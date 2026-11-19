Preşedintele american Donald Trump ar lua în calcul noi atacuri împotriva Iranului „cu o durată cuprinsă între patru şi şapte zile”, în baza informaţiilor serviciilor secrete şi a presiunii în creştere din partea Israelului, după cum au declarat pentru ziarul New York Times oficiali americani şi israelieni, sub condiţia anonimatului, relatează EFE.

Deşi Trump a declarat săptămâna trecută că un nou război este „puţin probabil”, Israelul continuă să-l avertizeze despre reconstrucţia arsenalelor sale de rachete şi drone, precum şi despre progrese în dezvoltarea programelor sale de arme chimice şi biologice, potrivit acestui ziar.

Purtătorii de cuvânt ai premierului Benjamin Netanyahu, care continuă să-şi exercite funcţia în timp ce blocul de opoziţie încearcă să formeze un nou guvern, consideră că lansarea unei noi ofensive reprezintă o încercare de a „asigura securitatea” ţării, în timp ce detractorii săi o văd ca pe o strategie menită să-i prelungească mandatul după alegeri.

Netanyahu l-a trimis săptămâna trecută pe directorul Mossad-ului (serviciul de informaţii externe israelian), Roman Gofman, la Washington, unde acesta s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, şi cu emisarul Casei Albe pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. În timpul acestor întâlniri, Gofman a prezentat eforturile Iranului în dezvoltarea de arme.

La rândul său, publicaţia digitală americană Axios relatează într-un articol publicat joi că echipa de securitate naţională a lui Trump este divizată în această privinţă: în timp ce secretarul său al apărării, Pete Hegseth, se arată favorabil unui bombardament, liderul de la Casa Albă şi alţi membri ai echipei sale încearcă să vadă care este opinia ţărilor din Golf.

Potrivit declaraţiilor secretarului de stat american, Marco Rubio, de săptămâna trecută, presiunea economică exercitată deja asupra Iranului face ca o nouă ofensivă militară la scară largă să fie inutilă.

„Casa Albă a încercat să afle dacă există vreo posibilitate de a evita declanşarea unor represalii devastatoare din partea Iranului împotriva instalaţiilor petroliere şi de gaze ale ţărilor din Golf”, scrie Axios.

New York Times subliniază că SUA şi-au consolidat prezenţa militară în Orientul Mijlociu, cu zeci de avioane de vânătoare şi bombardiere cu rază lungă de acţiune, de tipul B-1şi B-2, pregătite pentru un eventual atac.

Citește și:

„Facem istorie”. Trump, mesaj despre pace și armele nucleare la summitul cu Putin și Xi. Liderul SUA atacă Curtea Penală Internațională

„Se simt mai puternici din punct de vedere strategic”. Iranul profită de înfrângerea republicanilor și pune presiune pe Donald Trump

Editor : A.M.G.