Live TV

Doi miniștri israelieni amenință Occidentul: „Dacă recunoașteți statul palestinian, anexăm imediat Cisiordania”. Reacția lui Netanyahu

Data actualizării: Data publicării:
tanc israelian în Înălțimile Golan, Siria
Trupele israeliene ocupă poziții fortificate în interiorul Libanului, rad de pe fața pământului largi părți din Fâșia Gaza și distrug casele din taberele de refugiați din Cisiordania ocupată. Totul face parte din noua doctrină militară a Israelului. Foto: Profimedia Images

Miniştrii israelieni de extrema dreaptă, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, au cerut duminică anexarea Cisiordaniei ca reacţie la recunoaşterea unui stat palestinian de către Australia, Canada şi Marea Britanie, relatează Anadolu Ajansi.

Recunoaşterea unui stat palestinian de către ţări ca Regatul Unit, Canada şi Australia impune un răspuns imediat: anexarea imediată a Iudeii -Samaria (n.r. nume întrebuinţat de Israel pentru a desemna Cisiordania), a afirmat Itamar Ben Gvir, ministrul Securităţii Naţionale, într-un comunicat.

El a cerut de asemenea destructurarea completă a Autorităţii Palestiniene.

Ministrul Finanţelor, Bezalel Smotrich, a întărit declaraţia colegului său, susţinând pe platforma X că singurul răspuns la acest demers antiisraelian este anexarea pământurilor patriei poporului evreu în Iudeea-Samaria şi abandonarea definitivă a ideii absurde a unui stat palestinian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Domnule prim-ministru, a sosit momentul şi decizia este în mâinile dumneavoastră, a adăugat el, adresându-se lui Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a calificat recunoașterea Palestinei de către Marea Britanie, duminică, drept „o recompensă absurdă pentru terorism”.

În declarațiile adresate miniștrilor, publicate de biroul său, el a afirmat că Israelul va trebui „să lupte atât în cadrul ONU, cât și pe toate celelalte fronturi împotriva propagandei calomnioase îndreptate împotriva noastră și împotriva apelurilor la crearea unui stat palestinian, care va pune în pericol existența noastră și va constitui o recompensă absurdă pentru terorism”.

Într-o postare pe X, Ministerul de Externe al Israelului a scris că recunoașterea Palestinei ca stat de către Marea Britanie „nu este altceva decât o recompensă pentru gruparea jihadistă Hamas”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
3
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
4
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
rachetă Patriot
5
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
radu miruta la digi24
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Britain Has Successfully Test Fired The Dragonfire Laser
NATO și Israel testează noi arme laser. Cum arată sistemul Apollo și...
Președintele Trump, în drum spre Glendale, unde vor avea loc funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Trump promite să apere Polonia și statele baltice în cazul unei...
augustin zegrean
Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica...
Ultimele știri
Cercetătorii au descoperit cele mai vechi mumii din lume. Au fost conservate cu mii de ani înainte de cele ale faraonilor din Egipt
Soarele devine tot mai activ, iar cercetătorii NASA nu știu de ce
Avertisment dur al unui politician german, după provocările Rusiei: „În curând vor bombarda ținte, apoi vin soldații ruși”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
atac spital Nasser gaza
„Gaza, mină de aur imobiliară”. Ministru israelian, despre planul de exploatare a teritoriului palestinian: „Totul e pe masa lui Trump”
Building Struck by Iranian Ballistic Missile During Barrage in Petah Tikva, Israel - 16 Jun 2025
Shin Bet anunță dejucarea unui atentat care îl viza pe ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir
Bezalel Smotrich In The Knesset
Cum vrea un extremist din guvernul israelian să îngroape ideea unui stat palestinian. Planul de colonizare al lui Bezalel Smotrich
Far-right Israeli minister leads mass settler incursion into Al-Aqsa Mosque
Ministrul israelian de extremă dreaptă Itamar Ben-Gvir s-a rugat în complexul moscheei Al-Aqsa, încălcând o regulă veche de decenii
Palestinians Israeli conflict in West Jerusalem - 03 Jun 2024
Slovenia interzice intrarea pe teritoriul său a miniştrilor israelieni Ben Gvir şi Smotrich
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e...
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme