Live TV

Doi foști polițiști, condamnaţi la Londra la opt şi zece ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei

Data actualizării: Data publicării:
Chung Biu (Bill) Yuen, Chi Leung (Peter) Wai
Chung Biu (Bill) Yuen, condamnat la opt ani de închisoare, şi Chi Leung (Peter) Wai, condamnat la zece ani. Sursa foto: X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Doi foști polițiști cu cetățenie britanică și chineză au fost condamnați joi de justiția britanică la opt, respectiv zece ani de închisoare, după ce au fost găsiți vinovați că au desfășurat activități de spionaj în favoarea autorităților din Hong Kong și China. Potrivit anchetatorilor, cei doi au colectat și transmis informații sensibile despre activiști pro-democrație refugiați în Regatul Unit și despre politicieni britanici critici la adresa Beijingului.

Chung Biu (Bill) Yuen, condamnat la opt ani de închisoare, şi Chi Leung (Peter) Wai, condamnat la zece ani, au fost găsiţi vinovaţi, la începutul lui mai, de faptul că au desfăşurat operaţiuni secrete de poliţie împotriva unor opozanţiai Beijingului, în contul autorităţilor din Hong Kong, şi astfel din China, în urma unui proces de mai multe luni la Curtea Penală Old Bailey, la Londra.

Bill Yuen, în vârstă de 66 de ani, este un fost gradat de rang înalt din cadrul Poliţiei din Hong Kong, în retragere, care lucra la Biroul Oficial al Reprezentanţei Comieciale a Guvernului din Hong Kong la Londra, iar Peter Wai, în vârstă de 41 de ani, era un poliţist din City, la Londra, şi lucra de asemenea la Serviciile de Control la Frontieră ale Regatului Unit.

Procesul lor a arătat că, la ordinele lui Bill Yuen, care primea, la rândul său, instrucţiuni de la Hong Kong, Peter Wai compila informaţii clasificate despre diverse ţinte - opozanţi ai autorităţilor din Hong Kong care trăiau în Regatul Unit şi aleşi britanici, ca de exemplu deputatul conservator Iain Duncan Smith, un critic virulent al Beijingului.

Ei au fost arestaţi în mai 2024 şi au fost acuzaţi totodată de organizarea unor operaţiuni de supravegehere a unor persoane cu legături cu Hong Kongul.

„Wai şi Yuen vizau activişti în favoarea democraţiei din Regatul Unit şi trimiteau autorităţilor de la Hong Kong informaţii extrem de sensibiloe despre aceştia şi familiile lor”, a subliniat într-un comunicat şefa Poliţiei Antiteroriste de la Londra, Helen Flanagan. Condamnarea lor trebuie să constituie un „avertisment dur”, a subliniat ea.

După 2020 şi adoptarea de către Guvernul de la Hiong Kong a unei legi represive privind securitatea naţională, Regatul Unit a primit zeci de mii de cetăţeni ai Hong Kongului, inclusiv activişti în favoarea democraţiei căutaţi de către autorităţile chineze.

„Vom continua să cerem socoteală Chinei şi să luăm măsuri împotriva a tot ceea ce pune în pericol siguranţa persoanelor în ţara noastră. Asta include recurgerea de către Poliţia din Hong Kong la mandate de arestare şi la prime care încurajează comportamente ilegale pe teritoriul britanic”, a reacţionat într-un comunicat secretara de stat însărcinată cu Securitatea Angela Eagle.

Un purtător de cuvânt al Guvernului de la Hong Kong a denunţat, într-o declaraţie transmisă AFP, „acuzaţiii fără fundament” şi a apreciat că autorităţile britanice au „manipulat procedurile judiciare pentru a obţine condamnări”. În timpul procesului, cei doi bărbaţi au negat faptele de care sunt acuzaţi.

După ce au fost arestaţi în mai, Guvernul conservator care se afla atunci la putere l-a convocat pe ambasadorul chinez la Londra, denunţând acţiuni „inacceptabile”.

Guvernul laburist al lui Keir Starmer, care încearcă de când a venit la putere să-şi repare relaţiile cu Beijingul, a făcut la fel, la începutul lui mai, după ce cei doi au fost găsiţi vinovaţi, în semn de protest faţă de „o atingere a suveranităţii” Regatului Unit. Ambasada Chnei în Regatul Unit a denunţat în 2024 „manevre politice antichineze”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
2
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
3
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentari AUR
potra iesire rahova
5
Potra a fost eliberat din închisoare și a plecat spre Mediaș. Primele cuvinte spuse după...
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
Digi Sport
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volkswagen shutterstock_1154271856
Volkswagen pregăteşte concedieri masive: 50.000 de locuri de muncă, eliminate până în 2030
Oameni pe stradă, în Madrid.
Românii din Spania, din ce în ce mai puțini: o treime au plecat din țară în ultimul deceniu. Cum se explică fenomenul
trump putin si xi
Trump le-a mulțumit lui Xi și lui Putin pentru neutralitatea în războiul din Iran: „Ar fi putut să ne complice mult mai mult situația”
Belgium: MONS ASSIZE FALZONE TRIAL WEDNESDAY SENTENCE DEBATE
Un șofer vitezoman care a intrat cu maşina în oamenii aflați la un carnaval din Belgia a fost condamnat la 27 de ani de închisoare
profimedia-1110723899
„A fost suprarealist”. Mărturia pensionarilor britanici de pe iahtul asupra căruia o fregată rusească a tras focuri de avertisment
Recomandările redacţiei
dominic fritz
Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI. Înalta Curte de...
nicusor dan
Nicușor Dan evită să spună dacă e de acord ca Guvernul Veștea să...
dominic fritz sustine un discurs
Ce se întâmplă cu mandatul primarului Dominic Fritz, după ce instanța...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor...
Ultimele știri
CM 2026. Elveţia, cu un pas în şaisprezecimi, după ce a învins Bosnia-Herţegovina
Remorcherul scufundat în Portul Midia a fost scos la suprafață. Doi marinari sunt în continuare dispăruţi
Emmanuel Macron apreciază „uimitoarea” capacitate a Ucrainei în materie de producţie a dronelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Fanatik.ro
Florin Chilian, dezvăluiri incendiare despre perioada petrecută de Gigi Becali după gratii: „Eu l-am scos din...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce mesaj i-a transmis Cristiano Ronaldo fiului său, direct de la CM 2026. Cristiano Ronaldo Jr. a sărbătorit...
Adevărul
Spectacolul verde care i-a lăsat fără cuvinte pe astronauții de pe Stația Spațială Internațională: „A dansat...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Macaulay Culkin rupe tăcerea despre cea mai importantă persoană pentru el: „Viața mea s-a schimbat pentru...
Adevarul
Topul destinațiilor de vacanță din Europa în care verile sunt răcoroase, iar peisajele, uluitoare
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Copiii îi întorc spatele, dar Brad Pitt își găsește liniștea în brațele unei femei cu 29 de ani mai tânără...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul