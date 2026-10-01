Doi tineri înarmaţi cu un topor au jefuit o casă de pariuri din Palermo, în plină oră de vârf

Doi tineri, cu vârste de 20 şi 24 de ani, au fost arestaţi după ce au jefuit sub ameninţarea unui topor o casă de pariuri, situată într-o zonă aglomerată din Palermo în timpul orei de vârf, terorizând clienţii şi angajatul care se afla în local.

Poliţia a informat joi că jaful violent a avut loc în zona Corso Tukory, în jurul orei 20:00, miercuri. Atacatorii, cu cagule şi agitând un topor, au dat buzna în casa de pariuri în faţa numeroşilor clienţi. După ce le-au urat „bună seara", au început să izbească geamul antiglonţ al casei de pariuri, relatează EFE, citată de Agerpres.

În spatele geamului se afla singurul angajat prezent la momentul respectiv, care, îngrozit, s-a refugiat într-un dulap.

Conform videoclipului difuzat de poliţie, tâlharii au reuşit să facă o gaură în geam şi au furat circa 1.700 de euro.

În timp ce fugeau, cel care mânuia toporul a fost imobilizat şi încătuşat de poliţie. Celălalt delincvent a scăpat şi s-a ascuns sub o maşină pe o stradă din apropiere, unde a fost în cele din urmă capturat.

Editor : M.B.