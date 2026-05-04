Preşedintele SUA Donald Trump a anunțat că, de luni, Statele Unite vor începe să „ghideze navele” ţărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din Strâmtoarea Ormuz, care este blocată, relatează presa internaţională.

ACTUALIZARE 07:37 Un oficial iranian cu rang înalt a avertizat luni că Teheranul va considera orice „interferenţă americană” în strâmtoarea Ormuz drept o încălcare a armistiţiului în vigoare după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat o operaţiune pentru a escorta navele blocate în Golf. Detalii aici

Știrea inițială. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a precizat că misiunea, pe care a numit-o „Project Freedom” (nr. în traducere, Proiectul Libertate”), ar viza navele „unor părţi neutre şi nevinovate”.

„Le-am spus reprezentanţilor mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a scoate navele şi echipajele lor în siguranţă din strâmtoare”, a scris Trump.

El a făcut aluzie la negocierile de pace în curs, afirmând că „aceste discuţii ar putea duce la ceva foarte pozitiv pentru toţi”, dar subliniind că misiunea de eliberare a navelor este o chestiune separată.

„Acţiunea privind navele are ca scop doar eliberarea persoanelor, companiilor şi ţărilor care nu au făcut absolut nimic rău — acestea sunt victime ale circumstanţelor”, a spus Trump. „Acesta este un gest umanitar din partea Statelor Unite, a ţărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului.”

Nu se ştie dacă această acţiune a fost coordonată în prealabil cu Iranul, care exercită un control de facto asupra Strâmtorii Ormuz şi a blocat în mare parte traficul pe această cale navigabilă strategică de la începutul războiului, la 28 februarie.

„Dacă acest proces umanitar va fi afectat în vreun fel, această interferenţă va trebui, din păcate, să fie contracarată cu forţa”, a declarat Trump, fără a oferi detalii suplimentare.

