Donald Trump a finalizat acordul comercial cu Japonia. Ce tarife a impus țării asiatice și care au fost reacțiile la Tokyo

Preşedintele american Donald Trump a semnat, joi, un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor japoneze, inclusiv automobile, transmite CNBC.

În schimb, Tokyo s-a angajat să investească 550 de miliarde de dolari în proiecte selectate de Washington şi să majoreze semnificativ achiziţiile de produse agricole americane, aeronave şi echipamente de apărare.

Acordul, convenit în iulie după luni de negocieri, prevede inclusiv achiziţia a 100 de avioane Boeing, importuri mai mari cu 75% de orez american şi cumpărări de produse agricole în valoare de 8 miliarde de dolari.

Tarifele vor fi aplicate retroactiv de la 7 august 2025, iar cele pentru automobile vor intra în vigoare după o săptămână.

Impactul asupra industriei auto este deja resimţit: Toyota a avertizat că pierderile generate de noile taxe îi vor reduce profitul operaţional anual cu aproape 10 miliarde de dolari, iar Ford şi GM estimează scăderi de miliarde la câştigurile din acest an.

Finalizarea acordului are loc pe fondul tensiunilor politice interne din Japonia. Premierul Shigeru Ishiba se confruntă cu presiuni crescânde după ce Partidul Liberal Democrat a pierdut locuri în alegerile pentru camera superioară.

Un raport intern al formaţiunii a criticat măsurile guvernului privind inflaţia şi slaba mobilizare a tinerilor alegători. Mai mulţi membri importanţi ai partidului şi-ar fi exprimat intenţia de a demisiona, iar analiştii consideră că Ishiba are şanse reduse să supravieţuiască votului intern de săptămâna viitoare, care ar putea declanşa o nouă alegere pentru conducerea LDP.

