Acordul de încetare a focului încheiat de SUA cu Iranul îl aruncă pe Benjamin Netanyahu într-una dintre cele mai dificile situații din cariera sa politică. În timp ce premierul israelian este acuzat că a fost marginalizat de principalul aliat al Israelului, criticii săi susțin că acesta este prins între riscul unei confruntări cu Washingtonul și presiunile interne, cu doar câteva luni înaintea alegerilor generale, arată BBC, într-o analiză.

Acordul de încetare a focului încheiat de SUA cu Iranul i-a provocat prim-ministrului israelian un coșmar politic, zdruncinând cele trei piloni ai carierei politice a lui Benjamin Netanyahu și lăsându-l prins într-o nouă dilemă de securitate.

Cum se poate ca omul care s-a autointitulat „vrăjitorul politic” al Washingtonului, cu o influență reală asupra politicienilor americani, să fie marginalizat atât de categoric și jignit atât de public de către principalul său aliat american? Cum poate omul care a făcut din confruntarea cu Iranul piatra de temelie a politicii de securitate a Israelului să pună capăt războiului cu regimul iranian, probabil dintr-o poziție mai puternică?

Și cum poate vechea sa imagine politică, pătată, de „domnul Securitate” al Israelului să supraviețuiască cererii din partea Washingtonului și a Teheranului ca Israelul să înceteze atacurile asupra Hezbollahului din Liban, cu câteva luni înainte de alegerile generale din Israel?

Opțiunile cu care se confruntă Netanyahu acum nu sunt bune. Acestea au fost rezumate luni în Knesset de liderul opoziției, Yair Lapid, ca fiind „fie o confruntare directă și distructivă cu cel mai mare aliat al nostru, fie o capitulare supusă a intereselor israeliene”, arată BBC.

Evaluarea plină de injurii a președintelui american Donald Trump, potrivit căreia Netanyahu nu a dat dovadă de discernământ când a ordonat un atac asupra Beirutului duminică, a fost preluată de rivalii săi politici și de comentatorii din mass-media, care se concentrează deja pe alegerile care trebuie să aibă loc înainte de sfârșitul lunii octombrie.

Dar comentariile membrilor propriului partid al lui Netanyahu, Likud, și ale miniștrilor de extremă dreapta din coaliția sa de guvernare arată, de asemenea, presiunea cu care se confruntă din partea propriului său tabără - cel mai acut în legătură cu cererea Teheranului ca încetarea focului să acopere „operațiunile militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

„Acordul lui Trump nu ne obligă”, a scris luni pe rețelele sociale ministrul israelian de extremă dreapta al securității naționale, Itamar Ben-Gvir. „Nu suntem parteneri la acest acord care nu ne asigură securitatea.”

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„Israelul va continua să se apere”, a declarat deputatul Likud Ariel Kallner, deși nu a precizat dacă asta înseamnă că Israelul își va continua atacurile.

„Vom face ceea ce trebuie să facem. Și ne așteptăm ca prietenii noștri să ne înțeleagă”, a spus el. „Uneori există neînțelegeri între aliați, iar aliații ar trebui să-și înțeleagă partenerii atunci când aceștia se află în pericol.”

Sima Shine, fostă oficială a Mossadului și specialistă în Iran, a spus:

Este greu de înțeles de ce americanii au acceptat acest lucru. Permitând Iranului să decidă ce se va întâmpla în Liban, SUA îi oferă Iranului posibilitatea de a continua să sprijine Hezbollahul și de a se asigura că Hezbollahul este un actor politic major pe scena libaneză. Israelul nu este mulțumit de acest lucru - nici instituțiile de securitate, nici cele politice

Pe fondul valului de critici și indignare din întreg spectrul politic, premierul israelian s-a arătat iritat luni seara de sugestiile jurnaliștilor că ar fi eșuat.

„Mi-am dedicat cea mai mare parte a vieții adulte unui singur obiectiv - împiedicarea Iranului să obțină arme nucleare”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă la Ierusalim. „Vom face ceea ce este necesar. Nu îmi impun nicio limită în ceea ce privește acest obiectiv: Iranul nu va avea arme nucleare.”

Dar el a recunoscut, de asemenea, că au existat cazuri în care el și Trump au avut opinii diferite.

Mi-am exprimat punctul de vedere în cadrul discuțiilor, dar avem propriile noastre interese: în primul rând, fără amenințare nucleară; în al doilea rând, Libanul - am creat o zonă tampon și vom rămâne acolo atât timp cât va fi necesar. Iranul a vrut să ne retragem - asta nu s-a întâmplat. Știți de ce? Pentru că am fost foarte ferm. Aliații noștri americani respectă această determinare. Insistăm, de asemenea, asupra păstrării libertății noastre operaționale - dacă suntem atacați sau amenințați, răspundem

Adesea gata să-și revendice victoria, prim-ministrul Israelului se confruntă acum cu o sarcină dificilă în a decide pașii următori. Securitatea a fost piatra de temelie a promisiunilor lui Netanyahu către alegători timp de decenii. Acesta este un mesaj din ce în ce mai greu de transmis.

Răspunsul său la atacurile devastatoare conduse de Hamas din 7 octombrie 2023 a fost să schimbe politica de securitate a Israelului către o abordare mai agresivă - prevenirea amenințărilor în loc de a le conține. Schimbarea Orientului Mijlociu prin eliminarea amenințărilor cu care se confrunta Israelul a fost soluția sa la acea criză.

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Dar, deși forțele israeliene au distrus o mare parte din Gaza și au ucis peste 73.000 de persoane, potrivit Ministerului Sănătății condus de Hamas, organizația teroristă controlează în continuare jumătate din teritoriu și își reafirmă puterea acolo, în timp ce un plan de pace negociat de SUA și o administrație numită de SUA pentru Gaza rămân blocate într-un impas, la opt luni după ce Israelul și Hamas au convenit asupra unui armistițiu.

Noua abordare a lui Netanyahu în materie de securitate a dus la ocuparea de către forțele israeliene a unor zone întinse din Gaza, Liban și Siria. Această situație se bucură de popularitate în rândul multor israelieni și este puțin probabil să se încheie înainte de alegeri, dar, în același timp, solicită la limită resursele militare și rezerviștii Israelului, fără a exista o cale diplomatică clară de ieșire.

Runde repetate de conflicte cu Hezbollah și regimul iranian nu au eliminat inamicii cheie ai Israelului, ci au lăsat Teheranul în mâinile unor lideri mai radicali, cu mai puțină teamă de puterea SUA-Israel și cu o influență mai mare prin Strâmtoarea Ormuz.

Acum, arhidusmanul Israelului pare să fie cel care are influență asupra aliatului cheie al Israelului.

„Eșecul Israelului necesită o reevaluare a strategiei sale față de Teheran. Acesta trebuie să formuleze priorități mai realiste și mai moderate”, potrivit lui Danny Citrinowicz, cercetător principal pe tema Iranului la Institutul pentru Studii de Securitate Națională (INSS) din Israel.

„Orice acțiune militară israeliană percepută la Washington ca o încercare de a sabota acordul se va confrunta, probabil, cu o reacție dură din partea SUA”, a afirmat el într-un articol pentru cotidianul Israel Hayom. „Spre deosebire de perioada administrației Obama, când Benjamin Netanyahu putea încerca să ocolească Casa Albă mobilizând sprijinul Congresului și al opiniei publice americane, aceste opțiuni abia mai există în prezent.”

Argumentul lui Netanyahu în fața alegătorilor israelieni a fost mult timp că politicile și abilitățile sale politice reprezintă cea mai bună protecție împotriva amenințărilor regionale; această promisiune pare din ce în ce mai depășită de evenimente, arată BBC. O schimbare de regim în Iran ar fi putut să-i salveze imaginea politică și discursul electoral. În schimb, noua sa abordare în materie de securitate l-a pus în fața alegerii între confruntare și capitulare, nu cu un inamic, ci cu un aliat.

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Editor : C.A.