Doi foști polițiști, condamnaţi la Londra la opt şi zece ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei

Doi foști polițiști cu cetățenie britanică și chineză au fost condamnați joi de justiția britanică la opt, respectiv zece ani de închisoare, după ce au fost găsiți vinovați că au desfășurat activități de spionaj în favoarea autorităților din Hong Kong și China. Potrivit anchetatorilor, cei doi au colectat și transmis informații sensibile despre activiști pro-democrație refugiați în Regatul Unit și despre politicieni britanici critici la adresa Beijingului.

Chung Biu (Bill) Yuen, condamnat la opt ani de închisoare, şi Chi Leung (Peter) Wai, condamnat la zece ani, au fost găsiţi vinovaţi, la începutul lui mai, de faptul că au desfăşurat operaţiuni secrete de poliţie împotriva unor opozanţiai Beijingului, în contul autorităţilor din Hong Kong, şi astfel din China, în urma unui proces de mai multe luni la Curtea Penală Old Bailey, la Londra.

Bill Yuen, în vârstă de 66 de ani, este un fost gradat de rang înalt din cadrul Poliţiei din Hong Kong, în retragere, care lucra la Biroul Oficial al Reprezentanţei Comieciale a Guvernului din Hong Kong la Londra, iar Peter Wai, în vârstă de 41 de ani, era un poliţist din City, la Londra, şi lucra de asemenea la Serviciile de Control la Frontieră ale Regatului Unit.

Procesul lor a arătat că, la ordinele lui Bill Yuen, care primea, la rândul său, instrucţiuni de la Hong Kong, Peter Wai compila informaţii clasificate despre diverse ţinte - opozanţi ai autorităţilor din Hong Kong care trăiau în Regatul Unit şi aleşi britanici, ca de exemplu deputatul conservator Iain Duncan Smith, un critic virulent al Beijingului.

Ei au fost arestaţi în mai 2024 şi au fost acuzaţi totodată de organizarea unor operaţiuni de supravegehere a unor persoane cu legături cu Hong Kongul.

„Wai şi Yuen vizau activişti în favoarea democraţiei din Regatul Unit şi trimiteau autorităţilor de la Hong Kong informaţii extrem de sensibiloe despre aceştia şi familiile lor”, a subliniat într-un comunicat şefa Poliţiei Antiteroriste de la Londra, Helen Flanagan. Condamnarea lor trebuie să constituie un „avertisment dur”, a subliniat ea.

După 2020 şi adoptarea de către Guvernul de la Hiong Kong a unei legi represive privind securitatea naţională, Regatul Unit a primit zeci de mii de cetăţeni ai Hong Kongului, inclusiv activişti în favoarea democraţiei căutaţi de către autorităţile chineze.

„Vom continua să cerem socoteală Chinei şi să luăm măsuri împotriva a tot ceea ce pune în pericol siguranţa persoanelor în ţara noastră. Asta include recurgerea de către Poliţia din Hong Kong la mandate de arestare şi la prime care încurajează comportamente ilegale pe teritoriul britanic”, a reacţionat într-un comunicat secretara de stat însărcinată cu Securitatea Angela Eagle.

Un purtător de cuvânt al Guvernului de la Hong Kong a denunţat, într-o declaraţie transmisă AFP, „acuzaţiii fără fundament” şi a apreciat că autorităţile britanice au „manipulat procedurile judiciare pentru a obţine condamnări”. În timpul procesului, cei doi bărbaţi au negat faptele de care sunt acuzaţi.

După ce au fost arestaţi în mai, Guvernul conservator care se afla atunci la putere l-a convocat pe ambasadorul chinez la Londra, denunţând acţiuni „inacceptabile”.

Guvernul laburist al lui Keir Starmer, care încearcă de când a venit la putere să-şi repare relaţiile cu Beijingul, a făcut la fel, la începutul lui mai, după ce cei doi au fost găsiţi vinovaţi, în semn de protest faţă de „o atingere a suveranităţii” Regatului Unit. Ambasada Chnei în Regatul Unit a denunţat în 2024 „manevre politice antichineze”.

Editor : M.I.