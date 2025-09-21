Doi miniștri israelieni amenință Occidentul: „Dacă recunoașteți statul palestinian, anexăm imediat Cisiordania”. Reacția lui Netanyahu

Miniştrii israelieni de extrema dreaptă, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, au cerut duminică anexarea Cisiordaniei ca reacţie la recunoaşterea unui stat palestinian de către Australia, Canada şi Marea Britanie, relatează Anadolu Ajansi.

„Recunoaşterea unui stat palestinian de către ţări ca Regatul Unit, Canada şi Australia impune un răspuns imediat: anexarea imediată a Iudeii -Samaria (n.r. nume întrebuinţat de Israel pentru a desemna Cisiordania)”, a afirmat Itamar Ben Gvir, ministrul Securităţii Naţionale, într-un comunicat.



El a cerut de asemenea „destructurarea completă a Autorităţii Palestiniene”.



Ministrul Finanţelor, Bezalel Smotrich, a întărit declaraţia colegului său, susţinând pe platforma X că „singurul răspuns la acest demers antiisraelian este anexarea pământurilor patriei poporului evreu în Iudeea-Samaria şi abandonarea definitivă a ideii absurde a unui stat palestinian”.

„Domnule prim-ministru, a sosit momentul şi decizia este în mâinile dumneavoastră”, a adăugat el, adresându-se lui Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a calificat recunoașterea Palestinei de către Marea Britanie, duminică, drept „o recompensă absurdă pentru terorism”.

În declarațiile adresate miniștrilor, publicate de biroul său, el a afirmat că Israelul va trebui „să lupte atât în cadrul ONU, cât și pe toate celelalte fronturi împotriva propagandei calomnioase îndreptate împotriva noastră și împotriva apelurilor la crearea unui stat palestinian, care va pune în pericol existența noastră și va constitui o recompensă absurdă pentru terorism”.

Într-o postare pe X, Ministerul de Externe al Israelului a scris că recunoașterea Palestinei ca stat de către Marea Britanie „nu este altceva decât o recompensă pentru gruparea jihadistă Hamas”.

Editor : C.A.