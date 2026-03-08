Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa

Viitorul lider iranian „va trebui să obțină aprobarea noastră. Dacă nu va obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”, a amenințat președintele american într-un interviu acordat postului american ABC, scrie Al Jazeera.

Comentariile sale au venit în contextul în care organismul clerical iranian responsabil cu alegerea succesorului liderului suprem Ali Khamenei, ucis în atacul aerian, ar fi votat și ar urma să anunțe în curând numele acestuia.

Anterior, șeful diplomației iraniene, Abbas Araghtchi, a reafirmat că alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei revine „poporului iranian” și „nimănui altcuiva”.

Ministrul de Externe al Iranului a declarat că alegerea unui nou lider suprem va fi decisă de Adunarea Experților din țară, subliniind că aceasta este o chestiune internă a poporului iranian.

Într-un interviu acordat NBC, Abbas Araghchi a afirmat că instituțiile politice iraniene continuă să funcționeze normal.

„Un nou lider suprem va fi ales în curând de Adunarea Experților”, a spus el, adăugând că președintele, cabinetul și Parlamentul își continuă exercitarea atribuțiilor.

El a respins, de asemenea, comentariile președintelui american Donald Trump, spunând că Iranul nu va permite interferența externă în afacerile sale interne.

„Este la latitudinea poporului iranian să-și aleagă noul lider”, a spus el. „Este doar treaba poporului iranian și a nimănui altcuiva.”

După ce Israelul l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei în bombardamentul de lansare a ostilităţilor efectuat în dimineaţa zilei de 28 februarie, noul lider suprem iranian a fost ales duminică de către Adunarea Experţilor din Iran, dar numele său nu a fost deocamdată dezvăluit.



Anterior, Trump a susţinut că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului. "Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela", a insistat el joi într-un interviu, referindu-se la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.



În pofida bombardamentelor şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia şi că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de fapt de Trump, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.



Prin urmare, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran. O idee avansată de Trump, pentru a nu risca vieţile soldaţilor americani, este să incite grupările kurde să lanseze o astfel de ofensivă din Irak, deşi nu a exclus nici angajarea directă a trupelor americane.

