Doi români din UK ademeneau bărbați cu servicii sexuale, apoi îi drogau și îi jefuiau. Două dintre victime au murit

O româncă din Marea Britanie se prefăcea că este lucrătoare sexuală, dar își seda „clienții” pentru ca ea și complicele ei să-i jefuiască. Cei doi sunt acuzați de omor din culpă, după ce doi bărbați au primit o cantitate mortală de sedativ, relatează The Guardian.

Adina Mihai, în vârstă de 31 de ani, și Mădălin Dumitru, în vârstă de 30 de ani, și-au recunoscut vinovăția după moartea unui bărbat de 80 de ani din Gloucestershire și a unui alt bărbat în vârstă de 37 de ani din Oxfordshire.

De asemenea, au pledat vinovați pentru două infracțiuni de administrare de sedativ în cazul altor doi bărbați din sudul Angliei, care au supraviețuit.

Între august 2024 și iulie 2025, Mihai și Dumitru, anterior din Ilford, Essex, atrăgeau bărbați care căutau servicii sexuale pentru a-i jefui. Cei doi luau un avans de la victime, după care Adina Mihai mergea să se întâlnească cu ei, în casele lor. Dându-se drept lucrătoare sexuală, Mihai le-a administrat în secret victimelor un sedativ puternic.

Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, a fost găsit mort la domiciliul său pe 21 august 2024, iar Gary Mouat, în vârstă de 37 de ani, tot în locuința sa, pe 13 iulie 2025. După autopsie, polițiștii au stabilit Mihai l-a otrăvit pe Mouat cu sedativul GBL, pe care l-a adăugat pe ascuns într-o băutură alcoolică.

Detectivii au emis un buletin informativ către toate celelalte secții de poliție din țară pentru a împărtăși informațiile în cazul în care alte decese inexplicabile ar fi legate de cei doi.

După ce au primimit aceste informații, polițiștii din Gloucestershire au analizat din nou moartea lui King, care inițial nu a fost considerată suspectă din cauza unei afecțiuni preexistente. Teste toxicologice suplimentare au arătat că Mihai îl otrăvise și pe King cu GBL.

Poliția din Thames Valley a descoperit, de asemenea, două victime din sudul Angliei care au supraviețuit după ce Mihai și Dumitru i-au drogat și jefuit. Numele lor nu au fost făcute publice. Poliția crede că este posibil să existe și alte victime.

Mihai și Dumitru sunt în arest preventiv și urmează să fie condamnați. Judecătorii i-au avertizat că vor primi pedepse lungi la închisoare.

Editor : M.B.