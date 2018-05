Donald Trump a anulat summit-ul cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un: „Simt că ar fi nepotrivit în acest moment”

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că nu va mai participa la summit-ul cu liderul Coreei de Nord Kim Jong-Un, care fusese plănuit pentru data de 12 iunie, scrie bbc.com.

Trump a declarat că summitul ar fi nepotrivit în acest moment. Acesta ar fi urmat să aibă loc în Singapore.

Într-o scrisoare oficială, postată pe pagina oficială de Twitter a Casei Albe, Trump a declarat că speră să-l întâlnească într-o zi pe Kim Jong-Un.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1