Live TV

Video Donald Trump anunță „Proiectul Libertate”. SUA vor „ghida”, de astăzi, navele blocate în Strâmtoarea Ormuz

Data actualizării: Data publicării:
US unveils force behind Iranian ports blockade
Donald Trump a anunțat că SUA vor ghida navele țărilor terțe din Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia

Preşedintele SUA Donald Trump a anunțat că, de luni, Statele Unite vor începe să „ghideze navele” ţărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din Strâmtoarea Ormuz, care este blocată, relatează presa internaţională.

ACTUALIZARE 07:37 Un oficial iranian cu rang înalt a avertizat luni că Teheranul va considera orice „interferenţă americană” în strâmtoarea Ormuz drept o încălcare a armistiţiului în vigoare după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat o operaţiune pentru a escorta navele blocate în Golf. Detalii aici

Știrea inițială. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a precizat că misiunea, pe care a numit-o „Project Freedom” (nr. în traducere, Proiectul Libertate”), ar viza navele „unor părţi neutre şi nevinovate”.

„Le-am spus reprezentanţilor mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a scoate navele şi echipajele lor în siguranţă din strâmtoare”, a scris Trump.

El a făcut aluzie la negocierile de pace în curs, afirmând că „aceste discuţii ar putea duce la ceva foarte pozitiv pentru toţi”, dar subliniind că misiunea de eliberare a navelor este o chestiune separată.

„Acţiunea privind navele are ca scop doar eliberarea persoanelor, companiilor şi ţărilor care nu au făcut absolut nimic rău — acestea sunt victime ale circumstanţelor”, a spus Trump. „Acesta este un gest umanitar din partea Statelor Unite, a ţărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului.”

Nu se ştie dacă această acţiune a fost coordonată în prealabil cu Iranul, care exercită un control de facto asupra Strâmtorii Ormuz şi a blocat în mare parte traficul pe această cale navigabilă strategică de la începutul războiului, la 28 februarie.

„Dacă acest proces umanitar va fi afectat în vreun fel, această interferenţă va trebui, din păcate, să fie contracarată cu forţa”, a declarat Trump, fără a oferi detalii suplimentare.

Citește și:

Ce conţine planul de pace în 14 puncte al Iranului, despre care Trump a spus că nu este „acceptabil” înainte de a-l vedea

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
2
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
3
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
Petrolier
4
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
5
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Cristi Chivu a dat declarația serii: ”Îmi pare rău s-o spun”. Ce a făcut după ce a devenit campion al Italiei cu Inter
Digi Sport
Cristi Chivu a dat declarația serii: ”Îmi pare rău s-o spun”. Ce a făcut după ce a devenit campion al Italiei cu Inter
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Iranul va considera orice „interferenţă americană” în Ormuz drept o încălcare a armistiţiului, avertizează un oficial de la Teheran
Volodimir Zelenski și Mohammed bin Salman în Arabia Saudită
Războiul din Iran îi oferă avantaje neașteptate Ucrainei în lupta contra Rusiei. Cum a transformat Kievul efectele crizei într-un atu
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Ce conţine planul de pace în 14 puncte al Iranului, despre care Trump a spus că nu este „acceptabil” înainte de a-l vedea
nave ale sua in ormuz
Reacția Iranului după ce Trump a spus că SUA acționează ca „niște pirați” împotriva navelor Teheranului
fum dupa un atac in orientul mijlociu
Iranul vrea să transforme o universitate bombardată de SUA și Israel într-un „muzeu al războiului”
Recomandările redacţiei
Cristi Chivu
Inter a câștigat titlul în serie A. Cristi Chivu devine primul...
radu miruta
Radu Miruță le răspunde politicienilor care au criticat contractele...
Jonas Lauwiner, rege autoproclamat al Elveției
„Regele Elveției” și imperiul terenurilor abandonate: Cum a obținut...
Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.
Fiica doctoriței din Oradea care și-a donat organele după moarte...
Ultimele știri
Nicușor Dan participă, astăzi, la Reuniunea Comunității Politicii Europene de la Erevan
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Creierul neanderthalienilor nu explică dispariția lor misterioasă. Diferențele față de Homo sapiens, mai mici decât se credea (studiu)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Cum a ajuns, de fapt, Hagi la Steaua. Contractul pe care l-a semnat pe când era la Sportul. Document oficial
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Cel mai scump plagiat din Guvern. Cum a plătit Ministerul Energiei 900.000 lei pe un manual vechi de 6 ani...
Adevărul
Petreceri de 1 Mai pe litoral cu sticle de vin de 6.000 de lei și ciorbă de reveneală: „Banii sunt ultima mea...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Alexandru Țiriac a răbufnit la adresa ucrainencei Marta Kostyuk: ”Ce declarație idioată”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
„Georgescu de Birmingham”. Povestea românului favorit la alegerile locale din al doilea mare oraş din Marea...
Newsweek
Scenariu de coșmar: 2.000.000 noi pensionari vor apărea. Pensiile scad cu 50%. Ce măsuri extreme trebuie luate
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Văduva lui Patrick Swayze, mărturisiri tulburătoare la 15 ani de la moartea actorului: „Încă vorbesc cu el și...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte