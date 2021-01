Doi mineri chinezi povestesc despre coșmarul celor 2 săptămâni în care au fost blocați la 600 de metri sub pământ, după explozia minei

Doi dintre minerii chinezi salvați după ce au fost blocați două săptămâni la 600 de metri sub pământ au vorbit pentru prima dată. Unul dintre ei spune că simte că „s-a născut a doua oară”, relatează BBC.

Minerii au povesit, de asemenea, cum au reușit să ia contact cu echipele de salvare bătând la țevi.

Cei doi sunt parte din grupul de 11 persoane salvate dintr-o mină de aur din provincia chineză Shandong, după explozia din 10 ianuarie care a blocat intrarea în mină.

Salvatorii sunt încă în căutarea unui miner care este dat dispărut. Alți nouă au fost găsiți morți, în timp ce un altul a murit săptămâna trecută în subteran, după ce a intrat în comă.

Unul dintre minerii supraviețuitori, Du An a declarat presei de stat de pe patul de spital: „Când am auzit că echipele care făceau săpături sunt aproape de noi, ne-am ridicat. Era foarte fericiți. Nu există cuvinte care să descrie acest sentiment. Am simțit că mă nasc a doua oară.”

„Am fost prinși la aproape 600 de metri sub pământ, a fost o operațiune foarte dificilă. Suntem atât de fericiți”, a spus un alt miner, Wang Kang.

Minerii au povestit și ce li s-a întâmplat după explozie. Grupul de 22 de oameni lucra în diferite sectoare ale minei, la aproximativ 600 de metri sub pământ, când s-a produs explozia care a blocat intrarea în mină.

„Suflul ne-a aruncat la distanță și căștile noastre de protecție s-au spart. După explozie, am încercat rapid să căutăm alți supraviețuitori”, spune Wang.

Zile întregi, cei 11 mineri au așteptat în zadar să fie salvați.-Au aflat doar după ce au ajuns la suprafață că oficialii companiei au raportat accidentul cu o întârziere de 30 de ore. Nu aveau hrană și supraviețuiau doar cu apă.

„Era multă apă acolo, dar nu este foarte bună de băut. Așa că am băut câte puțin pentru a supraviețui”, a spus Du.

Minerii spun că au încercat să-și păstreze optimisml pe durata captivității în subteran.

„Ne-am încurajat reciproc, așa am reușit”, a spus Du.

În fiecare zi, un membru al grupului bătea într-o țeavă care ducea la suprafață.

În cele din urmă, în 17 ianuarie, când Wang a bătut de cinci ori în țeavă, pentru a indica faptul că se aflau în a cincea secțiune a minei, au fost auziți de echipele de salvatori. A fost primul semn de viață din subteran, a declarat presa de stat.

Salvatorii au bătut înapoi ca răspuns. „Am auzit peste 20 de lovituri, dar nu am înțeles”, a spus Wang.

„M-am întors pentru a discuta cu ceilalți mineri. Am crezut că ar putea însemna numărul de mineri aflați în subteran, așa că m-am întors la țeavă și am răspuns cu 22 de lovituri”, a adăugat el.

Salvatorii au forat în cele din urmă un puț de comunicare prin care au trimis alimente, medicamente, hârtie și creioane.

Un bilet fost apoi trimis pe o frânghie de la grupul de 11 mineri, în care era descrisă situația lor. Mai târziu a fost stabilită și o linie telefonică.

După aceea, contactul cu un al 12-lea miner, aflat în altă secțiune a minei, a fost pierdut, în timp ce unul dintre cei 11 mineri blocați în același loc, care intrase în comă din cauza unei răni la cap în urma exploziei, a murit.

Eforturile de salvare erau estimate să dureze mai multe săptămâni, dar echipele de salvatori au făcut un „mare pas înainte” duminică dimineață, când „un imens obstacol care bloca puțul a căzut brusc pe fundul acestuia”, potrivit unui reprezentant al echipelor de salvare, Du Bingjian.

În timp ce salvatorii încercau să ajungă la grupul principal de mineri, l-au găsit pe cel de-al 12-lea, aflat încă în viață, deși pierduse legătura cu colegii lui.

După încă o oră, echipele de salvare i-au găsit și pe ceilalți 10 supraviețuitori și i-au adus la suprafață.

