Donald Trump: „Am pus capăt politicii woke” la Kennedy Center. Sylvester Stallone și Gloria Gaynor, premiați la Washington

Data publicării:
Trump Unveils the 48th Annual Kennedy Center Honorees, Washington, District of Columbia, USA - 13 Aug 2025
Donald Trump a anunțat câștigătorii premiilor Kennedy Center. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a anunțat câștigătorii premiilor Kennedy Center și a declarat că a pus capăt „politicii woke” în prestigioasa instituție culturală din Washington. Printre laureați se numără Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, trupa KISS și actorul britanic Michael Crawford.

Preşedintele american a declarat că va prezida gala în timpul căreia sunt înmânate premiile, care se desfăşoară de obicei în septembrie şi este retransmisă de canalul american de televiziune CBS.

''Am pus capăt politicii woke'' a acestei mari săli de spectacole, le-a declarat jurnaliştilor preşedintele din imensa clădire albă de pe malul fluviului Potomac din Washington, potrivit Agerpres.

Sylvester Stallone, în vârstă de 79 de ani, nominalizat de trei ori la Oscar, a devenit o vedetă a cinematografiei americane după rolul Rocky Balboa din seria de filme ''Rocky''. Acesta a fost desemnat în mod simbolic unul dintre ''ambasadorii'' lui Donald Trump la Hollywood pentru a fi ''ochii şi urechile'' preşedintelui în industria de cinema favorabilă mai degrabă democraţilor. La rândul său, actorul a spus că preşedintele american este un ''al doilea George Washington'', referindu-se la părintele fondator şi la primul preşedinte al Statelor Unite.

Pe aceeaşi listă, o găsim şi pe Gloria Gaynor, în vârstă de 81 de ani, interpreta hitului ''I Will Survive'', precum şi pe George Strait, de 73 de ani, o legendă a muzicii country, un gen deosebit de apreciat de conservatori.

Trupa rock KISS, formată în anii 1970 în oraşul natal al preşedintelui, New York, precum şi actorul britanic Michael Crawford, de 83 de ani, cunoscut pentru rolul principal din musicalul ''The Phantom of the Opera'', figurează de asemenea printre laureaţi. Donald Trump este amator de comedii muzicale pe Broadway.

O instituţie culturală prestigioasă, Kennedy Center include o operă, o sală de teatru şi o orchestră simfonică. După revenirea la Casa Albă, în luna ianuarie, Donald Trump a preluat Kennedy Center sub autoritatea sa. La jumătatea lunii februarie a remaniat consiliul de administraţie concediind mai mulţi membri importanţi şi a preluat conducerea acestei instituţii culturale cu promisiunea de a elimina cultura ''woke''.

Angajat într-o cruciadă ultra-conservatoare împotriva a ceea ce el numeşte ''propaganda antiamericană'' în artă, dar şi în cercetare şi istorie, preşedintele american a preluat totodată controlul asupra mai multor mari muzee din capitala.

Editor : M.I.

