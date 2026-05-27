Live TV

Video Donald Trump ameninţă să „arunce în aer” Omanul, într-o aparentă confuzie legată de controlul asupra Strâmtorii Ormuz

Data publicării:
trump
Donald Trump. Sursa: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat, miercuri, că va „arunca în aer” Omanul, un aliat al Statelor Unite, confundând, se pare, sultanatul din Peninsula Arabică cu Iranul, notează AFP.

Preşedintele Statelor Unite a mai confundat Iranul şi Venezuela în timpul aceleiaşi intervenţii publice, cu ocazia unei şedinţe de guvern la Casa Albă.

Omanul se va comporta ca ceilalţi, altfel va trebui să îi aruncăm în aer”, a spus Trump.

El fusese întrebat despre un eventual control al strâmtorii strategice Ormuz de către Oman şi Iran, un scenariu pe care l-a respins.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Strâmtoarea va rămâne „deschisă pentru toată lumea”, a promis preşedintele american. Sunt ape internaţionale. O vom supraveghea, dar nimeni nu o va controla”, a dat el asigurări.

Trump a mai declarat, în timpul acestei şedinţe de guvern transmise la TV, că economia americană rămâne înfloritoare „în ciuda conflictului cu Venezuela, care nu mai are Marină, care nu mai are aviaţie militară”.

El foloseşte de obicei această descriere a unei ţări distruse din punct de vedere militar pentru Iran.

Nu este prima dată când Donald Trump confundă numele unor ţări, reaminteşte AFP. El a vorbit despre Albania în loc de Armenia, de exemplu, sau a evocat Islanda în loc de Groenlanda. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-05-27 230502
Ruptura dintre Meloni, Trump și Netanyahu: Italia schimbă tonul față de SUA și Israel
Trump-Like Hair Buffalo Draws Attention at Eid Cattle Market in Dhaka, Bangladesh - 18 May 2026
Bivolul albinos „Donald Trump”, devenit o vedetă în Bangladesh, va fi cruţat şi trimis la o grădină zoologică
avion de alerta timpurie saab globaleye radar
Canada cumpără avioane de alertă timpurie din Suedia. Statul nord-american își reduce dependența de SUA
Donald Trump
Donald Trump, despre Iran: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui pur și simplu să ducem treaba la bun sfârșit”
photo-collage.png - 2026-05-27T191637.496
Scenaristul din „The Simpsons” care a „prezis” președinția lui Trump intră în cursa pentru Casa Albă: „La naiba, pot fi politician”
Recomandările redacţiei
Map of Moldova, Europe, European Union, with state borders, capital cities, rivers and seas, capital Chisinau, close up
Bruxelles-ul are, în sfârșit, un calendar pentru aderarea Republicii...
crima targu jiu
Triplă crimă în Târgu Jiu: O femeie și doi bărbați au fost găsiți...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
tomac face declaratii
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă va accepta nominalizarea...
Ultimele știri
Crystal Palace a câştigat Conference League învingând în finală Rayo Vallecano. Andrei Raţiu, integralist
Ciprian Ciucu prezintă nereguli sesizate în cei peste 5 ani ca primar: „Am văzut multe. Aș putea scrie o culegere”
Femeie din Moscova, închisoare pentru un clip cu o narghilea din cozonac de Paște. „Vinovată de jignirea sentimentelor credincioșilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...