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Doi marinari au murit în urma unui atac iranian asupra unui petrolier deținut de Arabia Saudită, anunță regatul din Golf

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Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Arabia Saudită, cel mai mare exportator de ţiţei din lume, a declarat miercuri că un atac iranian asupra unui petrolier deţinut de compania sa naţională de transport maritim a dus la moartea a doi marinari filipinezi, relatează Reuters.

Nava Sidr, deţinut de compania Bahri, era unul dintre cele două superpetroliere care transportau petrol saudit şi despre care s-a raportat că au fost lovite luni seara în timp ce tranzitau Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul a ameninţat petrolierele care încearcă să traverseze strâmtoarea fără autorizaţie, împiedicând astfel exporturile de energie din ţările vecine din Golf, bogate în petrol, scrie News.ro.

Aproximativ o cincime din comerţul mondial cu petrol şi gaz natural lichefiat trecea prin Strâmtoarea Hormuz înainte ca SUA şi Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului pe 28 februarie.

Bahri a declarat că marinarii au fost ucişi într-un incident de securitate care a implicat nava Sidr la ora 23:40, ora locală, luni.

„Regatul a subliniat necesitatea încetării escaladării conflictului şi a respectării siguranţei maritime internaţionale, precum şi a securităţii aprovizionării globale cu energie”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Arabiei Saudite.

„Bahri rămâne în contact permanent cu nava şi colaborează îndeaproape cu autorităţile competente şi cu părţile interesate din industria maritimă, continuând în acelaşi timp să monitorizeze îndeaproape evoluţia situaţiei”, a precizat compania într-un comunicat.

În iulie, o altă navă a companiei Bahri, superpetrolierul „Wedyan”, a fost lovită în timp ce traversa strâmtoarea în apropierea coastei Omanului.

Alte două nave ale companiei Bahri, „Masa” şi „Amzan”, au fost atacate în Marea Roşie în iulie şi august, după ce gruparea Houthi din Yemen, susţinută de Iran, a declarat un blocaj naval împotriva Arabiei Saudite.

Editor : B.E.

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