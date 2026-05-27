Preşedintele american Donald Trump a ameninţat, miercuri, că va „arunca în aer” Omanul, un aliat al Statelor Unite, confundând, se pare, sultanatul din Peninsula Arabică cu Iranul, notează AFP.

Preşedintele Statelor Unite a mai confundat Iranul şi Venezuela în timpul aceleiaşi intervenţii publice, cu ocazia unei şedinţe de guvern la Casa Albă.

„Omanul se va comporta ca ceilalţi, altfel va trebui să îi aruncăm în aer”, a spus Trump.

El fusese întrebat despre un eventual control al strâmtorii strategice Ormuz de către Oman şi Iran, un scenariu pe care l-a respins.

Strâmtoarea va rămâne „deschisă pentru toată lumea”, a promis preşedintele american. „Sunt ape internaţionale. O vom supraveghea, dar nimeni nu o va controla”, a dat el asigurări.

Trump a mai declarat, în timpul acestei şedinţe de guvern transmise la TV, că economia americană rămâne înfloritoare „în ciuda conflictului cu Venezuela, care nu mai are Marină, care nu mai are aviaţie militară”.

El foloseşte de obicei această descriere a unei ţări distruse din punct de vedere militar pentru Iran.

Nu este prima dată când Donald Trump confundă numele unor ţări, reaminteşte AFP. El a vorbit despre Albania în loc de Armenia, de exemplu, sau a evocat Islanda în loc de Groenlanda.

