

Un purtător de cuvânt al operatorului aeroportuar Fraport a declarat pentru BBC că un angajat a murit ca urmare a infecției, în timp ce oficialii din domeniul sănătății publice au declarat ulterior, miercuri, că două dintre persoanele afectate au decedat.

Au fost instalate capcane în aeroport, iar țânțarii capturați vor fi analizați într-un laborator pentru a le determina specia și originea.

„Am furnizat informații complete tuturor angajaților și îi încurajăm să consulte un medic dacă prezintă vreun simptom”, a declarat purtătorul de cuvânt al Fraport pentru BBC.

Focarul este investigat de Departamentul de Sănătate Publică din Frankfurt.

Șase angajați de pe aeroport, cu locuri de muncă diferite, în zone diferite ale aeroportului, au fost infectați, iar oficialii analizează probe de sânge pentru a determina dacă au fost infectați de un singur țânțar sau de mai mulți țânțari.

„Pentru populația din Frankfurt, riscul este considerat foarte, foarte scăzut. Boala nu se transmite de la om la om, ci este întotdeauna transmisă de țânțari”, spun oficialii.

Testele de laborator pentru determinarea sursei infecțiilor nu vor fi disponibile decât peste câteva săptămâni.

Institutul Robert Koch – o agenție guvernamentală federală germană și institut de cercetare pentru controlul bolilor și sănătate publică – a declarat anterior că patru angajați s-au îmbolnăvit între 4 și 6 iulie și că țânțarii au fost aduși cu avionul.

Institutul a menționat că, în Germania, malaria afectează aproape exclusiv oameni care s-au întors din zone endemice pentru malarie.

„Lipsa unui istoric de călătorie poate duce la un diagnostic întârziat. Un diagnostic întârziat crește riscul unei evoluții severe a bolii”, a transmis institutul în buletinul său epidemiologic.

Ultimul caz de malarie de aeroport a fost înregistrat în 2023, tot pe aeroportul din Frankfurt, a adăugat institutul.

Malaria este o boală transmisă prin înțepătura anumitor tipuri de țânțari și este întâlnită în special în țările tropicale, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Infecția, care poate fi prevenită și vindecată, este cauzată de un parazit și nu se transmite de la o persoană la alta. Cu toate acestea, simptomele pot fi ușoare sau pot pune viața în pericol.

Editor : M.B.