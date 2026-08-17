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Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină

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masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Foto: GettyImages
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Tragedie într-o familie de români din Italia: doi părinți au condus 100 de kilometri pe autostradă fără să-și dea seama că fiul lor murise cu ei în mașină. În momentul în care și-au dat totuși seama că ceva nu e în regulă, era prea târziu.

Dispecerii de la 112 din zona Torino au primit un apel disperat din partea a doi părinți români. Au spus că se află pe autostradă și că în mașină cu ei este fiul lor de 31 de ani, care însă nu le răspunde, pare inconștient.

Medicii au ajuns acolo în scurt timp, însă, din păcate, nu mai era nimic de făcut. Tânărul de 31 de ani decedase. Cel mai probabil, spun medicii, a făcut un atac de cord în timpul somnului.

Părinții au povestit că au condus cam 40–45 de minute, cam 100 de kilometri, fără să-și dea seama că fiul lor, de fapt, murise.

Acesta avea probleme cardiace, însă au spus părinții că în momentul în care au intrat în mașină nu părea să aibă niciun fel de problemă.

Editor : M.B.

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